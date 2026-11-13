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सास के आंचल से बहू के घूंघट तक पहुंची महापर्व की विरासत, पीढ़ी-दर-पीढ़ी जारी है छठ की 'परंपरा'

पटना: लोकआस्था का महापर्व छठ बिहार की पहचान है..ये वो परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है. मौजूदा समय में वक्त बदल रहा है, जीवन जीने के तौर-तरीकों में भी बड़ा बदलाव आया है,पीढ़ियां बदल रही हैं. समाज में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है और इन सभी बदलावों में जो अटल, अचल और शाश्वत है वो है छठ महापर्व.

भले ही नई पीढ़ी आधुनिक जीवनशैली के साथ आगे बढ़ रही हो, लेकिन इसके बावजूद बिहार की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा छठ महापर्व आज भी परिवारों को अपनी जड़ों से जोड़े हुए है. इस पर्व की खासियत केवल कठिन व्रत, पूजा के नियम और सूर्योपासना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी सबसे खूबसूरत परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आस्था और जिम्मेदारी का हस्तांतरण भी है.

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कहीं सास अपनी बहू को छठी मैया का सूप सौंपकर व्रत की जिम्मेदारी देती हैं, तो कहीं मां-बेटी और दादी-पोती के बीच सीखने-सिखाने का सिलसिला चलता है. छठ के गीतों से लेकर प्रसाद बनाने की शुद्धता, गेहूं सुखाने से लेकर घाट की सफाई तक, हर छोटी-बड़ी परंपरा नई पीढ़ी तक पहुंच रही है.

बचपन से ही छठ महापर्व से जुड़ाव

पटना के आनंदपुरी में रहने वाली विजया सिंह के लिए छठ महापर्व से जुड़ाव बचपन से ही रहा है. उन्होंने अपने मायके में मां और परिवार की दूसरी महिलाओं को छठ करते देखा. शादी के बाद ससुराल में भी इस महापर्व की तैयारियों और पूजा-पद्धति को करीब से समझा. हालांकि, खुद छठ व्रत करने की शुरुआत उन्होंने दो साल पहले की.

विजया कहतीं हैं कि उनके लिए यह फैसला अचानक लिया गया कदम नहीं था, बल्कि बचपन से देखी और मन में बसी परंपरा को आगे बढ़ाने की स्वाभाविक जिम्मेदारी थी. इस जिम्मेदारी को संभालने के पीछे उनकी सास की एक भावुक पहल रही.

घाट पर पूजा करती सास-बहू (ETV Bharat)

सास के हाथों मिला सूप, बहू ने संभाली परंपरा

विजया सिंह बताती हैं कि करीब दो साल पहले उनकी सास की तबीयत बिगड़ने लगी थी. उम्र बढ़ने के कारण उनके लिए छठ व्रत करना कठिन होता जा रहा था. ऐसे में विजया ने अपनी सास से कहा कि अब वह छठ व्रत करेंगी. इसके बाद उनकी सास ने छठी मैया का सूप उनके हाथों में सौंप दिया.

विजया के लिए वह क्षण भावुक करने वाला था, क्योंकि सूप के साथ उन्हें परिवार की वर्षों पुरानी परंपरा आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी मिली. उनकी सास अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके हाथों से मिली यह विरासत आज भी विजया के जीवन का हिस्सा है.

दो वर्षों से छठ व्रत कर रही हैं विजया

विजया पिछले दो वर्षों से छठ व्रत कर रही हैं और इस बार उनका तीसरा वर्ष होगा. वह बताती हैं कि पूर्वांचल के कई परिवारों में ससुराल में बहू के छठ शुरू करने की एक विशेष परंपरा है. इसके तहत सास अपनी बहू को छठ का सूप सौंपती हैं और बहू व्रत की जिम्मेदारी संभालती है.

कुछ परिवारों में महिलाएं मायके से छठ की परंपरा शुरू करती हैं, जबकि कई जगह पारिवारिक मान्यताओं और परिस्थितियों के अनुसार ससुराल में ही इसकी शुरुआत होती है. हर परिवार की रीति अलग हो सकती है, लेकिन इसके पीछे परिवार की आस्था और परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की भावना समान ही रहती है.

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परिवार के हर सदस्य का सहयोग जरूरी

विजया सिंह ने कहा कि छठ किसी एक महिला के व्रत करने भर से पूरा होने वाला पर्व नहीं है. इसमें परिवार के हर सदस्य का सहयोग जरूरी होता है. उनकी ननद, देवरानी और परिवार के दूसरे सदस्य भी तैयारियों में सक्रिय रहते हैं. पूजा की सामग्री जुटाने, प्रसाद की तैयारी करने और घाट जाने की व्यवस्था तक में सबकी भूमिका होती है.

विजया के मुताबिक दीपावली की तैयारियों में कुछ कमी रह जाए तो उतनी चिंता नहीं होती, लेकिन छठ में किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाती. पर्व की तैयारी दीपावली के आसपास ही शुरू हो जाती है और परिवार का हर सदस्य इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाता है.

"किसी एक महिला के व्रत करने भर से पूरा होने वाला पर्व नहीं है छठ, इसमें परिवार के हर सदस्य का सहयोग जरूरी होता है. उनकी ननद, देवरानी और परिवार के दूसरे सदस्य भी तैयारियों में सक्रिय रहते हैं.छठ में किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाती. पर्व की तैयारी दीपावली के आसपास ही शुरू हो जाती है और परिवार का हर सदस्य इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाता है."- विजया सिंह, छठ व्रती

परंपरा का होता है हस्तांतरण (ETV Bharat)

संयुक्त परिवार में उत्सव बन जाता है छठ

पटना के जगदेव पथ इलाके में रहने वाली ज्योति मिश्रा छठ को बिहारियों की पहचान मानती हैं. उनका कहना है कि छठ के गीत सुनते ही मन पर्व की भावना में डूब जाता है. उन्होंने बचपन से अपनी दादी, नानी और मां को छठ करते देखा है. शादी के बाद ससुराल पहुंचीं तो वहां उनकी सास छठ करती थीं. उनके साथ ज्योति ने भी इस पर्व की परंपरा को अपनाया.

ज्योति कहतीं है कि उनके लिए यह केवल व्रत शुरू करने की बात नहीं, बल्कि बचपन की यादों और नए परिवार के संस्कारों को एक साथ जीने का अवसर है. पुरानी पीढ़ी से मिली सीख अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी है. ज्योति बताती हैं कि उनका परिवार संयुक्त परिवार है और छठ के समय घर में उत्सव जैसा माहौल रहता है. ट

गेहूं सुखाती व्रती (ETV Bharat)

छठ के दौरान भगवान से जुड़ाव का अनुभव

ज्योति के मुताबिक परिवार के जो सदस्य काम या दूसरी वजहों से घर से बाहर रहते हैं, वे सभी छठ के अवसर पर लौटने की कोशिश करते हैं. सभी लोग मिलकर पर्व मनाते हैं और तैयारियों में हिस्सा लेते हैं. उनके अनुसार, छठ के दौरान भगवान से जुड़ाव का जो अनुभव होता है, वह किसी दूसरे अवसर पर उसी तरह महसूस नहीं होता.

ज्योति कहतीं है कि यही आध्यात्मिक अनुभूति परिवार के सदस्यों को इस पर्व से भावनात्मक रूप से जोड़ती है. छठ उनके लिए पूजा के साथ परिवार के एक साथ आने का भी अवसर है.ज्योति के घर में छठ की परंपरा अब बच्चों तक भी पहुंच रही है. वह बताती हैं कि नई पीढ़ी के बच्चे धीरे-धीरे पूजा की तैयारियों से जुड़े छोटे-छोटे काम सीख रहे हैं.

घर के बड़ों से सीखते बच्चे

ज्योति कहतीं हैं कि प्रसाद के लिए गेहूं सुखाते समय इस बात का ध्यान रखना कि चिड़िया दाना न चुग लें, इसके लिए बच्चों का सतर्क रहना भी इसी सीख का हिस्सा है. छठ के दौरान सात्विक जीवनशैली अपनाना, पूजा की सामग्री की शुद्धता का ध्यान रखना और जरूरी सामान सावधानी से खरीदना, बच्चे इन बातों को घर के बड़ों को देखकर समझते हैं.

परिवार की महिला को सिंदूर लगाती व्रती (ETV Bharat)

ज्योति आगे कहती हैं कि इन छोटी छोटी बातों से वे केवल पूजा देखते नहीं, बल्कि उसके नियमों और महत्व को भी सीखते हैं. उन्होंने कहा कि बच्चों की भागीदारी घर तक ही सीमित नहीं रहती. घाट की सफाई करनी हो, वहां तक जाने वाले रास्ते पर झाड़ू लगानी हो या घाट को सजाना हो, बच्चे भी आगे बढ़कर सहयोग करते हैं.

पुरानी पीढ़ी की सीख को अपने तरीके से आगे बढ़ा रही नई पीढ़ी

ज्योति का मानना है कि पुरानी पीढ़ी से मिली सीख को नई पीढ़ी अपने तरीके से आगे बढ़ा रही है. जिसे आज की भाषा में जेन जी कहा जाता है, वह भी छठ के उत्साह से जुड़ी हुई है. उनके अनुभव में नई पीढ़ी के आने से पर्व की भावना कम नहीं हुई, बल्कि परिवारों में इसका उत्साह और बढ़ा है. बच्चे अब खुद भी इस परंपरा का हिस्सा बनने लगे हैं.

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"छठ बिहारियों की पहचान है. यह केवल व्रत शुरू करने की बात नहीं, बल्कि बचपन की यादों और नए परिवार के संस्कारों को एक साथ जीने का अवसर है.परिवार के जो सदस्य काम या दूसरी वजहों से घर से बाहर रहते हैं, वे सभी छठ के अवसर पर लौटने की कोशिश करते हैं. छठ की परंपरा तो अब बच्चों तक भी पहुंच रही है. वह बताती हैं कि नई पीढ़ी के बच्चे धीरे-धीरे पूजा की तैयारियों से जुड़े छोटे-छोटे काम सीख रहे हैं."- ज्योति मिश्रा. छठ व्रती

छठ के दौरान घर में अलग ही रौनक

पटना के गोलघर इलाके में रहने वाली पुष्पा देवी के लिए छठ व्रत शुरू करने की कहानी एक अलग पारिवारिक अनुभव से जुड़ी है. वह बताती हैं कि बचपन से अपने घर में छठ पूजा होते देखती आई हैं. शादी के बाद ससुराल पहुंचीं तो वहां उनकी सास छठ व्रत करती थीं.