हिमाचल में तेंदुए से भिड़ गया युवक, जबड़ा तोड़कर मौत के घाट उतार डाला

अर्की में युवक और तेंदुए की बच झड़प हो गई. इसमें तेंदुए की मौत हो गई.

घायल युवक
घायल युवक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 12:49 PM IST

कसौली: हिमाचल प्रदेश में जंगली जानवरों के बीच संघर्ष के मामले बढ़ते जा रहे हैं. एक बार फिर अर्की क्षेत्र के सरली में जान बचाने के लिए 18 साल का युवक तेंदुए से भिड़ गया. दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई हुई. दरअसल सुबह दूध लेने जा रहे एक युवक पर तेंदुआ अचानक झपट पड़ा. इससे युवक घायल भी हो गया, लेकिन युवक ने हार नहीं मानी.

सोमवार सुबह सवेरे बिना किसी हथियार के दूध लेने जा रहा युवक तेंदुए से लड़ता रहा. युवक ने बताया कि उसने खुद को तेंदुए से भी छुड़ा लिया, लेकिन दोबारा तेंदुआ उस पर झपट पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी. अपनी जान को बचाने के लिए तेंदुए का जबड़ा मोड़ कर तोड़ दिया. इससे तेंदुए की मौत हो गई. हमले के बाद युवक को घायल अवस्था में देख स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और उपचार के लिए भर्ती करवाया. वहीं, पुलिस वो वन विभाग की टीम भी सूचना के बाद मौके पर पहुंची.

पुलिस और वन विभाग की टीम कर रही जांच

इस घटना से गांव में तेंदुए की दहशत फैल गई है. सरली पंचायत के प्रधान शंकर लाल ने बताया कि ' युवकप्रवेश शर्मा सुबह दूध लाने जा रहा था तो अचानक उस पर तेंदुए ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवक घायल हो गया है. घायल युवक को अर्की अस्पताल ले जाया गया था. उधर, इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम फिलहाल इस घटना की जांच कर रही है.'

पांच हजार की राहत राशि

खंड चिकित्सा अधिकारी अर्की मुक्ता रस्तोगी ने बताया कि घायल अवस्था में युवक को वार्ड में भर्ती किया गया था. वहीं, वन मंडल अधिकारी अर्की 'राजकुमार शर्मा ने बताया कि युवक को विभाग की ओर से 5 हजार की सहायता राशि दी गई है. मौत के कारणों का पता लगाने के लिए तेंदुए का पोस्टमार्टम किया जा रहा है.'

तेंदुए और इंसानों के बीच झड़प की हुई कई घटनाएं

बता दें कि तेंदुए और मानव संघर्ष का ये पहला मामला नहीं है. इससे पहले दिसंबर माह में मंडी जिले में एक तेंदुए ने गांव में लोगों पर हमला कर दिया था. इसमें 10 के करीब लोग घायल हुए थे. वहीं, एक व्यक्ति की मौत हुई थी. इसके बाद फरवरी माह की शुरुआत में ही मंडी के सरकाघाट उपमंडल की दारपा पंचायत में एक तेंदुआ आबादी में पहुंच गया था, लेकिन कुत्तों के हमले से उसकी मौत हो गई थी. 23 फरवरी को सिरमौर के जोगीबन में एक तेंदुआ गोट फार्म में घुस गया था. कुत्तों के हमले और रात को लोगों के टॉर्चर के कारण तेंदुए की मौत हो गई थी. इसेक बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

संपादक की पसंद

