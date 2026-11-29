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परंपरा और संस्कृति ही नहीं...काशी में भाषाओं का भी संगम; डिजिटल तरीके से सीखें तमिल

काशी में भाषाओं का भी संगम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी तमिल संगमम् 5.0 की भव्य शुरुआत हो चुकी है. इस बार के आयोजन में कला, संस्कृति, ज्ञान परंपरा, आध्यात्म ही नहीं भाषाओं का भी संगम हो रहा है. हिंदी भाषी छात्रों, आम नागरिकों को आसानी से तमिल भाषा सिखाने के लिए 'ओपन तमिल क्लासेस' चलाई जा रही हैं. गंगा के घाट पर बहती हल्की हवा के बीच भाषा की मिठास न सिर्फ दो संस्कृतियों को समझने का माध्यम बन रही है, बल्कि यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भाषा सेतु बनाने का भी काम कर रही है. आइए जानते हैं यह विशेष पहल क्यों और कैसी है?

काशी में गंगा के घाट न सिर्फ आध्यात्मिक जागरण का केंद्र हैं, बल्कि यह शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए भी जाने जाते हैं. संत कबीर रहे हों या गोस्वामी तुलसीदास, इन्हीं गंगा घाटों पर उन्होंने ज्ञान अर्जित किए. आज यही गंगा घाट तमिल पाठशाला के ओपन सेंटर के रूप में डेवलप हो चुके हैं.