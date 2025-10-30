ETV Bharat / bharat

NHRC की शीतकालीन इंटर्नशिप के लिए आवेदन कैसे करें? ह्यूमन राइट्स के बारे में छात्रों को मिलेगी जानकारी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

संतू दास नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) छात्रों को मानवाधिकारों (Human Rights) के बारे में शिक्षित करने के अपने प्रयासों को जारी रखा है. इसी के तहत वह अपने शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के (डब्ल्यूआईपी) 2025 के माध्यम से देश भर के 80 छात्रों को इंटर्नशिप प्रदान करेगा. इस अधिकार संस्था की एक महीने की इंटर्नशिप 15 दिसंबर से शुरू होने वाली है. एनएचआरसी को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (एच) के मुताबिक, मानवाधिकारों की सुरक्षा और सुधार की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस अधिदेश के अनुरूप, इसने क्रम अनुसार 1998 और 2000 से लगातार 'शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम' आयोजित किए हैं. यह अधिकार संगठन विभिन्न प्रचार रणनीतियों का उपयोग करके मानवाधिकारों के सिद्धांतों का प्रसार कर रहा है, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी प्रशासनिक और प्रशिक्षण एजेंसियों, नागरिक समाज समूहों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था शामिल है. एनएचआरसी ने कहा कि, पिछले इंटर्नशिप कार्यक्रमों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, इस साल शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम 2025 के लिए अधिकतम 80 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा. इसके अलावा, दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के 20 छात्रों को प्रतीक्षा सूची में रखा जा सकता है. मानवाधिकार संस्था ने कहा कि यदि कोई इंटर्न इंटर्नशिप छोड़ देता है, तो प्रतीक्षा सूची में रखे गए छात्रों को शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के दूसरे दिन से पहले इंटर्नशिप में शामिल होने के लिए बुलाया जा सकता है. इंटर्नशिप के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

एनएचआरसी के मुताबिक, वे छात्र जिन्होंने प्रथम वर्ष पूरा कर लिया है और एलएलबी (तीन वर्षीय) के दूसरे या तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रम कर रहे हैं, वे छात्र जिन्होंने बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी के पांच वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम के तीन वर्षीय या छठे सेमेस्टर को पूरा कर लिया है और चौथे और पांचवें साल की पढ़ाई कर रहे हैं, और वे छात्र जो एलएलएम पाठ्यक्रम कर रहे हैं, आवेदन कर सकते हैं.