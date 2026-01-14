ईरान में बिगड़े हालात, भारत सरकार ने भारतीयों को दी सलाह, 'जल्द से जल्द निकलें बाहर'
भारत ने ईरान में रह रहे भारतीयों को वहां से बाहर निकलने की सलाह दी है.
Published : January 14, 2026 at 5:05 PM IST
नई दिल्ली : ईरान में हो रहे लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शन के मद्देनजर भारत सरकार ने बुधवार को भारतीयों के लिए एक एडवायजरी जारी की है. इसमें भारतीयों को ईरान से लौटने को कहा गया है. सरकार ने कहा कि जो भारतीय नागरिक अभी ईरान में हैं (छात्र, तीर्थयात्री, कारोबारी और पर्यटक), उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपलब्ध ट्रांसपोर्ट के साधनों, जिसमें कमर्शियल फ्लाइट्स भी शामिल हैं, से ईरान छोड़ दें.
सरकार ने कहा कि सभी भारतीय नागरिकों और पीआईओ को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, विरोध प्रदर्शन या प्रदर्शनों वाले इलाकों से बचना चाहिए, ईरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहना चाहिए और किसी भी नई जानकारी के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर रखनी चाहिए. एडवाजरी में कहा गया है, "ईरान में सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने यात्रा और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स, जिसमें पासपोर्ट और आईडी भी शामिल हैं, अपने पास तैयार रखें. इस संबंध में किसी भी सहायता के लिए उनसे भारतीय दूतावास से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है."
भारत सरकार से पहले अमेरिका भी अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दे चुका है. अमेरिका ने कहा है कि सभी अमेरीकियों को ईरान छोड़ने की सलाह दी जाती है. ईरान में बिगड़ते हालात के बीच इन एडवायजरी से चिंताएं बढ़ गई हैं. अमेरिका बार-बार धमकी दे रहा है कि वह ईरान पर हमला कर सकता है. ट्रंप ने कहा कि जो भी प्रदर्शनकारी हैं, ईरानी सत्ता को उन्हें निशाना नहीं बनाना चाहिए.
ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य कदम पर विचार कर रहे हैं, हालांकि, बहुत सारे ऐसे भी एक्सपर्ट हैं जिनका मानना है कि ऐसे किसी भी कदम के वॉशिंगटन के लिए उलटे परिणाम भी हो सकते हैं.
ट्रंप ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके सामने क्या विकल्प हैं. उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध से बचने के इच्छुक ईरानी अधिकारियों ने उनसे “वार्ता के लिए फोन किया है.” हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यदि घातक कार्रवाई जारी रहती है तो अमेरिका को “बैठक से पहले कदम उठाना पड़ सकता है.”
यदि वॉशिंगटन हस्तक्षेप का फैसला करता है, तो उसके पास कूटनीतिक निंदा और प्रतिबंधों के दायरे के विस्तार से लेकर साइबर अभियानों और सैन्य हमलों तक कई विकल्प हैं. लेकिन इतिहास अमेरिका सरकार के समक्ष मौजूद हर विकल्प के खिलाफ चेतावनी देता है.
ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर हाल में लगाए गए 25 प्रतिशत शुल्क सहित लक्षित प्रतिबंध और कूटनीतिक दबाव सबसे कम उकसाने वाले उपाय माने जाते हैं. ये अमेरिका को सहयोगियों के साथ तालमेल और प्रदर्शनकारियों को सीधे टकराव का संकेत दिए बिना नैतिक समर्थन देने का अवसर देते हैं, लेकिन दशकों का अनुभव बताता है कि इनका प्रभाव सीमित रहा है.
