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विधायी विशेषाधिकार बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया 22 साल पुराना मामला

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने विधायी विशेषाधिकारों (Legislative Privilege) की संवैधानिक सीमाओं पर लगभग 22 साल पुराने एक संदर्भ को 'बेकार' मानते हुए खारिज कर दिया. बेंच ने यह भी पाया कि तमिलनाडु विधानसभा ने 2004 में उस प्रस्ताव को वापस ले लिया था जिसके कारण यह कार्यवाही शुरू हुई थी, जिससे विधायी विशेषाधिकार और नागरिकों के बोलने की आजादी के मौलिक अधिकार के बीच बड़ा प्रश्न अनसुलझा रह गया.

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अरविंद कुमार, प्रशांत कुमार मिश्रा, जॉयमाल्या बागची, विपुल एम पंचोली, श्री चंद्रशेखर और वी मोहना की बेंच के सामने आया. तमिलनाडु विधानसभा ने एकमत से नवंबर 2003 का अपना प्रस्ताव वापस ले लिया. बेंच ने कहा कि अगस्त 2004 में दाखिल किए गए विधानसभा सचिव के हलफनामे में 13 जुलाई 2004 को पास किए गए प्रस्ताव की जानकारी दी गई थी, जिसमें पहले के प्रस्ताव को वापस लिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह विकास जिसने विवाद अकादमिक बना दिया था जो साफ तौर पर तब उसके ध्यान से बच गया था जब मामला सात जजों की बेंच को भेजा गया था. सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और कुछ राज्यों की तरफ से पैरवी की, जबकि सीनियर वकील राजू रामचंद्रन तमिलनाडु विधानसभा की तरफ से पेश हुए. बेंच ने पार्टियों की यह बात मान ली कि फैसले के लिए कोई विवाद नहीं बचा है. हालांकि, बेंच ने याचिकाकर्ताओं की इस अनुरोध पर सहमति जताई कि कानून के बड़े सवालों को भविष्य के किसी सही मामले में विचार के लिए खुला रखा जाए. बेंच ने अपने आदेश में कहा कि सरकार के वकील और तमिलनाडु विधानसभा के वकील इस बात पर सहमत थे (एक ही बात पर) कि विषय वस्तु निष्फल हो गई है और वर्तमान निर्णय के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है.