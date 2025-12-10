ETV Bharat / bharat

पंजाब लोकल बॉडी इलेक्शन: चुनावों की स्ट्रैटेजी रिव्यू करेगी कांग्रेस, जानें क्या है 2027 का प्लान

नई दिल्ली: पंजाब के AICC इंचार्ज भूपेश बघेल 11 दिसंबर को राज्य में 14 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय (लोकल बॉडी) चुनावों की स्ट्रैटेजी का रिव्यू करेंगे और 2027 के असेंबली चुनावों के लिए प्लान भी पक्का करेंगे.

14 दिसंबर को होने वाले जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव राज्य की चार पॉलिटिकल पार्टियों, यानी रूलिंग AAP, कांग्रेस, BJP और अकाली दल को 2027 के असेंबली चुनावों से पहले अपनी जमीनी ताकत आज़माने का मौका देंगे.

हाल ही में, इस पुरानी पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनावों की तारीख बढ़ाने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि उसके उम्मीदवारों को रूलिंग AAP के कहने पर पर्चा भरने से रोका गया था.

पंजाब के AICC सेक्रेटरी इंचार्ज सूरज ठाकुर ने ईटीवी भारत को बताया कि, उन्हें पूरे राज्य का दौरा करना था लेकिन उन्होंने अपना दौरा टाल दिया. उन्होंने कहा कि वे, लोकल बॉडी चुनावों के बाद अपना दौरा फिर से शुरू करेंगे.

29 नवंबर को, बघेल ने नए जिला प्रमुखों के साथ लोकल बॉडी चुनावों पर चर्चा की थी और उनसे गांवों में पार्टी को बढ़ावा देने के लिए कहा था. इस पुरानी पार्टी ने खोए हुए वोट शेयर को वापस पाने के लिए अपने राज्य के नेताओं को भी इकट्ठा किया है.

राज्य के सीनियर नेता कुलदीप नागरा ने ईटीवी भारत को बताया, कि, स्थानीय निकाय चुनाव लोकल नेताओं की लोकप्रियता पर लड़े जा रहे हैं, न कि किसी बड़े राज्य नेता के करिश्मे पर. उन्होंने कहा, "हम इन चुनावों में अच्छा करने के लिए काम कर रहे हैं."

कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि अकाली दल भी लोकल बॉडी चुनावों के ज़रिए उत्तरी राज्य में अपनी वापसी पर नज़र गड़ाए हुए है और अगर वे बाद में बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो यह पुरानी पार्टी के लिए एक चुनौती बन सकता है.

नागरा ने कहा कि अगर SAD और बीजेपी एक साथ भी आ जाते हैं, तो भी इसका कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. नागरा ने कहा, "SAD ने किसानों के खिलाफ तीन काले कृषि कानूनों के मुद्दे पर NDA छोड़ दिया। अगर वे फिर से BJP से हाथ मिलाते हैं, तो वे अपना कोर सपोर्ट बेस खो देंगे. कांग्रेस के लिए एक अंडर-करंट है क्योंकि लोग AAP सरकार की पॉलिसी से तंग आ चुके हैं."

पार्टी के अंदर के लोगों ने बताया कि 11 दिसंबर के रिव्यू के दौरान, राज्य यूनिट में दरार को कम करने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी ताकि कांग्रेस को सत्ताधारी AAP के लिए एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश किया जा सके.