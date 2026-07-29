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बेगुनाह को मिली सजा! पिंजरे में तड़प-तड़पकर लेपर्ड की मौत, आदेश का इंतजार करते रहे अधिकारी

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के गढ़वाल वन प्रभाग की दीवा रेंज मुख्यालय धुमाकोट में पिछले 22 दिनों से पिंजरे में कैद एक गुलदार (लेपर्ड) की मौत ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस गुलदार को एक महिला की मौत के मामले में आदमखोर होने के शक में पकड़ा गया था, वह जांच में निर्दोष साबित हुआ. लेकिन इसके बावजूद समय पर निर्णय नहीं लिए जाने के कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी. मामला अब वन विभाग के उच्चाधिकारियों की लापरवाही का बड़ा उदाहरण बन गया है.

दरअसल, 27 जून को नैनीडांडा ब्लॉक के सल्ड महादेव क्षेत्र स्थित बणासी गांव में 65 वर्षीय सुशीला देवी पत्नी स्वर्गीय अनूप सिंह पर गुलदार ने हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था. घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी. इसके बाद वन विभाग ने घटनास्थल के आसपास पिंजरा लगाया और महिला के शव के पास से डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भेज दिया था.