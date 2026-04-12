92 साल की उम्र में दिग्गज सिंगर आशा भोसले का निधन
मशहूर गायिका आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया. वे कुछ दिनों से बीमार चल रहीं थीं.
Published : April 12, 2026 at 12:51 PM IST
मुंबई : बॉलीवुड की दिग्गज मशहूर गायिका आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया. वे पिछले कुछ दिन से बीमार चल रही थीं और उन्हें शनिवार को मुंबई के कैंडी ब्रीच अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वे 92 साल की थीं.
बताया जा रहा है कि मल्टिपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हुआ है. भाजपा नेता आशीष शेलार ने उनके निधन की पुष्टि की है.
Legendary singer Asha Bhosle passes away at 92 in Mumbai hospital: Family sources pic.twitter.com/chpJK9X0xd— Press Trust of India (@PTI_News) April 12, 2026
बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए साल 2025 बढ़िया नहीं रहा था. इस वर्ष कई कलाकारों का निधन हो चुका है. आशा भोसले के 2026 में निधन से भारतीय कला जगत को बड़ा नुकसान हुआ है.
इससे पहले शनिवार को उनकी पोती जनाई ने ‘इंस्टाग्राम’ पर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी साझा करते हुए लिखा था, “मेरी दादी आशा भोसले को अत्यधिक कमजोरी और छाती में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हम आपसे निजता का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं. उनका इलाज किया जा रहा है और उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा. हम आप लोगों को निश्चित तौर पर सूचित करते रहेंगे.”
आशा भोसले, दिग्गज गायिका दिवंगत लता मंगेशकर की छोटी बहन हैं. उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में 12,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं और पद्मिनी एवं वैजयंतीमाला जैसी दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों से लेकर मीना कुमारी, मधुबाला, जीनत अमान, काजोल और उर्मिला मातोंडकर सहित कई प्रमुख अभिनेत्रियों को अपनी आवाज दी है.
भोसले के कुछ लोकप्रिय गानों में ‘चुरा लिया है तुमने जो दिल को’, ‘अभी ना जाओ छोड़कर’, ‘इंतहा हो गई इंतजार की’ आदि शामिल हैं. उन्होंने 2023 में अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में दुबई में आयोजित एक विशेष संगीत कार्यक्रम ‘आशा90: लाइव इन कॉन्सर्ट’ में प्रस्तुति दी थी.
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