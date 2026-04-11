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महाराष्ट्र में ऑटो चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य, राज्य ने लाइसेंस सत्यापन का दिया आदेश

पिछले दस सालों में जारी परमिट का वेरिफिकेशन इस बारे में कुछ खास उदाहरण देते हुए, प्रताप सरनाइक ने बताया कि राज्य में रिक्शा से सफर करने वाले कई यात्री मराठी में बात करते हैं, लेकिन ड्राइवरों को अक्सर भाषा की अच्छी जानकारी नहीं होती, इससे झगड़े होते हैं, जिसके बाद एफआईआर दर्ज होती है. रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) अभी मीरा रोड और भयंदर इलाकों में चलने वाले लगभग 12,000 रजिस्टर्ड रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के परमिट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फेज़्ड वेरिफिकेशन (चरणबद्ध सत्यापन) कर रहा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों के कुछ लोगों और विदेशी नागरिकों ने नकली कागजात के आधार पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट (अधिवास प्रमाणपत्र) हासिल करके रिक्शा और टैक्सी परमिट हासिल किए हैं. इन आरोपों पर संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं.

मेहता ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि डचकुलपाड़ा और मांडवीपाड़ा इलाकों में रहने का सबूत देने के लिए अडानी ग्रुप वाला बिजली बिल जमा किए गए थे. लेकिन, असल में, इन खास इलाकों में बिजली की सप्लाई टाटा पावर करती है. उन्होंने इस बड़ी गड़बड़ी की ओर ध्यान दिलाया है. मामले की बहुत गंभीरता पर जोर देते हुए, उन्होंने हर एक मामले की पूरी जांच की मांग की.

उनके मुताबिक, पिछले कुछ सालों में मीरा-भायंदर नगर निगम की सीमा के अंदर कुछ विदेशी नागरिकों ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके फर्जी दस्तावेज के आधार पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करके रिक्शा और टैक्सी परमिट हासिल कर लिए हैं.

मीरा-भायंदर, वसई-विरार, ठाणे और मुंबई इलाकों में ऐसे मामले सामने आए हैं. कुछ दिन पहले, भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि नकली कागजात के आधार पर रिक्शा और टैक्सी परमिट जारी किए जा रहे हैं. इस शिकायत ने इस मुद्दे को और ज्यादा तूल दिया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दी गई शिकायत में मीरा-भायंदर एमएलए नरेंद्र मेहता ने गंभीर आरोप लगाए.

फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करके परमिट हासिल किए गए राज्य के अलग-अलग शहरों में ड्राइवरों को रिक्शा परमिट जारी किए जाते हैं. हालांकि, हाल ही में कुछ लोगों के बारे में शिकायतें सामने आई हैं जो फर्जी दस्तावेज जमा करके ये परमिट हासिल कर रहे हैं.

इसलिए, ऐसी अटकलें हैं कि उन ड्राइवरों के परमिट के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है जो मराठी भाषा नहीं बोलते हैं. मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में लगभग 280,000 रिक्शा परमिट होल्डर हैं.

राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने मीडिया से बात करते हुए यह बात साफ कर दी. मंत्री प्रताप सरनाइक ने राज्य में उन रिक्शा ड्राइवरों के क्रेडेंशियल्स को फिर से वेरिफाई करने के आदेश जारी किए हैं, जिन्होंने पहले ही परमिट ले लिया है, लेकिन मराठी नहीं बोल पाते हैं.

मुंबई: महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक घोषणा करते हुए कहा है कि, मुंबई में रिक्शा चालकों के लिए मराठी जानना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि, अगर कोई महाराष्ट्र में रहना और काम करना चाहता है, तो मराठी जानना जरूरी है. कोई भी रिक्शा ड्राइवर जो लाइसेंस चाहता है, खासकर, रिक्शा चलाने का परमिट उसे मराठी जरूर आनी चाहिए.

अपने दस्तावेजों के असली होने की जांच के अलावा, ड्राइवरों को मराठी भाषा में अपनी काबिलियत दिखाने के लिए एक टेस्ट भी देना पड़ रहा है. मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में, लगभग 5 लाख ड्राइवर जो 2 लाख 80 हजार परमिट होल्डर में से चुने गए हैं, अलग-अलग शिफ्ट में काम करते हैं. बड़े मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में, यह आंकड़ा लगभग 4 लाख तक पहुंच जाता है.

यह स्पेशल ड्राइव 1 मई (महाराष्ट्र दिवस) तक चलेगी, जिसके बाद आरटीओ अपनी रिपोर्ट देगा. इस पहल को एक पायलट प्रोजेक्ट माना जा रहा है, और इसके नतीजों के आधार पर, पूरे राज्य में इसी तरह की ड्राइव लागू किए जाने की संभावना है.

यह ड्राइव कैसे चलाई जा रही है?

इस कैंपेन में दो खास बातों पर बराबर जोर दिया जा रहा है. ड्राइवरों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन (सत्यापन) और उनकी मराठी भाषा बोलने की काबिलियत. डोमिसाइल सर्टिफिकेट पाने के लिए, किसी व्यक्ति को राज्य में कम से कम 15 साल रहना जरूरी है. इसके अलावा, मराठी में उनकी काबिलियत को बोलने और लिखने, दोनों तरह से जांचा जा रहा है. अगर कोई ड्राइवर इनमें से किसी भी आकलन में फेल हो जाता है, तो उसका परमिट सस्पेंड किया जा सकता है.

आरटीओ ऑफिस में, ड्राइवरों को अब मराठी में कुछ पैराग्राफ लिखने होंगे. यह जरूरत महाराष्ट्र मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 के रूल 24 के तहत जरूरी है. नवंबर 2019 में लाए गए एक बदलाव के बाद, इस नियम को और भी सख्त बना दिया गया. पहले, सिर्फ मराठी में जानकारी का सर्टिफिकेट जमा करना ही काफी माना जाता था. लेकिन, बदलाव के बाद, ड्राइवरों के लिए अपनी भाषा की काबिलियत दिखाना जरूरी हो गया है.

क्या कहना है ड्राइवर यूनियन का?

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक के इस फैसले से ऑटो-रिक्शा और टैक्सी यूनियनों में नाराजगी का माहौल बन गया है. इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर यह देखते हुए कि लगभग 70 प्रतिशत लाइसेंस वाले ड्राइवर उत्तर भारत से हैं. यूनियनों के मुताबिक, महाराष्ट्र मोटर व्हीकल्स रूल्स में पहले से ही यह जरूरी है कि 'पब्लिक सर्विस बैज' वाले ड्राइवरों को लोकल भाषा की जानकारी होनी चाहिए.

इसके अलावा, वे बताते हैं कि आरटीओ ऑफिस में पहले से ही एक इंटरैक्टिव टेस्ट होता है, जिसमें अधिकारी राज्य की आधिकारिक भाषा में सवाल पूछते हैं और इसलिए, उनका तर्क है कि मराठी की जानकारी के लिए खास तौर पर कोई अलग, ज़रूरी शर्त लगाने की कोई जरूरत नहीं है. ऑटो रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष शशांक राव ने डर जताया है कि इस पहल से भ्रष्टाचार बढ़ सकता है.

उन्होंने कहा, "नियमों के मुताबिक, ड्राइवरों से भाषा की जानकारी होने की उम्मीद की जाती है. हालांकि, यात्रियों और ड्राइवरों के बीच बातचीत को आसान बनाने के लिए मराठी की बहुत कम समझ भी काफी है. हम नकली दस्तावेज का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का विरोध नहीं करते हैं. हालांकि, अगर मराठी की जानकारी पर जोर देना पूरी तरह से जरूरी हो जाता है, तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि इससे परेशानी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा."

इस बीच, अधिकारियों ने देखा है कि एक ही घर का पता शेयर करने वाले कई लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने की शिकायतों की वजह से वेरिफिकेशन प्रक्रिया में रुकावटें आ रही हैं. अलग-अलग विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहने की वजह से कार्रवाई में देरी हो रही थी. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि यह नया भाषा टेस्ट इस चक्कर को तोड़ने की एक कोशिश है, जिससे तुरंत फैसले लेने की गुंजाइश बनेगी.

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