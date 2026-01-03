ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु की झुग्गी बस्ती में तोड़फोड़ के खिलाफ जनहित याचिका दायर

वकील ने उठाये ये सवाल वकील ने पॉलिटिकल मैसेजिंग में दोहरे मापदंड पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि देश में दूसरी जगहों पर सीनियर नेता बुलडोजर से चलने वाले शासन के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य में भी ऐसा ही नजरिया देखा जा रहा है.

न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया इंसाफ के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले एडवोकेट उमापति ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट में पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है. इसमें तोड़फोड़ को गैर-कानूनी और गैर-संवैधानिक बताया गया है. उन्होंने कहा कि कोर्ट के दोबारा खुलने पर याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद है. टीम जवाबदेही, बेघर हुए परिवारों के पुनर्वास और तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करने के बारे में साफ निर्देश मांगेगी.

उन्होंने कहा, 'घर सुबह-सुबह गिराए गए, जब परिवार सो रहे थे. कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई वॉर्निंग नहीं दी गई और कोई दूसरा इंतजाम भी नहीं किया गया.' उन्होंने आगे कहा कि कई लोग सालों से इस इलाके में रह रहे थे और रातों-रात उनका सारा सामान जल गया.

लीगल एक्टिविस्ट वकील उमापति ने आरोप लगाया कि झुग्गी-झोपड़ियों की तोड़फोड़ की वजह से सर्दियों के बीच में सैकड़ों गरीब परिवार सड़कों पर आ गए. इनमें कई औरतें और बच्चे भी शामिल हैं. सुबह-सुबह घरों को गिराने का जिक्र करते हुए उमापति ने कहा कि इस टाइमिंग से ही अधिकारियों के इरादे पर शक पैदा होता है.

बेंगलुरु: लीगल एक्टिविस्ट ने कोगिलू में झुग्गी-झोपड़ियों को गिराने की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई कर्नाटक में बढ़ते 'बुलडोजर कल्चर' को दिखाती है और यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है.

उनके मुताबिक, अगर लीडरशिप गरीबों की रक्षा को लेकर सीरियस है, तो उसे साफ तौर पर कहना चाहिए कि कोगिलू में जो हुआ वह गलत था. उमापति ने यह भी सवाल उठाया कि लगभग एक दशक बाद अचानक तोड़फोड़ क्यों की गई. उन्होंने पूछा, 'अगर यह जमीन विवाद में थी, तो इतने सालों तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह मुहिम अब क्यों शुरू की गई, और वह भी सुबह-सुबह?' यह कहते हुए कि इस कदम की और गहराई से जांच करने की जरूरत है.

सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अनदेखी, अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा: वकील

सुप्रीम कोर्ट के नियमों को नजरअंदाज किया गया, अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. वकील ने जो मुख्य चिंता जताई, वह थी तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का कथित उल्लंघन. उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक हर घर के लिए अलग नोटिस और लिखित ऑर्डर देने की जरूरत है, साथ ही रहने वालों को अपनी बात कहने का मौका भी मिलना चाहिए.

उन्होंने कहा, 'एक भी परिवार को सही नोटिस नहीं दिखाया गया. किसी भी अधिकारी ने यह सबूत नहीं दिया कि सही प्रोसेस का पालन किया गया था.' उमापति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले यह साफ करते हैं कि जो अधिकारी गैर-कानूनी तरीके से तोड़फोड़ करते हैं वे फिर से बनाने और पुनर्वास के खर्च के लिए खुद जिम्मेदार हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कोगिलू ऑपरेशन और पुलिस फोर्स तैनात करने के लिए कम से कम पांच सीनियर IAS और IPS अधिकारी जिम्मेदार थे. उन्होंने कहा, 'इसका बोझ जनता पर नहीं पड़ना चाहिए. जिन्होंने गैर-कानूनी तरीके से काम किया, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.'

कानूनी कार्रवाई जारी है

कानूनी कार्रवाई चल रही है. अधिकारियों के सिर्फ ऑर्डर मानने के दावों को खारिज करते हुए, उमापति ने कहा कि गिराने के लिए कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह ऑपरेशन असेंबली की छुट्टी और कोर्ट की छुट्टी के दौरान किया गया ताकि प्रभावित परिवारों को तुरंत कानूनी राहत न मिल सके. उन्होंने कन्फर्म किया कि हाईकोर्ट में पहले ही पिटीशन फाइल कर दी गई है और कोर्ट के दोबारा खुलने पर उन पर सुनवाई होने की उम्मीद है.

इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों और कानूनी कमीशन में शिकायतें भी दी गई है. उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ जमीन के बारे में नहीं है. यह इज्जत, घर और कानून के राज के बारे में है. हम यह लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक कोगिलू के परिवारों को इंसाफ नहीं मिल जाता.'