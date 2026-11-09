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जूनागढ़ में तेंदुए का खौफ: मेंदरडा में मासूम का शिकार, 45 दिनों में तीसरी घटना!

जूनागढ़: दिवाली की रात मेंदरडा तालुका के दात्राणा गांव में खेतों में काम कर रहे प्रवासी खेतिहर मजदूरों के परिवार के एक बच्चे (उम्र 8 से 10 साल के बीच) की तेंदुए के हमले में मौत हो गई. इस घटना ने दात्राणा गांव में दिवाली की खुशियों को मातम में बदल दिया.

तेंदुए ने रात 8:00 बजे से 8:30 बजे के बीच हमला किया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल बच्चे को मेंदरडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद मध्य प्रदेश के रहने वाले खेतिहर मजदूरों का यह परिवार बच्चे के शव को लेकर अपने गृह राज्य लौट गया.

जूनागढ़ जिले के मेंदरडा तालुका स्थित दात्राणा गांव में तेंदुए के हमले में 8 से 10 साल के बच्चे 'छोटू कैलाश' की मौत के बाद दिवाली का जश्न मातम में बदल गया. बच्चा मध्य प्रदेश के एक खेतिहर मजदूर परिवार से था. तेंदुए ने रात 8:00 बजे से 8:30 बजे के बीच बच्चे पर हमला किया, जिससे उसकी गर्दन पर गंभीर चोटें आई.

उसे इलाज के लिए मेंदरडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मजदूर परिवार उसी रात अपने बेटे के शव को लेकर मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गया. तेंदुए के हमले की खबर मिलने के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने जानवर को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया और इलाके में कई जगहों पर पिंजरे लगाए.

45 दिनों के भीतर मेंदरडा तालुका में हमले की तीसरी घटना

मेंदरडा तालुका में पिछले 45 दिनों के भीतर यह तीसरी घटना है, जब किसी तेंदुए ने बच्चों पर हमला किया है. 23 सितंबर को डेडकियाड गांव में एक खेतिहर मजदूर की 8 से 10 साल की बेटी पर तेंदुए ने हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई. वह उस समय खेत में काम कर रही थी. इसके बाद 25 तारीख को अंबाला गांव में भी एक खेतिहर मजदूर के परिवार की बच्ची तेंदुए के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई. कई दिनों के इलाज के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई.

दिवाली की दात्राणा गांव में तेंदुए ने फिर से हमला किया. इस घटना में मध्य प्रदेश के एक खेतिहर मजदूर परिवार के 8 से 10 साल के लड़के की जान चली गई. पिछले 45 दिनों में तालुका में तेंदुए का यह तीसरा हमला है, जिससे पूरे इलाके में गहरा डर फैल गया है. गौरतलब है कि जब ईटीवी भारत की टीम ने इस मामले की अधिक जानकारी लेने के लिए वन विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कोई भी उपलब्ध नहीं था.