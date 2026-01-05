ETV Bharat / bharat

अहिल्यानगर में तेंदुए का खौफ! खेत में काम कर रहे मजदूरों की रक्षा के लिए किसान ने उठाया बंदूक

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में किसान तेंदुओं से इस कदर डर गए हैं कि, अब उन्होंने मुकाबला करने के लिए बंदूक उठा लिया है.

leopard attacks lead farmer protects farm laborers by standing guard with gun in ahilyanagar know farmers demands
अहिल्यानगर में तेंदुए का खौफ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 5, 2026 at 1:31 PM IST

अहिल्यानगर: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में पिछले कुछ दिनों से तेंदुओं के बढ़ते खतरे की वजह से जिले और राज्य के कई हिस्सों में किसान बहुत परेशान हैं. ग्रामीण इलाकों में एक गंभीर स्थिति बन गई है, जहां खेतिहर मजदूर तेंदुओं के लगातार हमलों के कारण खेतों में काम करने को तैयार नहीं हैं.

इससे जुड़ी एक एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है. यहां तेंदुओं के डर के कारण किसानों को खुद अपने खेतों में मजदूरों की रक्षा के लिए बंदूक लेकर पहरा देना पड़ रहा है. राहुरी तालुका के खुदसर गांव के किसान सतीश पवार ऐसे ही एक किसान हैं जो हाथ में बंदूक लेकर खेत मजदूरों की रक्षा करते हैं.

तेंदुए के डर के कारण महाराष्ट्र के किसान सतीश पवार बंदूक से मजदूरों की रक्षा करते हुए (ETV Bharat)

महाराष्ट्र के किसान सतीश पवार के पास करीब सात एकड़ जमीन है. उन्हें उम्मीद थी कि दिसंबर में प्याज लगाने के लिए खेत में मजदूर मिल जाएंगे. लेकिन, इलाके में तेंदुओं के डर की वजह से एक भी मजदूर खेतों में काम करने को तैयार नहीं हैं. आखिर में, मजदूरों को भरोसा दिलाने और उन्हें तेंदुओं से बचाने के लिए, पवार ने खुद हाथ में बंदूक थाम लिया. वे अपनी बंदूक लेकर अपने खेत में खड़े हो गए.

उन्होंने बंदूक हाथ में लेकर खेत में काम करने वाले मजदूरों की रक्षा की और खेत में प्याज के पौधे लगवाने में कामयाब हो गए. उनकी रखवाली करके, वह मज़दूरों से प्याज़ के पौधे लगवाने में कामयाब हो गए. बताया जाता है कि खुदसर, पठारे, माईगांव और मंजरी के इलाकों में इस समय 20 से 25 तेंदुए खुलेआम घूम रहे हैं. इन तेंदुओं ने इलाके में कई कुत्तों को मार डाला है.

तेंदुए के डर के कारण महाराष्ट्र के किसान सतीश पवार बंदूक से मजदूरों की रक्षा करते हुए (ETV Bharat)

ऐसे में किसानों को डर है कि, आने वाले दिनों में ये खूंखार जंगली जानवर इंसानों पर हमला कर सकते हैं. हालांकि, मजदूर दिन में किसी तरह से खेतों में काम करते हैं. लेकिन, शाम और रात में जब किसान अपनी फसलों को पानी देने जाते हैं, तो उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक हाथ में लेकर चलना पड़ता है.

ऐसे में किसान पूछ रहे हैं कि अगर सरकार किसानों और मजदूरों की रक्षा नहीं कर सकती तो तेंदुओं की रक्षा क्यों कर रही है. किसानों ने सरकार से अनुरोध किया है कि या तो तेंदुओं को बचाओ या किसानों और खेत मजदूरों को बचाओ. एक किसान का कहना है कि, सरकार को चाहिए कि, वह किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध करवाए.

तेंदुए के डर के कारण महाराष्ट्र के किसान सतीश पवार बंदूक से मजदूरों की रक्षा करते हुए (ETV Bharat)

किसान सतीश पवार ने कहा कि तेंदुओं को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इलाके में पिंजरे लगाए हैं, लेकिन हर चार गांवों के लिए सिर्फ एक पिंजरा है, जो ज्यादा असरदार साबित नहीं हो रहा है. उन्होंने यह भी साफ़ किया कि चूंकि तेंदुए पिंजरों में नहीं फंस रहे हैं, इसलिए गांववालों में डर बना हुआ है.

तेंदुए के डर के कारण महाराष्ट्र के किसान सतीश पवार बंदूक से मजदूरों की रक्षा करते हुए (ETV Bharat)

पवार ने 2010 में अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक का लाइसेंस लिया था. हालांकि, उनका कहना है कि आज समय आ गया है कि इसी बंदूक का इस्तेमाल अपने खेत और मजदूरों की सुरक्षा के लिए किया जाए. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि, उनके पास कम से कम बंदूक तो है, लेकिन दूसरे किसान क्या करें. उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत कार्रवाई करे,.तेंदुओं को पकड़ने के लिए और पिंजरे लगाए, किसानों को सुरक्षा दे और रात के बजाय दिन में बिजली दे.

