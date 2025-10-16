ETV Bharat / bharat

कक्षाओं से परे शिक्षा: NHRC के शैक्षिक दौरे का मकसद छात्रों को मानवाधिकारों के बारे में जागरूक करना

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

नई दिल्ली: छात्रों को मानवाधिकारों के बारे में जागरूक करने के अपने प्रयास को जारी रखते हुए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कहा है कि देश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके राष्ट्रीय राजधानी में अपने मुख्यालय में शैक्षिक दौरे का अवसर प्राप्त कर सकते हैं. मानवाधिकार संस्था की शैक्षिक यात्रा की पहल, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नामांकित छात्रों के लिए मानवाधिकार संस्था के संचालन और संरक्षण में कार्य के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर है. यह यात्रा छात्रों को एनएचआरसी की नवीनतम पहलों, विशेष रूप से आयोग द्वारा जारी हालिया परामर्शों या रिपोर्टों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करती है. उल्लेखनीय है कि एनएचआरसी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत अपनी स्थापना के बाद से व्यक्तियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन में तत्परता से शामिल रहा है. इस अधिनियम के तहत आयोग को समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देने तथा प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य सुलभ तरीकों सहित विभिन्न माध्यमों से इन अधिकारों के लिए उपलब्ध सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है. यह अधिकार निकाय विभिन्न प्रचारात्मक तरीकों के माध्यम से मानवाधिकारों की अवधारणाओं का प्रसार कर रहा है, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी प्रशासनिक और प्रशिक्षण निकायों, नागरिक समाज संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है. एनएचआरसी ने कहा कि शैक्षणिक भ्रमण के दौरान उसके अधिकारी छात्रों को व्यक्तिगत मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत में मानवाधिकार ढांचे को विकसित करने में आयोग की भूमिका के बारे में जानकारी देते हैं. इसमें मानव अधिकार उल्लंघनों से निपटने के लिए तंत्र किस प्रकार कार्य करता है, ऐसे उल्लंघनों के मामलों में जांच किस प्रकार की जाती है, तथा मानव अधिकार उल्लंघनों से संबंधित शिकायतों की निगरानी और निपटान की प्रक्रियाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी शामिल है.