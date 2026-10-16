कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में तिरंगा मार्च, दिपके के बाद नेहा बोरा भी हिरासत में ली गईं
कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आयोजित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से पहले पुलिस ने अभिजीत दिपके और नेहा बोरा को हिरासत में लिया है.
Published : October 16, 2026 at 8:03 PM IST
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके के आह्वान पर शुक्रवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे. प्रदर्शनकारियों ने इनर सर्किल में मार्च निकाला और तिरंगा फहराने के अधिकार के साथ निष्पक्ष चुनाव की मांग उठाई. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. अभिजीत दीपके को उनके आवास से दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. जबकि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को मंडी हाउस के पास डिटेन कर लिया.
कनॉट प्लेस से भी दिल्ली पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया. नेहा के साथियों ने पुलिस से उनके ठिकाने की जानकारी देने की मांग की. प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि तिरंगा फहराना उनका संवैधानिक अधिकार है और देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए. प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई.
CJP के आह्वान पर जुटे विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता
CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को शाम पांच बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने की अपील की थी. पार्टी ने सोशल मीडिया पर ‘लहरा दो तिरंगा’ अभियान के तहत लोगों से कनॉट प्लेस पहुंचने और राष्ट्रीय ध्वज के साथ तस्वीर साझा करने को कहा था. दीपके को उनके आवास से हिरासत में लिया गया. इसके बावजूद विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कनॉट प्लेस पहुंचे. प्रदर्शनकारियों ने इनर सर्किल में मार्च निकालकर तिरंगा फहराने के अधिकार और चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपनी मांगें रखीं.
हरियाणा से प्रदर्शन में पहुंचीं ज्योति ने कहा कि वह अपने लिए, अपने देश और देश के युवाओं के लिए यहां आई हैं. उन्होंने कहा कि जब जनता वोट देकर अपना नेता चुनती है, तो चुनाव सही और निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए. गाजियाबाद से आईं सना ने कहा कि तिरंगा फहराना संवैधानिक अधिकार है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए. प्रदर्शन में शामिल पायल ने भी कहा कि वह देश की नागरिक हैं और लोगों की ओर से उठाया गया यह कदम जरूरी है.
पांच हजार लोगों को रोकेंगे तो पांच लाख आएंगे
प्रदर्शनकारी आमोद खान ने कहा कि तिरंगा फहराना और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना नागरिकों का अधिकार है. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर तीन से चार लोगों को तिरंगा फहराने के मामले में दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था. आमोद खान ने कहा, “पांच हजार लोगों को दबाएंगे तो पांच लाख लोग तिरंगा फहराने के लिए आएंगे.” उन्होंने महात्मा गांधी, भगत सिंह और देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों का जिक्र करते हुए कहा कि वह भी देश के लिए तिरंगा फहराने पहुंचे हैं.
नेहा बोरा की हिरासत पर साथियों ने मांगा जवाब
प्रदर्शन से पहले मंडी हाउस से कनॉट प्लेस तक तिरंगा यात्रा भी निकाली गई थी. इस दौरान AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा समेत अन्य कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया. नेहा के साथियों ने कहा कि हिरासत में लिए जाने के बाद उनके पास मोबाइल फोन भी नहीं था. उन्होंने दिल्ली पुलिस से मांग की कि नेहा कहां हैं और उन्हें किस स्थान पर रखा गया है, इसकी जानकारी दी जाए.
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