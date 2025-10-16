ETV Bharat / bharat

कक्षाओं से परे शिक्षा: NHRC के शैक्षिक दौरे का मकसद छात्रों को मानवाधिकारों के बारे में जागरूक करना

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने पोर्टल के माध्यम से छात्रों को मानवाधिकार के प्रति जागरूक करना है.

National Human Rights Commission
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 16, 2025 at 2:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: छात्रों को मानवाधिकारों के बारे में जागरूक करने के अपने प्रयास को जारी रखते हुए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कहा है कि देश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके राष्ट्रीय राजधानी में अपने मुख्यालय में शैक्षिक दौरे का अवसर प्राप्त कर सकते हैं.

मानवाधिकार संस्था की शैक्षिक यात्रा की पहल, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नामांकित छात्रों के लिए मानवाधिकार संस्था के संचालन और संरक्षण में कार्य के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर है.

यह यात्रा छात्रों को एनएचआरसी की नवीनतम पहलों, विशेष रूप से आयोग द्वारा जारी हालिया परामर्शों या रिपोर्टों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करती है.

उल्लेखनीय है कि एनएचआरसी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत अपनी स्थापना के बाद से व्यक्तियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन में तत्परता से शामिल रहा है.

इस अधिनियम के तहत आयोग को समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देने तथा प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य सुलभ तरीकों सहित विभिन्न माध्यमों से इन अधिकारों के लिए उपलब्ध सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है.

यह अधिकार निकाय विभिन्न प्रचारात्मक तरीकों के माध्यम से मानवाधिकारों की अवधारणाओं का प्रसार कर रहा है, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी प्रशासनिक और प्रशिक्षण निकायों, नागरिक समाज संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है.

एनएचआरसी ने कहा कि शैक्षणिक भ्रमण के दौरान उसके अधिकारी छात्रों को व्यक्तिगत मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत में मानवाधिकार ढांचे को विकसित करने में आयोग की भूमिका के बारे में जानकारी देते हैं.

इसमें मानव अधिकार उल्लंघनों से निपटने के लिए तंत्र किस प्रकार कार्य करता है, ऐसे उल्लंघनों के मामलों में जांच किस प्रकार की जाती है, तथा मानव अधिकार उल्लंघनों से संबंधित शिकायतों की निगरानी और निपटान की प्रक्रियाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी शामिल है.

इसमें कहा गया है, "छात्र आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आयोजित इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से आवश्यक व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं। ये सत्र सैद्धांतिक ज्ञान को भारत में मानवाधिकार ढाँचों के व्यावहारिक अनुभव से प्रभावी ढंग से जोड़ते हैं."

मानवाधिकार संस्था ने कहा कि कानून या सामाजिक विज्ञान पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ-साथ अन्य विषयों के छात्र भी इन शैक्षिक यात्राओं से समान रूप से लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि इससे उन्हें मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य प्राप्त होगा.

इसमें कहा गया है, "जो शैक्षणिक संस्थान एनएचआरसी भ्रमण कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, वे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने छात्र समूह का विवरण देते हुए औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं."

कार्यक्रम के उद्देश्य
एनएचआरसी के अनुसार, इसका उद्देश्य छात्रों को इसकी संरचना, कार्यों और जांच प्रक्रियाओं की स्पष्ट समझ प्रदान करना और मानवाधिकारों की समझ को बढ़ाना है. इसके अलावा, छात्रों को मानवाधिकारों की वकालत और सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना है.

उल्लेखनीय है कि मानवाधिकार निकाय विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्रों को मानवाधिकार के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम भी प्रदान करता है.

छात्र का दृष्टिकोण
ईटीवी भारत से बात करते हुए स्नातक छात्र अक्ष मल्होत्रा ​​ने कहा कि इस तरह की पहल छात्रों के लिए मानवाधिकारों के बारे में खुद को परिचित करने का एक अवसर है.

उन्होंने कहा, "एनएचआरसी द्वारा अपने मुख्यालय के शैक्षणिक भ्रमण की पहल उन छात्रों के लिए एक अवसर है जिनकी मानवाधिकारों में रुचि है. इसके माध्यम से, उन्हें मानवाधिकारों की सुरक्षा में आयोग के कार्यों और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी मिलेगी." उन्होंने कहा कि अपनी यात्राओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे समाज में लोगों को मानवाधिकारों के बारे में जागरूक करने में भी मदद कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विशेष निगरानीकर्ताओं की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा , जानें क्या है कारण

TAGGED:

NHRCS EDUCATIONAL VISIT
STUDENTS AWARE ABOUT HUMAN RIGHTS
NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
छात्रों को मानवाधिकार जागरूक करना
LEARNING BEYOND CLASSROOMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

रोहित-कोहली समेत भारतीय टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची, देखें वीडियो

सेना से दुश्मनी न करें: बीएनपी ने बांग्लादेश सरकार के चीफ मुहम्मद यूनुस को चेताया

दिवाली से पहले शेयर बाजार में पटाखों की गूंज, सेंसेक्स-निफ्टी में आया बूम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.