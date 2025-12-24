ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग के CRPF कैंप में घुसा तेंदुआ, हेड कांस्टेबल घायल

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को एक तेंदुआ सीआरपीएफ (CRPF) कैंप में घुस गया. तेंदुए के हमले से एक जवान घायल हो गया. अधिकारियों ने बताया कि तेंदुआ जिले के कापरान स्थित सीआरपीएफ कैंप में घुस आया, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. तेंदुए को सुरक्षित निकालने और दूसरी जगह भेजने के लिए वन्यजीव संरक्षण विभाग के कर्मचारियों को बुलाया गया.

अधिकारियों के अनुसार, "तेंदुए के हमले में हेड कांस्टेबल कमलेश्वर कुमार घायल हो गए. उन्हें स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार दिया गया और अब उनकी हालत स्थिर है. वे वापस कैंप लौट आए हैं."

पिछले एक दशक के दौरान कश्मीर घाटी में मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है. कश्मीर में अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जहां भालू और तेंदुए जैसे जंगली जानवर गांवों में घुसकर मवेशियों को खा जाते हैं, बच्चों पर हमला करते हैं या ग्रामीणों को घायल कर देते हैं. वन्यजीव विभाग की एक टीम ने जंगली जानवर का पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया है.

हाल ही में, उत्तरी कश्मीर के सोपोर के एक गांव में एक तेंदुए ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया था, जिसमें कम से कम सात भेड़ें मारी गईं. इससे पहले सितंबर में, दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के चेतरगाम इलाके में एक तेंदुए के हमले में आठ साल का एक बच्चा घायल हो गया था.

मानव-वन्यजीव संघर्ष क्या हैः