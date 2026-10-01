केरल : वामपंथी कार्यकर्ताओं ने मंत्री जनीश की कार पर पथराव किया, सीएम सतीशन ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए
कथित तौर पर प्रदर्शनकारी मंत्री की गाड़ी के सामने आ गए, उसका रास्ता रोक दिया और हाथों और पत्थरों से हमला किया.
Published : October 1, 2026 at 5:36 PM IST
कन्नूर (केरल): केरल में चल रहे राजनीतिक तनाव के बीच, कन्नूर और कासरगोड में डीवाईएफआई और एसएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा कई स्थानों पर खेल और युवा मामलों के मंत्री ओ. जे. जनीश के वाहन पर हमला किया गया.
वहीं हमलावरों ने तलिपरम्बा के कुप्पम में मंत्री की गाड़ी को रोक लिया और पत्थर मारकर और हाथों से पीटकर कार को नुकसान पहुंचाया. मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन और गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने घटना के संबंध में सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है.
पहला विरोध सुबह तब हुआ जब मंत्री कन्नूर पहुंचने के बाद तलिपरम्बा में अपने पहले कार्यक्रम में शामिल होने के बाद तालुक हॉस्पिटल के पास से गुजर रहे थे. इस दौरान प्रदर्शनकारी पायलट गाड़ी के सामने कूद गए, मंत्री की कार की ओर दौड़े और गाड़ी को टक्कर मार दी. कुप्पम में डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने काफिले को रोकने की कोशिश की, कार पर पत्थर फेंके और उसे हाथों से जोर से मारा.
Kannur, Keralam: DYFI activists stage a protest against Minister O.J. Janeesh in Payyanur— IANS (@ians_india) October 1, 2026
(Congress Official Media) pic.twitter.com/AT85uKbTbE
पुलिस सुरक्षा में चूक
डीवाईएफआई नेता विजिन के द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद कि मंत्री का सड़कों पर सामना किया जाएगा, पुलिस की तरफ से एक बड़ी सुरक्षा चूक को लेकर आलोचना हो रही है.
कन्नूर टाउन, गेस्ट हाउस और रेलवे स्टेशन एरिया जैसी खास जगहों पर मंत्री के लिए कम से कम सुरक्षा का इंतजाम किया गया था. इंटेलिजेंस और स्पेशल ब्रांच की चेतावनी के बावजूद, कई जगहों पर सिर्फ पांच या छह पुलिस वाले ही मौजूद थे.
घटना के बाद मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन और गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने मंत्री जनीश से फोन पर बात की. गृह मंत्री ने डीजीपी को हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और वीडियो फुटेज में दिख रहे सभी लोगों को तुरंत पकड़ने का निर्देश दिया. मंत्री के बाकी सरकारी कार्यक्रम के लिए पूरी पुलिस सुरक्षा पक्की करने के निर्देश भी दिए गए.
मुख्यमंत्री ने सीपीएम नेतृत्व की संलिप्तता का आरोप लगाया
मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि कन्नूर में डीवाईएफआई और सीपीएम अपराधियों द्वारा मंत्री ओ. जे. जनीश पर किया गया हमला मंजूर नहीं है.
उन्होंने कहा कि यह हमला सीपीएम नेतृत्व की जानकारी में हुआ और इसके पीछे की साजिश साफ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें शामिल अपराधियों के साथ-साथ इस योजना को अंजाम देने वाले सीपीएम और डीवाईएफआई नेताओं को भी न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.
उन्होंने पय्यानूर और तलिपरम्बा की घटनाओं को पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी पर हुए हमले का ही नतीजा बताया. सतीशन ने कहा कि सीपीएम अपनी बुरी चुनावी हार के बाद पैदा हुए संकट से बचने के लिए राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है, और कहा कि पार्टी एक अपराधिक माफिया की तरह काम कर रही है.
अगर सीपीएम अपराधियों और कोटेशन गैंग का इस्तेमाल करके हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू करना चाहती है, तो सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह इसे दबाए. उन्होंने सवाल किया कि क्या सीपीएम की शिकायत मंत्री जनीश के चुनाव आयोग और भाजपा सरकार के खिलाफ गैर-संवैधानिक तरीके से काम करने के लिए यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने में है.
Kannur, Keralam: DYFI workers attack the vehicle of Minister O. J. Janeesh— IANS (@ians_india) October 1, 2026
(Source: Congress Offical Media Group) pic.twitter.com/z9u1beq41R
उन्होंने आगे चेतावनी दी कि सीपीएम और उसके अपराधिक कैडर को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे पिछले दस सालों में केरल में जो गुंडागर्दी करते रहे हैं, वह आगे भी जारी रहेगी.
बढ़ते राजनीतिक टकराव
कोल्लम में राजनीतिक अशांति तब शुरू हुई जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के काफिले को काले झंडे दिखाए. इसके जवाब में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बलरामपुरम में मंत्री जनीश को काले झंडे दिखाए. इसके बाद पिछली रात कन्नूर में एसएफआई और केएसयू के बीच झड़प हुई.
मंत्री जनीश ने पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज, तिरुवनंतपुरम के आसपास हुई झड़पों को लेकर एसएफआई की कड़ी आलोचना की थी, कैंपस के अंदर की कार्रवाई को सरासर गुंडागर्दी बताया था और 'ऑपरेशन तूफान' की तरह तुरंत पुलिस रेड की मांग की थी. इसके बाद डीवाईएफआई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से मंत्री का मजाक उड़ाया.
सीपीएम और डीवाईएफआई नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि तिरुवनंतपुरम में हाल ही में हुई हिंसा के पीछे मंत्री जनीश कुमार और शफी परम्बिल का हाथ है. मंत्री जनीश के खिलाफ एसएफआई और डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं की कार्रवाई को इन टकराव वाली बातों को जारी रखने के तौर पर देखा जा रहा है.
कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया है कि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सीपीएम क्यों भड़की हुई है, उनका आरोप है कि एसएफआई और सीपीएम की हिंसा से सिर्फ भाजपा को मदद मिलती है.
#WATCH | Keralam | A vehicle carrying Minister O.J. Janish was attacked allegedly by DYFI workers at Karimbam in Taliparamba, Kannur. The vehicle sustained damage in the incident. Police caught the persons who attacked the vehicle. pic.twitter.com/qrl09iVIKx— ANI (@ANI) October 1, 2026
इसके उलट, सीपीएम ने मांग की कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस यह साफ करें कि गणेश कुमार या एसएफआई उनका मुख्य दुश्मन है.
इस बीच, भाजपा नेता वी. मुरलीधरन ने आरोप लगाया कि सीपीएम और कांग्रेस के बीच संघर्ष महज एक सुनियोजित नाटक है. उन्होंने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को विपक्षी नेताओं और उनके ऑफिस पर हमला करना सिखाते हैं, और पूछा कि क्या यह उनके "प्यार की दुकान खोलने" के कॉन्सेप्ट को दिखाता है.
उन्होंने कहा कि जहां इंडिया गठबंधन दूसरी जगहों पर केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ मिलकर विरोध कर रहा है, वहीं केरल में कांग्रेस और सीपीएम खुलेआम एक-दूसरे से लड़ रहे हैं.
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