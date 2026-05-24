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नौकरी छोड़ दो दोस्तों ने शुरू किया 12 तरह की मछलियों का पालन, आज सालाना 25 लाख की कमाई

लाखों की नौकरी छोड़ दो दोस्तों ने भोजपुर में मछली पालन शुरू किया, आज सालाना बचा रहे 25 लाख रुपये. पढ़िए आलोक भारती की रिपोर्ट

MODERN FISH FARMING IN BHOJPUR
दो दोस्तों ने भोजपुर में शुरू किया मछली पालन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 24, 2026 at 8:37 PM IST

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भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले के उदवंतनगर प्रखंड स्थित सुहनी गांव से दोस्ती, मेहनत और सफलता की शानदार कहानी सामने आई है जिसने आत्मनिर्भर बिहार की प्रेरणादायक मिसाल कायम की है. दरअसल यहां के निवासी अविनाश कुमार और आशुतोष सिंह ने लाखों की नौकरी छोड़ कर 20 एकड़ में 12 तरह की मछलियों का पालन शुरू किया है. आज इन दोनों की पूरे बिहार में चर्चा हो रही है और ये हर महीने मोटी कमाई कर रहे हैं.

बनी नई मिसाल: जिले के उदवंतनगर प्रखंड के सुहनी गांव में इन दोनों मित्रों ने अपनी मेहनत से सफलता की ऐसी मिसाल कायम की है. लाखों रुपये सालाना पैकेज वाली नौकरी छोड़कर इनका कदम उठाना आज पूरे बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है. इनके इस आधुनिक फिश फार्म के प्रोजेक्ट की चर्चा अब जिले से लेकर पटना तक हो रही है.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

सुरक्षित दुनिया छोड़ी: यह कहानी आत्मनिर्भर बिहार की एक प्रेरणादायक मिसाल बनकर उभर रही है, जिसने नौकरी की सुरक्षित दुनिया छोड़ नया इतिहास रच दिया. यह अटूट दोस्ती और बिजनेस पार्टनरशिप की अद्भुत कहानी मधुबनी निवासी अविनाश कुमार और गाजीपुर निवासी आशुतोष सिंह की है. दोनों के पास बेहतर करियर था लेकिन मन में अपने समाज के लिए कुछ अलग करने की चाह थी.

शानदार करियर प्रोफाइल: मधुबनी के किशोरी लाल चौक निवासी अविनाश कुमार ने देश के प्रतिष्ठित संस्थान एनआईटी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. वहीं उनके मित्र आशुतोष सिंह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गहमर गांव के रहने वाले हैं. आशुतोष सऊदी अरब में सैमसंग कंपनी में करीब 40 लाख रुपये सालाना पैकेज पर कार्यरत थे.

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आत्मनिर्भरता का लक्ष्य: दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे नौकरी करने के बजाय खुद का ऐसा काम शुरू करेंगे जिससे बिहार आत्मनिर्भर बने. उनका लक्ष्य था कि बिहार को मछली उत्पादन के लिए आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़े. इस बिजनेस पार्टनरशिप के जरिए एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई मिसाल पेश करते हुए उन्होंने मछली पालन में कदम रखा.

एक साल की तपस्या: शुरुआत में उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर करीब एक वर्ष तक मछली पालन की हर एक बारीकी को सीखा. इस दौरान उन्होंने छोटे स्तर पर कई प्रयोग किए, अपनी गलतियों से सीखा और पूरा अनुभव हासिल किया. जब दोनों का आत्मविश्वास बढ़ा तब उन्होंने भोजपुर जिले के सुहनी गांव में बड़े पैमाने पर काम शुरू किया.

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तालाब में चारा खातीं मछलियां (ETV Bharat)

"हमारे गृह क्षेत्र में अक्सर बाढ़ आने की वजह से मछली पालन सही नहीं हो पाता है. इसलिए दोस्तों की सलाह पर भोजपुर के सुहनी गांव में 20 एकड़ जमीन प्रति वर्ष छह लाख रुपये किराए पर लेकर हमने यह व्यवसाय शुरू किया." - अविनाश कुमार, मछली व्यवसायी

आधुनिक फिश फार्म: आज इस 20 एकड़ के क्षेत्र में 18 बड़े वैज्ञानिक तालाब बनाए गए हैं जिनमें 12 प्रकार की मछलियों का उत्पादन हो रहा है. यह सिर्फ एक साधारण फार्म नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन के साथ संचालित एक संगठित प्रोजेक्ट है. यहां मछलियों के खान-पान, पानी की गुणवत्ता और उनकी देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाता है.

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बंपर उत्पादन और सप्लाई: इनकी कड़ी मेहनत का परिणाम यह है कि हर महीने पांच दिनों तक नियमित रूप से मछलियों की निकासी की जाती है. प्रतिदिन करीब 10 क्विंटल मछलियां आरा मंडी में भेजी जाती हैं जिससे लगातार अच्छी और बंपर आमदनी हो रही है. दोनों की यह एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस पार्टनरशिप आज क्षेत्र में मिसाल बन चुकी है.

लागत और मुनाफा: अविनाश कुमार बताते हैं कि अब उनका मुख्य फोकस लागत कम करने और मुनाफा बढ़ाने पर टिका हुआ है. इसके लिए वे नई तकनीकों और बेहतर प्रबंधन प्रणाली पर काम कर रहे हैं जिससे बिजनेस को बड़ा रूप दिया जा सके. अविनाश कुमार ने कहा,

"यदि लागत नियंत्रित कर ली जाए तो मछली पालन बेहद लाभकारी व्यवसाय साबित हो सकता है. सालाना हमें इस मछली पालन से करीब 25 लाख रुपये की बचत हो जाती है." - अविनाश कुमार, मछली व्यवसायी

सरकारी मान्यता: आज भोजपुर जिले में इन दोनों दोस्तों को सबसे सफल मछली पालकों में प्रमुखता से गिना जा रहा है. यहां तक कि राज्य का मत्स्य विभाग भी इनके इस आधुनिक प्रोजेक्ट को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में रुचि दिखा रहा है. इनकी सच्ची फ्रेंडशिप ने मिलकर बिजनेस के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है.

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युवाओं के लिए संदेश: अविनाश और आशुतोष ने यह साबित कर दिया है कि यदि सोच सकारात्मक हो और मेहनत सही दिशा में की जाए तो सब संभव है. अपनी शानदार एंटरप्रेन्योरशिप से इन्होंने दिखाया है कि गांव में रहकर भी बड़े सपनों को साकार किया जा सकता है. इनकी सफलता की यह अनोखी कहानी आज बिहार के तमाम युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन चुकी है.

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