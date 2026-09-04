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भारतीय अदालतों में AI तकनीक से बनाए सबूतों को नियंत्रित करने के लिए कानून और नियम

हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर, 2026 को एक हीरा व्यापारी पर लगाई गई 425.27 करोड़ रुपये की कस्टम पेनल्टी रद्द कर दिया. कोर्ट ने पाया कि फैसला देने वाले निर्णायक प्राधिकरण ने ऐसे कानूनी उदाहरणों पर भरोसा किया था जो मौजूद नहीं थे या गलत तरीके से बताए गए थे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाए गए या गलत लगते थे.

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने विजय घनश्याम गाडिया नाम के एक व्यक्ति की सिविल अपील को मंजूरी दे दी और गुजरात हाई कोर्ट के आदेश और ओरिजिनल कस्टम्स एडज्यूडिकेशन आदेश, दोनों को रद्द कर दिया.

यह जुर्माना सूरत के अपर सीमा शुल्क आयुक्त ने 8 अक्टूबर, 2025 को सीमा शुल्क अधिनियम,, 1962 की धारा 114 के तहत लगाई थी. अपील करने वाले पर कम टैरिफ देने के लिए हीरों के एक बैच या खेप को लैब में उगाए गए हीरे के तौर पर गलत तरीके से बताने का आरोप था. इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने 20 जनवरी, 2026 को पेनल्टी को चुनौती देने वाली उसकी अपील खारिज कर दी.

पेनल्टी रद्द करने का मुख्य कारण यह था कि कस्टम अथॉरिटी ने अपने फैसले का समर्थन करने के लिए एआई से बने नकली केस कानूनों पर भरोसा किया था. सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया ((Quasi-Judicial Process) में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ज्यादा भरोसा करने के खिलाफ कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, "एआई ट्रेनिंग व्हील्स का काम कर सकता है, लेकिन इसे पायलट की सीट पर सौंपना नासमझी और खतरनाक दोनों होगा."

उदाहरण लागू करना

यह केस सभी कानूनी अधिकारियों और वकीलों के लिए एक मिसाल और चेतावनी है कि वे केस कानूनों और कानूनी मार्गदर्शन की सच्चाई को अच्छी तरह से पुष्टि करें, खासकर एआई टूल्स का इस्तेमाल करते समय इसमें ध्यान देने की जरूरत है. कानूनी पेशेवरों को एआई को एक मददगार टूल के तौर पर देखना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी फैसले लेने में इंसानी निगरानी के महत्व को दिखाता है और भारतीय कानूनी प्रणाली में एआई के इस्तेमाल के लिए एक साफ सीमा तय करता है.

पेनल्टी इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि सीमा शुल्क प्राधिकरण ने एआई से बने नकली केस कानूनों पर भरोसा किया. कोर्ट की चेतावनी "AI ट्रेनिंग व्हील्स का काम कर सकता है लेकिन इसे पायलट की सीट पर सौंपना नासमझी और खतरनाक दोनों होगा."

गलत या मनगढ़ंत सबूत का खतरा

एआई से बने नकली केस कानूनों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिससे एआई टूल्स के ऐसे कानूनी उदाहरण बनाने या उनका जिक्र करने पर गलत सजा का खतरा बढ़ गया जो मौजूद नहीं हैं या गलत हैं. कोर्ट और कानूनी अधिकारियों को सबूतों के असली होने की पुष्टि करने में ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए ज्यादा कड़ी जांच और इंसानी निगरानी की जरूरत होगी.

इंसानी निगरानी और सही जांच की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात पर जोर देता है कि एआई को इंसानी फैसले में मदद करनी चाहिए, उसकी जगह नहीं लेनी चाहिए. कानूनी पेशेवरों को एआई से बने सभी सामग्री को जमा करने से पहले जांच करना होगा. एआई से बने सबूतों के स्वयं सत्यापन को जरूरी बनाने वाले नए प्रोटोकॉल या गाइडलाइन आने की संभावना है, जिससे वकीलों और जजों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी.

कोर्ट में देरी और मुकदमे बढ़ने की संभावना

अगर एआई से बने सबूतों की सच्चाई को नियमित तौर पर चुनौती दी जाती है, तो इससे झगड़े और अपील ज्यादा हो सकते हैं, जैसा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल में देखा गया. इससे कार्रवाई धीमी हो सकती है और कोर्ट पर बोझ बढ़ सकता है, जब तक कि एआई सबूतों के लिए साफ मानक तय न किए जाएं.

एआई साक्ष्य के लिए कानूनी मानकों का विकास

सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी से एआई से बने सबूतों की मंजूरी के लिए कानूनी ढांचे या मानक बनाने की जरूरत पड़ सकती है. भविष्य की कानूनी कार्रवाई में एक्सपर्ट एविडेंस प्रोटोकॉल की तरह एआई टूल्स और उनके अंतिम परिणाम के लिए प्रक्रिया की जरूरत पड़ सकती है.

बेहतर दक्षता के अवसर

जब जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाता है, तो एआई बड़ी मात्रा में डेटा को छानने, काम के उदाहरणों की पहचान करने और रिसर्च को आसान बनाने में मदद कर सकता है. सही सुरक्षा उपायों के साथ, एआई कानूनी कार्रवाई में कुशलता बढ़ा सकता है, लेकिन तभी जब इसके अंतिम परिणाम का सख्ती से इंसानी समीक्षा हो.

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने एक साफ मिसाल कायम की है: एआई से बने सबूतों को सावधानी से देखना चाहिए. भारतीय कानूनी प्रणाली में कोर्टरूम में एआई के इस्तेमाल को लेकर नए नियम और कड़ी जांच देखने को मिल सकती है. न्याय पक्का करने और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इंसानी निगरानी, ​​वेरिफिकेशन और मजबूत कानूनी मानक बनाना जरूरी होगा.

भारतीय अदालतों में AI से बने सबूतों को नियंत्रित करने के लिए संभावित कानूनी ढांचा

जरूरी मानव सत्यापन नियम

यह जरूरी है कि एआई से बनी सभी कानूनी रिसर्च, सबूत, या केस लॉ रेफरेंस को कोर्ट में जमा करने से पहले कानूनी पेशेवर स्वयं सत्यापित करें. यह सुप्रीम कोर्ट के केस में देखे गए, झूठे या गलत सबूतों से न्यायिक नतीजों पर असर पड़ने के खतरे को रोकता है. वकीलों को यह प्रमाणित करना होगा कि एआई से मदद वाली किसी भी रिसर्च या सबूत को असली कानूनी डेटाबेस से क्रॉस-चेक किया गया है.

एआई टूल्स का प्रमाणन और मान्यता

कानूनी कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाले एआई टूल्स को प्रमाणित करने के लिए एक नियामक निकाय बनाएं, यह पक्का करें कि वे सटीकता, पारदर्शिता और डेटा अखंडता मानक को पूरा करते हैं. संवेदनशील कानूनी मामलों में भरोसेमंद नहीं या बिना टेस्ट किए एआई सिस्टम के इस्तेमाल का खतरा कम करता है. कानूनी शोध या सबूत बनाने के लिए सिर्फ सरकार से मंजूर या बार काउंसिल से मान्यता प्राप्त एआई मंच का इस्तेमाल किया जा सकता है.

प्रकटीकरण आवश्यकताएं

जब सबूत या कानूनी दलीलें बनाने या तैयार करने में मदद के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो पूरा खुलासा जरूर करें. पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और विरोधी पार्टियों और कोर्ट को सबूतों की शुरुआत और भरोसेमंद होने की जांच करने की इजाजत देता है. प्रस्तुति में एक बयान शामिल होना चाहिए जिसमें इस्तेमाल किए गए AI टूल और उसकी भूमिका की पहचान हो.

AI-जनरेटेड सबूतों के लिए स्वीकार्यता के मानक

एआई से बने सबूतों की मंजूरी के लिए साफ नियम बनाएं, जैसे एक्सपर्ट की गवाही के लिए होते हैं. यह पक्का करें कि कोर्ट सिर्फ भरोसेमंद, काम के और सत्यापित किए जा सकने वाले एआई से बने सामग्री पर ही विचार करे. कोर्ट एआई टूल के आउटपुट को सबूत के तौर पर मानने से पहले उसके तरीके और गलती की दर का डेमो मांग सकते हैं.

दुरुपयोग या लापरवाही के लिए दंड

उन पार्टियों या पेशेवरों पर पेनल्टी लगाएं जो बिना सही सत्यापन के एआई से बने सबूत जमा करते हैं या जो जानबूझकर मनगढ़ंत आउटपुट का इस्तेमाल करते हैं. यह कानूनी कार्रवाई में AI के लापरवाही से या गलत इरादे से इस्तेमाल को रोकने का काम करता है. नियम तोड़ने पर जुर्माना, अवमानना ​​कार्रवाई, या व्यावसायिक अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है.

न्यायिक प्रशिक्षण और जागरूकता

जजों और कोर्ट स्टाफ के लिए कानूनी क्षेत्र में एआई की क्षमताओं, सीमाओं और जोखिमों पर ट्रेनिंग प्रोग्राम लागू करें. न्यायतंत्र को AI से बने सबूतों का गहराई से आकलन करने और उनकी स्वीकार्यता और अहमियत के बारे में सोच-समझकर फैसले लेने में मदद करें.