अहिल्यानगर में तेंदुए का खौफ! खेत में काम कर रहे मजदूरों की रक्षा के लिए किसान ने उठाया बंदूक

अहिल्यानगर में तेंदुए का खौफ ( ETV Bharat )

अहिल्यानगर: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में पिछले कुछ दिनों से तेंदुओं के बढ़ते खतरे की वजह से जिले और राज्य के कई हिस्सों में किसान बहुत परेशान हैं. ग्रामीण इलाकों में एक गंभीर स्थिति बन गई है, जहां खेतिहर मजदूर तेंदुओं के लगातार हमलों के कारण खेतों में काम करने को तैयार नहीं हैं. इससे जुड़ी एक एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है. यहां तेंदुओं के डर के कारण किसानों को खुद अपने खेतों में मजदूरों की रक्षा के लिए बंदूक लेकर पहरा देना पड़ रहा है. राहुरी तालुका के खुदसर गांव के किसान सतीश पवार ऐसे ही एक किसान हैं जो हाथ में बंदूक लेकर खेत मजदूरों की रक्षा करते हैं. तेंदुए के डर के कारण महाराष्ट्र के किसान सतीश पवार बंदूक से मजदूरों की रक्षा करते हुए (ETV Bharat) महाराष्ट्र के किसान सतीश पवार के पास करीब सात एकड़ जमीन है. उन्हें उम्मीद थी कि दिसंबर में प्याज लगाने के लिए खेत में मजदूर मिल जाएंगे. लेकिन, इलाके में तेंदुओं के डर की वजह से एक भी मजदूर खेतों में काम करने को तैयार नहीं हैं. आखिर में, मजदूरों को भरोसा दिलाने और उन्हें तेंदुओं से बचाने के लिए, पवार ने खुद हाथ में बंदूक थाम लिया. वे अपनी बंदूक लेकर अपने खेत में खड़े हो गए. उन्होंने बंदूक हाथ में लेकर खेत में काम करने वाले मजदूरों की रक्षा की और खेत में प्याज के पौधे लगवाने में कामयाब हो गए. उनकी रखवाली करके, वह मज़दूरों से प्याज़ के पौधे लगवाने में कामयाब हो गए. बताया जाता है कि खुदसर, पठारे, माईगांव और मंजरी के इलाकों में इस समय 20 से 25 तेंदुए खुलेआम घूम रहे हैं. इन तेंदुओं ने इलाके में कई कुत्तों को मार डाला है.