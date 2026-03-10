ETV Bharat / bharat

हिमाचल में तेंदुए से भिड़ गया युवक, जबड़ा तोड़कर मौत के घाट उतार डाला

कसौली: हिमाचल प्रदेश में जंगली जानवरों के बीच संघर्ष के मामले बढ़ते जा रहे हैं. एक बार फिर अर्की क्षेत्र के सरली में जान बचाने के लिए 18 साल का युवक तेंदुए से भिड़ गया. दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई हुई. दरअसल सुबह दूध लेने जा रहे एक युवक पर तेंदुआ अचानक झपट पड़ा. इससे युवक घायल भी हो गया, लेकिन युवक ने हार नहीं मानी.

सोमवार सुबह सवेरे बिना किसी हथियार के दूध लेने जा रहा युवक तेंदुए से लड़ता रहा. युवक ने बताया कि उसने खुद को तेंदुए से भी छुड़ा लिया, लेकिन दोबारा तेंदुआ उस पर झपट पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी. अपनी जान को बचाने के लिए तेंदुए का जबड़ा मोड़ कर तोड़ दिया. इससे तेंदुए की मौत हो गई. हमले के बाद युवक को घायल अवस्था में देख स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और उपचार के लिए भर्ती करवाया. वहीं, पुलिस वो वन विभाग की टीम भी सूचना के बाद मौके पर पहुंची.

पुलिस और वन विभाग की टीम कर रही जांच

इस घटना से गांव में तेंदुए की दहशत फैल गई है. सरली पंचायत के प्रधान शंकर लाल ने बताया कि ' युवकप्रवेश शर्मा सुबह दूध लाने जा रहा था तो अचानक उस पर तेंदुए ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवक घायल हो गया है. घायल युवक को अर्की अस्पताल ले जाया गया था. उधर, इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम फिलहाल इस घटना की जांच कर रही है.'

पांच हजार की राहत राशि