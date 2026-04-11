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दिग्गज गायिका आशा भोसले की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती

मीडिया रिपोर्ट में ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉ. प्रतीत समदानी के हवाले से दावा किया गया है कि 92 वर्षीय गायिका आशा भोसले को दिल का दौरा पड़ने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल लाया गया.

मुंबई: मशहूर गायिका आशा भोसले की तबीयत खराब हो गई है. शनिवार को उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आशा भोसले का इलाज अस्पताल के इमरजेंसी यूनिट में चल रहा है.

8 सितंबर, 1933 को जन्मीं आशा भोसले भारतीय संगीत की बहुमुखी आवाजों में से एक हैं. वह सात दशकों से भी अधिक समय तक संगीत से जुड़ी रहीं. स्वर कोकिला लता मंगेशकर की छोटी बहन होने के बावजूद, आशा भोसने ने अपनी एक अलग पहचान बनाई. उन्होंने शास्त्रीय संगीत से लेकर पॉप, गजल और लोक गीतों तक को बड़ी सहजता से गाया. उन्होंने हिंदी सिनेमा और कई क्षेत्रीय भाषाओं में हजारों गाने गाए हैं.

आशा जी ने अपने करियर में आरडी बर्मन, ओपी नय्यर और खय्याम जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया और कई यादगार गाने दिए. जिनमें शामिल हैं - इन आँखों की मस्ती (उमराव जान), पिया तू अब तो आजा (कारवां), दम मारो दम (हरे रामा हरे कृष्णा), ये मेरा दिल (डॉन), चुरा लिया है तुमने (यादों की बारात).

90 के दशक और 2000 की शुरुआत में, आशा भोसले ने आधुनिक और पॉप संगीत को अपनाया. एआर रहमान के साथ उनके सहयोग से 'तन्हा तन्हा' और 'रंगीला रे' जैसे प्रतिष्ठित गाने निकले. वहीं 'रात अकेली है' के रीमिक्स और 'जरा सा झूम लूं मैं' ने खूब प्रशंसा बटोरी. उन्होंने 'जन्नत-ए-जहां' और 'कभी तो नजर मिलाओ' जैसे इंडिपॉप गाने भी गाए.

पद्म विभूषण से सम्मानित

संगीत के क्षेत्र में उनके विशाल योगदान के लिए आशा भोसले को 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. इसके अलावा, फिल्म 'उमराव जान' और 'इजाज़त' में अपनी बेहतरीन गायकी के लिए उन्होंने दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते.

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