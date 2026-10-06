विधायी विशेषाधिकार बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया 22 साल पुराना मामला
सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने विधायी विशेषाधिकारों की संवैधानिक सीमाओं पर लगभग 22 साल पुराने एक संदर्भ को निष्फल मानते हुए खारिज कर दिया.
Published : October 6, 2026 at 2:37 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने विधायी विशेषाधिकारों (Legislative Privilege) की संवैधानिक सीमाओं पर लगभग 22 साल पुराने एक संदर्भ को 'बेकार' मानते हुए खारिज कर दिया. बेंच ने यह भी पाया कि तमिलनाडु विधानसभा ने 2004 में उस प्रस्ताव को वापस ले लिया था जिसके कारण यह कार्यवाही शुरू हुई थी, जिससे विधायी विशेषाधिकार और नागरिकों के बोलने की आजादी के मौलिक अधिकार के बीच बड़ा प्रश्न अनसुलझा रह गया.
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अरविंद कुमार, प्रशांत कुमार मिश्रा, जॉयमाल्या बागची, विपुल एम पंचोली, श्री चंद्रशेखर और वी मोहना की बेंच के सामने आया. तमिलनाडु विधानसभा ने एकमत से नवंबर 2003 का अपना प्रस्ताव वापस ले लिया. बेंच ने कहा कि अगस्त 2004 में दाखिल किए गए विधानसभा सचिव के हलफनामे में 13 जुलाई 2004 को पास किए गए प्रस्ताव की जानकारी दी गई थी, जिसमें पहले के प्रस्ताव को वापस लिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह विकास जिसने विवाद अकादमिक बना दिया था जो साफ तौर पर तब उसके ध्यान से बच गया था जब मामला सात जजों की बेंच को भेजा गया था. सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और कुछ राज्यों की तरफ से पैरवी की, जबकि सीनियर वकील राजू रामचंद्रन तमिलनाडु विधानसभा की तरफ से पेश हुए.
बेंच ने पार्टियों की यह बात मान ली कि फैसले के लिए कोई विवाद नहीं बचा है. हालांकि, बेंच ने याचिकाकर्ताओं की इस अनुरोध पर सहमति जताई कि कानून के बड़े सवालों को भविष्य के किसी सही मामले में विचार के लिए खुला रखा जाए. बेंच ने अपने आदेश में कहा कि सरकार के वकील और तमिलनाडु विधानसभा के वकील इस बात पर सहमत थे (एक ही बात पर) कि विषय वस्तु निष्फल हो गई है और वर्तमान निर्णय के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है.
बेंच ने कहा, "हालांकि याचिककर्ताओं के वकील ने दिसंबर 2004 के रेफरेंस ऑर्डर का जिक्र करते हुए कहा कि कानून के कई जरूरी सवाल हैं जिन्हें भविष्य में जांच के लिए खुला रखा जा सकता है." बेंच ने अपने आदेश में कहा कि वह याचिकाकर्ताओं के दिए गए सुझावों से पूरी तरह सहमत हैं. इसलिए मौजूदा रिट याचिकाओं को बेकार मानकर निपटाया जाता है. हालांकि कानून के सवालों को भविष्य में सही कार्रवाई में फैसला लेने के लिए खुला रखा गया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने लगभग दो दशक पहले बड़ी बेंच को भेजे गए जरूरी संवैधानिक सवालों पर फैसला सुनाए बिना कार्यवाही बंद कर दी. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को इशारा किया कि कोर्ट छोटी सुनवाई के बाद मामले का निपटारा कर सकता है, और बड़े मुद्दों को किसी और मौके के लिए छोड़ सकता है जब वे किसी लाइव विवाद में उठें.
यह मामला तमिलनाडु विधानसभा द्वारा 2003 में तत्कालीन राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जे जयललिता की आलोचना करने वाली रिपोर्टों और संपादकीय के लिए द हिंदू के पत्रकारों के खिलाफ की गई कार्रवाई से संबंधित है. राज्य विधानसभा ने तत्कालीन संपादक एन रवि, कार्यकारी संपादक मालिनी पार्थसारथी, ब्यूरो प्रमुख वी जयंत, विशेष संवाददाता राधा वेंकटेशन और प्रकाशक एस रंगराजन को विशेषाधिकार उल्लंघन के लिए 15 दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्च ने उनके खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगा दी थी.
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