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आजम खान और अब्दुल्ला खान की रिहाई की कानूनी प्रक्रिया पूरी ! कोर्ट ने जारी किए रिलीज ऑर्डर

सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान रिहाई का आदेश. ( ETV Bharat )

रामपुर: यूपी के रामपुर से बड़ी खबर. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.

दोनों नेताओं की जमानत से जुड़े मामलों में जमानती बांड और श्योरिटी का सत्यापन पूरा होने के बाद कोर्ट ने रिलीज ऑर्डर जारी कर दिए हैं. अधिवक्ता के मुताबिक करीब 90 से 100 रिहाई परवाने जिला कारागार भेजे गए हैं. ऐसे में अब दोनों की रिहाई की जिम्मेदारी जेल प्रशासन के ऊपर है.

सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान. (ETV Bharat) दरअसल, दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई को लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई थी. दोनों नेताओं की रिहाई के लिए अधिवक्ता लगातार अदालतों में आवश्यक कार्रवाई पूरी कराने में जुटे हुए थे. इसी मामले में आजम खान के अधिवक्ता जुबैर अहमद खान ने बताया कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ जिन मुकदमों में दोनों जेल में बंद थे, उन सभी में जमानती बांड और श्योरिटी दाखिल कर उनका सत्यापन करा लिया गया है. सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान रिहाई का आदेश. (ETV Bharat)