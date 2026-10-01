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केरल : वामपंथी कार्यकर्ताओं ने मंत्री जनीश की कार पर पथराव किया, सीएम सतीशन ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए

पथराव में मंत्री ओ. जे. जनीश की कार क्षतिग्रस्त हो गई. ( ETV Bharat )

कन्नूर (केरल): केरल में चल रहे राजनीतिक तनाव के बीच, कन्नूर और कासरगोड में डीवाईएफआई और एसएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा कई स्थानों पर खेल और युवा मामलों के मंत्री ओ. जे. जनीश के वाहन पर हमला किया गया.

वहीं हमलावरों ने तलिपरम्बा के कुप्पम में मंत्री की गाड़ी को रोक लिया और पत्थर मारकर और हाथों से पीटकर कार को नुकसान पहुंचाया. मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन और गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने घटना के संबंध में सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है. पहला विरोध सुबह तब हुआ जब मंत्री कन्नूर पहुंचने के बाद तलिपरम्बा में अपने पहले कार्यक्रम में शामिल होने के बाद तालुक हॉस्पिटल के पास से गुजर रहे थे. इस दौरान प्रदर्शनकारी पायलट गाड़ी के सामने कूद गए, मंत्री की कार की ओर दौड़े और गाड़ी को टक्कर मार दी. कुप्पम में डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने काफिले को रोकने की कोशिश की, कार पर पत्थर फेंके और उसे हाथों से जोर से मारा. पुलिस सुरक्षा में चूक

डीवाईएफआई नेता विजिन के द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद कि मंत्री का सड़कों पर सामना किया जाएगा, पुलिस की तरफ से एक बड़ी सुरक्षा चूक को लेकर आलोचना हो रही है. कन्नूर टाउन, गेस्ट हाउस और रेलवे स्टेशन एरिया जैसी खास जगहों पर मंत्री के लिए कम से कम सुरक्षा का इंतजाम किया गया था. इंटेलिजेंस और स्पेशल ब्रांच की चेतावनी के बावजूद, कई जगहों पर सिर्फ पांच या छह पुलिस वाले ही मौजूद थे. घटना के बाद मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन और गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने मंत्री जनीश से फोन पर बात की. गृह मंत्री ने डीजीपी को हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और वीडियो फुटेज में दिख रहे सभी लोगों को तुरंत पकड़ने का निर्देश दिया. मंत्री के बाकी सरकारी कार्यक्रम के लिए पूरी पुलिस सुरक्षा पक्की करने के निर्देश भी दिए गए. मुख्यमंत्री ने सीपीएम नेतृत्व की संलिप्तता का आरोप लगाया

मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि कन्नूर में डीवाईएफआई और सीपीएम अपराधियों द्वारा मंत्री ओ. जे. जनीश पर किया गया हमला मंजूर नहीं है. उन्होंने कहा कि यह हमला सीपीएम नेतृत्व की जानकारी में हुआ और इसके पीछे की साजिश साफ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें शामिल अपराधियों के साथ-साथ इस योजना को अंजाम देने वाले सीपीएम और डीवाईएफआई नेताओं को भी न्याय के कटघरे में लाया जाएगा. उन्होंने पय्यानूर और तलिपरम्बा की घटनाओं को पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी पर हुए हमले का ही नतीजा बताया. सतीशन ने कहा कि सीपीएम अपनी बुरी चुनावी हार के बाद पैदा हुए संकट से बचने के लिए राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है, और कहा कि पार्टी एक अपराधिक माफिया की तरह काम कर रही है.