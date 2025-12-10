पंजाब लोकल बॉडी इलेक्शन: चुनावों की स्ट्रैटेजी रिव्यू करेगी कांग्रेस, जानें क्या है 2027 का प्लान
कांग्रेस नेता 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए रोडमैप और राज्य इकाई में दरार को रोकने के तरीकों पर चर्चा करेंगे.
Published : December 10, 2025 at 3:14 PM IST
नई दिल्ली: पंजाब के AICC इंचार्ज भूपेश बघेल 11 दिसंबर को राज्य में 14 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय (लोकल बॉडी) चुनावों की स्ट्रैटेजी का रिव्यू करेंगे और 2027 के असेंबली चुनावों के लिए प्लान भी पक्का करेंगे.
14 दिसंबर को होने वाले जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव राज्य की चार पॉलिटिकल पार्टियों, यानी रूलिंग AAP, कांग्रेस, BJP और अकाली दल को 2027 के असेंबली चुनावों से पहले अपनी जमीनी ताकत आज़माने का मौका देंगे.
हाल ही में, इस पुरानी पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनावों की तारीख बढ़ाने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि उसके उम्मीदवारों को रूलिंग AAP के कहने पर पर्चा भरने से रोका गया था.
पंजाब के AICC सेक्रेटरी इंचार्ज सूरज ठाकुर ने ईटीवी भारत को बताया कि, उन्हें पूरे राज्य का दौरा करना था लेकिन उन्होंने अपना दौरा टाल दिया. उन्होंने कहा कि वे, लोकल बॉडी चुनावों के बाद अपना दौरा फिर से शुरू करेंगे.
29 नवंबर को, बघेल ने नए जिला प्रमुखों के साथ लोकल बॉडी चुनावों पर चर्चा की थी और उनसे गांवों में पार्टी को बढ़ावा देने के लिए कहा था. इस पुरानी पार्टी ने खोए हुए वोट शेयर को वापस पाने के लिए अपने राज्य के नेताओं को भी इकट्ठा किया है.
राज्य के सीनियर नेता कुलदीप नागरा ने ईटीवी भारत को बताया, कि, स्थानीय निकाय चुनाव लोकल नेताओं की लोकप्रियता पर लड़े जा रहे हैं, न कि किसी बड़े राज्य नेता के करिश्मे पर. उन्होंने कहा, "हम इन चुनावों में अच्छा करने के लिए काम कर रहे हैं."
कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि अकाली दल भी लोकल बॉडी चुनावों के ज़रिए उत्तरी राज्य में अपनी वापसी पर नज़र गड़ाए हुए है और अगर वे बाद में बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो यह पुरानी पार्टी के लिए एक चुनौती बन सकता है.
नागरा ने कहा कि अगर SAD और बीजेपी एक साथ भी आ जाते हैं, तो भी इसका कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. नागरा ने कहा, "SAD ने किसानों के खिलाफ तीन काले कृषि कानूनों के मुद्दे पर NDA छोड़ दिया। अगर वे फिर से BJP से हाथ मिलाते हैं, तो वे अपना कोर सपोर्ट बेस खो देंगे. कांग्रेस के लिए एक अंडर-करंट है क्योंकि लोग AAP सरकार की पॉलिसी से तंग आ चुके हैं."
पार्टी के अंदर के लोगों ने बताया कि 11 दिसंबर के रिव्यू के दौरान, राज्य यूनिट में दरार को कम करने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी ताकि कांग्रेस को सत्ताधारी AAP के लिए एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश किया जा सके.
AICC की अहम मीटिंग से कुछ दिन पहले, राज्य यूनिट के चीफ अमरिंदर राजा वारिंग ने बागी नवजोत कौर, जो राज्य यूनिट के पूर्व चीफ नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी हैं, को सस्पेंड कर दिया, जिन्होंने पार्टी और राज्य में उसके नेता पर बड़े आरोप लगाए थे.
नवजोत कौर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री की कुर्सी 500 करोड़ रुपये में मिली और यह भी आरोप लगाया कि अमरिंदर वारिंग ने 5 करोड़ रुपये में टिकट बेचे, जबकि सीनियर लीडर एसएस रंधावा, जो राजस्थान के AICC इंचार्ज हैं, ने वहां टिकट के बदले पैसे लिए थे.
पार्टी के अंदर के लोगों ने कहा कि नवजोत कौर के कमेंट्स हाईकमान को पसंद नहीं आए. स्टेट यूनिट में मैसेज भेजने के लिए, वारिंग ने बागी लीडर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अपने पोस्ट का इस्तेमाल किया, वहीं रंधावा ने उन्हें लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगी.
नवजोत कौर ने दोनों स्टेट लीडर्स पर पलटवार किया और कहा कि उनके पास और भी खुलासे हैं, जिससे पता चलता है कि वह हार मानने के मूड में नहीं हैं. कांग्रेस के अंदर के लोगों ने कहा कि नवजोत कौर शायद इस पुरानी पार्टी को बदनाम करने के लिए BJP का गेम खेल रही हैं.
नागरा ने कहा, "वह एक तरह से बेलगाम हैं. उन्हें अपनी चिंताएं पार्टी फोरम में बतानी चाहिए थीं. मुझे लगता है कि वह किसी और के लिए बैटिंग कर रही हैं. नवजोत सिद्धू को पार्टी ने मिनिस्टर और बाद में स्टेट यूनिट चीफ बनाया था, क्या उन्होंने इन पोस्ट्स के लिए पैसे दिए थे."
23 जिला परिषदों और 154 पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए चुनाव 14 दिसंबर को होंगे। हर 357 ज़िला परिषद ज़ोन और 2863 पंचायत समिति जोन से एक सदस्य चुना जाएगा. आधी सीटें महिलाओं के लिए रिज़र्व की गई हैं, ताकि जमीनी स्तर पर सरकार में उनकी भागीदारी मजबूत हो सके.
लोकल बॉडी चुनावों के नतीजे 17 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद घोषित किए जाएंगे. कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव AAP से हार गई थी, लेकिन 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में AAP के BJP से हारने के बाद उसे वापसी की उम्मीद थी.
