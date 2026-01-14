ETV Bharat / bharat

ईरान में बिगड़े हालात, भारत सरकार ने भारतीयों को दी सलाह, 'जल्द से जल्द निकलें बाहर'

ईरान में विरोध प्रदर्शन ( AP )

नई दिल्ली : ईरान में हो रहे लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शन के मद्देनजर भारत सरकार ने बुधवार को भारतीयों के लिए एक एडवायजरी जारी की है. इसमें भारतीयों को ईरान से लौटने को कहा गया है. सरकार ने कहा कि जो भारतीय नागरिक अभी ईरान में हैं (छात्र, तीर्थयात्री, कारोबारी और पर्यटक), उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपलब्ध ट्रांसपोर्ट के साधनों, जिसमें कमर्शियल फ्लाइट्स भी शामिल हैं, से ईरान छोड़ दें. सरकार ने कहा कि सभी भारतीय नागरिकों और पीआईओ को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, विरोध प्रदर्शन या प्रदर्शनों वाले इलाकों से बचना चाहिए, ईरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहना चाहिए और किसी भी नई जानकारी के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर रखनी चाहिए. एडवाजरी में कहा गया है, "ईरान में सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने यात्रा और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स, जिसमें पासपोर्ट और आईडी भी शामिल हैं, अपने पास तैयार रखें. इस संबंध में किसी भी सहायता के लिए उनसे भारतीय दूतावास से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है." भारत सरकार से पहले अमेरिका भी अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दे चुका है. अमेरिका ने कहा है कि सभी अमेरीकियों को ईरान छोड़ने की सलाह दी जाती है. ईरान में बिगड़ते हालात के बीच इन एडवायजरी से चिंताएं बढ़ गई हैं. अमेरिका बार-बार धमकी दे रहा है कि वह ईरान पर हमला कर सकता है. ट्रंप ने कहा कि जो भी प्रदर्शनकारी हैं, ईरानी सत्ता को उन्हें निशाना नहीं बनाना चाहिए.