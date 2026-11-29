परंपरा और संस्कृति ही नहीं...काशी में भाषाओं का भी संगम; डिजिटल तरीके से सीखें तमिल
वाराणसी से संवाददाता गोपाल मिश्रा की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 11:03 AM IST
वाराणसी: काशी तमिल संगमम् 5.0 की भव्य शुरुआत हो चुकी है. इस बार के आयोजन में कला, संस्कृति, ज्ञान परंपरा, आध्यात्म ही नहीं भाषाओं का भी संगम हो रहा है. हिंदी भाषी छात्रों, आम नागरिकों को आसानी से तमिल भाषा सिखाने के लिए 'ओपन तमिल क्लासेस' चलाई जा रही हैं. गंगा के घाट पर बहती हल्की हवा के बीच भाषा की मिठास न सिर्फ दो संस्कृतियों को समझने का माध्यम बन रही है, बल्कि यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भाषा सेतु बनाने का भी काम कर रही है. आइए जानते हैं यह विशेष पहल क्यों और कैसी है?
काशी में गंगा के घाट न सिर्फ आध्यात्मिक जागरण का केंद्र हैं, बल्कि यह शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए भी जाने जाते हैं. संत कबीर रहे हों या गोस्वामी तुलसीदास, इन्हीं गंगा घाटों पर उन्होंने ज्ञान अर्जित किए. आज यही गंगा घाट तमिल पाठशाला के ओपन सेंटर के रूप में डेवलप हो चुके हैं.
मौका काशी तमिल संगमम 5.0 के आयोजन का है. नमो घाट से लेकर अस्सी घाट तक आयोजन में आने वाले तमिल भाषी मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है. साथ हीं हिंदी भाषियों को आसानी से तमिल भाषा सिखाने की भी कोशिश की जा रही है.
तमिल शिक्षक दे रहे भाषा का ज्ञान: काशी तमिल संगमम् में एक अद्भुत और अलग तरीका काशी के गंगा घाटों पर देखने को मिल रहा है. तमिल भाषा के शिक्षक यहां घूम रहे बच्चों को घाटों की सीढ़ियों पर बैठाकर तमिल भाषा का ज्ञान दे रहे हैं.
इतना ही नहीं, नमो घाट पर बनाए गए 'डिजिटल तमिल सीखो प्लेटफार्म' पर भी तमिल भाषा का ज्ञान मिल रहा है. साथ हीं तमिल से जुड़ी तमाम जानकारियां प्रश्नोत्तरी के जरिए सीखने को मिल रही हैं.
उत्तर-दक्षिण की संस्कृतियों का संगम: वाराणसी में 2021 से शुरू हुए तमिल समागम को संगमम् का रूप देकर काशी और तमिल के रिश्तों को मजबूत करने का यह प्रयास अब शानदार रिजल्ट दे रहा है. उत्तर और दक्षिण भारत को एक करने का अलौकिक प्रयास दिखाई देने लगा है.
इसका मूल उद्देश्य दोनों राज्यों की संस्कृतियों की समानता संग गंगा-कावेरी की अलग-अलग धाराओं को एक करके देखना भी है. साथ हीं यहां की सभ्यता-संस्कृति और शैक्षणिक महत्व की चीजों का आदान-प्रदान किया जा रहा है.
संत तिरुक्कुरल की शिक्षाएं: इन्हीं प्रयासों के तहत तमिल के महाज्ञानी संत तिरुक्कुरल के ज्ञान और शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. 'तिरुकुरल का अभ्यास करें' थीम पर ही इस बार का आयोजन आगे बढ़ाया जा रहा है.
इसके तहत पिछले साल 'आओ तमिल सीखो' के साथ हीं कबीर, रविदास और अन्य संतों की ज्ञानवर्धक वाणियों, दोहों की तरह ही तिरुक्कुरल के 1300 में से 108 दोहों का ज्ञान यहां के हिंदी भाषा विद्यार्थियों को देने का प्रयास किया जा रहा है.
गंगा घाट पर तमिल ओपन क्लास: तमिलनाडु से काशी पहुंचे तमिल शिक्षक डॉ. गोविंद राजन का कहना है कि हमारे लिए यह बहुत बड़ी बात है कि काशी जैसे पवित्र शहर में तमिल सिखाने का मौका मिला है. तमिलनाडु से यहां आने वाले लोग हमेशा यहां रहना चाहते हैं.
हम यहां और रामेश्वरम की मिट्टी को माथे से लगाकर दोनों राज्यों की संस्कृति और सभ्यता को गले लगाते हैं. वैसे ही शहर में आकर मुझे यहां के छात्र-छात्राओं को तमिल सिखाने और संत तिरुक्कुरल की शिक्षाओं का ज्ञान देने का मौका मिल रहा है.
मुझे इससे अच्छी जगह कोई नहीं लगी कि काशी के गंगा घाटों की सीढ़िया पर ही बच्चों को बैठाकर तमिल भाषा का ज्ञान दिया जाए. मैं तमिल के स्वागत शब्द वडक्कम से इसकी शुरुआत करता हूं. बच्चों को सिखाया कि स्वागत में सबसे पहले तमिल में क्या बोला जाता है.
इसके बाद मूल रूप से उनके नाम का कैसे उच्चारण करना है. तमिल शब्दों में कुछ ऐसे शब्द जिसमें धन्यवाद से लेकर अन्य चीज कैसे बोलना है. इनकी सहभागिता भी इसमें रखी जा रही है. यह बच्चे सीखना भी चाह रहे हैं.
वहीं इन भाषाओं में ज्ञान अर्जित करने वाले बच्चों का भी यही मानना है कि आज के कार्यक्रम से उन्हें तमिल सीखने की प्रेरणा मिली और वह चाहते हैं कि तमिल सीखें. हिंदी जानने वाले कई छात्रों की दिलचस्पी तमिल सीखने में दिख रही है.
तमिल सीखने का डिजिटल मंच: एक तरफ जहां गंगा घाट की सीढ़ियां 'ओपन तमिल क्लासेस' चल रही हैं. वहीं, नमो घाट पर आयोजित कार्यक्रम में एक ऐसा मंच भी तैयार हुआ, जहां पर तमिल सीखने के लिए डिजिटल इक्विपमेंट तैयार किया गया है.
यहां मौजूद स्पेशल सॉफ्टवेयर के जरिए अपना नाम हिंदी में लिखने पर इंग्लिश और तमिल वर्तनी में उसका डिस्प्ले दिखने लगता है. साथ ही उसको तमिल में लिखने का तरीका भी बताया जा रहा है.
क्यूआर कोड के जरिए तमिल में आपका नाम लिखने पर उसे अपने मोबाइल में सुरक्षित भी किया जा सकता है. इतना ही नहीं तमिल के मंदिरों का ज्ञान, काशी के मंदिरों की जानकारी और तमिल भाषा-साहित्य सहित अन्य जानकारियां प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मिल रही हैं.
डिजटली यह जानकारी देकर आप प्रतियोगिता में भी भाग ले सकते हैं. इस तरह से तमिल सीखने के अलग-अलग प्रयास इस बार के काशी तमिल संगमम् में देखने को मिल रहे हैं.
(क्या आप भी काशी तमिल संमगम् के माध्यम से तमिल भाषा सीखना चाहते हैं? दो संस्कृतियों और भाषा के ज्ञान से जुड़ी यह विशेष स्टोरी सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें)
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