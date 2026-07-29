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बेगुनाह को मिली सजा! पिंजरे में तड़प-तड़पकर लेपर्ड की मौत, आदेश का इंतजार करते रहे अधिकारी

पौड़ी गढ़वाल में दीवा रेंज के धुमाकोट मुख्यालय में पिंजरे में कैद गुलदार की मौत हो गई. मामले को लेकर सिस्टम पर सवाल खड़े हुए.

leopard dies in cage
बेगुनाह को मिली सजा! पिंजरे में तड़प-तड़पकर गुलदार की मौत, आदेश का इंतजार करते रहे अधिकारी (FILE PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 29, 2026 at 4:41 PM IST

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पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के गढ़वाल वन प्रभाग की दीवा रेंज मुख्यालय धुमाकोट में पिछले 22 दिनों से पिंजरे में कैद एक गुलदार (लेपर्ड) की मौत ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस गुलदार को एक महिला की मौत के मामले में आदमखोर होने के शक में पकड़ा गया था, वह जांच में निर्दोष साबित हुआ. लेकिन इसके बावजूद समय पर निर्णय नहीं लिए जाने के कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी. मामला अब वन विभाग के उच्चाधिकारियों की लापरवाही का बड़ा उदाहरण बन गया है.

दरअसल, 27 जून को नैनीडांडा ब्लॉक के सल्ड महादेव क्षेत्र स्थित बणासी गांव में 65 वर्षीय सुशीला देवी पत्नी स्वर्गीय अनूप सिंह पर गुलदार ने हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था. घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी. इसके बाद वन विभाग ने घटनास्थल के आसपास पिंजरा लगाया और महिला के शव के पास से डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भेज दिया था.

घटना के कुछ दिन बाद, 3 जुलाई की रात उसी क्षेत्र में लगाया गया पिंजरा एक नर गुलदार को पकड़ने में सफल रहा. वन विभाग ने उसे धुमाकोट स्थित दीवा रेंज मुख्यालय में शिफ्ट किया और उसके भी डीएनए सैंपल लेकर डब्ल्यूआईआई भेजे, ताकि यह पुष्टि हो सके कि क्या यही गुलदार महिला की मौत का जिम्मेदार है या नहीं?

3 जुलाई को गुलदार को पिंजरे में कैद किया था. गुलदार के डीएनए सैंपल लेकर डब्ल्यूआईआई भेजे गए थे. जहां 21 जुलाई को डब्ल्यूआईआई से फोन पर जानकारी मिली कि गुलदार के सैंपल मिसमैच हुए हैं. इसके बाद 23 जुलाई को चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन को पत्र लिखकर गुलदार को रेस्क्यू सेंटर भेजने या दोबारा जंगल में छोड़ने के संबंध में दिशा-निर्देश मांगने के लिए पत्र लिखा गया. गुलदार लगातार पिंजरे में संघर्ष कर रहा था, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया था. उसका उपचार भी किया गया था. इस बीच 25 जुलाई को गुलदार ने पिंजने में दम तोड़ दिया.
-महातिम यादव, डीएफओ, गढ़वाल वन प्रभाग-

दो पशु चिकित्सकों के पैनल से गुलदार का पोस्टमॉर्टम कराया गया. जांच के लिए उसका विसरा सुरक्षित रखा गया है. निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद गुलदार के शव का निस्तारण कर दिया गया है.
-सुभाष घिल्डियाल, रेंज अधिकारी-

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