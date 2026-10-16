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कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में तिरंगा मार्च, दिपके के बाद नेहा बोरा भी हिरासत में ली गईं

कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में तिरंगा मार्च ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके के आह्वान पर शुक्रवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे. प्रदर्शनकारियों ने इनर सर्किल में मार्च निकाला और तिरंगा फहराने के अधिकार के साथ निष्पक्ष चुनाव की मांग उठाई. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. अभिजीत दीपके को उनके आवास से दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. जबकि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को मंडी हाउस के पास डिटेन कर लिया.

कनॉट प्लेस से भी दिल्ली पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया. नेहा के साथियों ने पुलिस से उनके ठिकाने की जानकारी देने की मांग की. प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि तिरंगा फहराना उनका संवैधानिक अधिकार है और देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए. प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई.