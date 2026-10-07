मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का निधन, राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन के निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 7, 2026 at 10:29 PM IST
रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माताजी और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की धर्मपत्नी रूपी सोरेन का निधन हो गया है. वह लंबे समय से बीमार थीं और रांची के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. रूपी सोरेन के निधन की खबर के बाद झारखंड के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है. अलग-अलग दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए सोरेन परिवार के प्रति संवेदना जताई है.
सोशल मीडिया पर पुत्र सह सीएम हेमंत सोरेन ने माता के निधन पर भावुक पोस्ट डालते हुए लिखा कि "बाबा के जाने के बाद माँ ही मेरी सबसे बड़ी छाँव थीं। आज वह छाँव भी प्रकृति की गोद में समा गयीं। माँ...."
बाबा के जाने के बाद माँ ही मेरी सबसे बड़ी छाँव थीं। आज वह छाँव भी प्रकृति की गोद में समा गयीं। माँ....— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) October 7, 2026
वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीएम हेमंत सोरेन की माता के निधन पर शोक व्यक्त किया है. सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा कि "झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की पूज्य माताजी श्रीमती रूपी सोरेन जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। इस शोक की घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएँ श्री हेमंत सोरेन जी एवं समस्त शोकाकुल परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें। विनम्र श्रद्धांजलि"
झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की पूज्य माताजी श्रीमती रूपी सोरेन जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। इस शोक की घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएँ श्री हेमंत सोरेन जी एवं समस्त शोकाकुल परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें।विनम्र श्रद्धांजलि। @HemantSorenJMM— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 7, 2026
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रूपी सोरेन के निधन पर गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माताजी के निधन की सूचना से वह अत्यंत व्यथित हैं. उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की.
मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM जी की माताजी के निधन की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। इस दुःख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति।— Babulal Marandi (@yourBabulal) October 7, 2026
पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि शिबू सोरेन की धर्मपत्नी रूपी सोरेन के निधन की सूचना से मन व्यथित है. उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन के समय की कई घटनाएं और यादें उनकी आंखों के सामने से गुजर रही हैं. उन्होंने मरांग बुरु से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की कामना की.
दिशोम गुरु स्व. शिबू सोरेन जी की धर्मपत्नी रूपी सोरेन जी के निधन की दुखद सूचना से मन व्यथित है। झारखंड आंदोलन के समय की कई घटनाएं, कई यादें आँखों के सामने से गुजर रही हैं। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दें। अंतिम जोहार ! 🙏 https://t.co/WnqNFfyLCb— Champai Soren (@ChampaiSoren) October 7, 2026
विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने रूपी सोरेन के निधन को अत्यंत दुखद और हृदयविदारक बताया. उन्होंने कहा कि उनके निधन से झारखंड ने एक स्नेहमयी मातृशक्ति को खो दिया है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूरे शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की.
अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक समाचार। श्रीमती रूपी सोरेन जी के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। उनके निधन से झारखंड ने एक स्नेहमयी मातृशक्ति को खो दिया है। उनका जाना परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि उनके स्नेह और आत्मीयता से जुड़े सभी लोगों के लिए अपूरणीय क्षति है। इस गहन दुःख की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM जी एवं समस्त शोकाकुल परिवार के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना एवं गहरी शोक-संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति एवं धैर्य प्रदान करें।— Rabindra Nath Mahato (@Rabindranathji) October 7, 2026
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी रूपी सोरेन के निधन पर शोक जताया. उन्होंने शिबू सोरेन की धर्मपत्नी और हेमंत सोरेन की माताजी को याद करते हुए कहा कि रूपी चाची का जाना उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है. उन्होंने कहा कि रूपी सोरेन ने उन्हें पुत्रवत स्नेह दिया और उनकी स्मृतियां हमेशा उनके साथ रहेंगी.
दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी की धर्मपत्नी और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की पूज्य माता श्रीमती रूपी सोरेन जी के निधन की सूचना से मर्माहत हूं, स्तब्ध हूं। मरांग बुरु पुण्यात्मा को अपने निज धाम में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को यह वज्रपात सहने की शक्ति प्रदान करें। रूपी चाची का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। उनका मुझे दिया गया पुत्रवत स्नेह सदैव मुझे उनकी याद दिलाता रहेगा। वो साक्षात ममता का स्वरूप थीं। प्रभु उनको मोक्ष प्रदान करें। ॐ शांति। @HemantSorenJMM— Raghubar Das (@dasraghubar) October 7, 2026
जदयू विधायक सरयू राय ने रूपी सोरेन के निधन को मर्माहत करने वाली सूचना बताया. उन्होंने कहा कि वह अपने पीछे भरा-पूरा परिवार और मातृवत स्नेह करने वाले हजारों लोगों की विरासत छोड़ गई हैं.
हमारे प्रिय मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM की पूजनीया माताजी के निधन की सूचना मर्माहत करने वाली है. उन्होंने सफल जिंदगी जिया. वे अपना भरा-पूरा परिवार और मातृवत् स्नेह करने वाले हज़ारों की विरासत पीछे छोड़ गई है. वे हमेशा याद आएँगी. ईश्वर पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान दें तथा समस्त परिजनों एवं समर्थकों को शोक सहने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांतिः— Saryu Roy (@roysaryu) October 7, 2026
वहीं, राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने कहा कि रूपी सोरेन ने शिबू सोरेन के संघर्षपूर्ण जीवन में पल-पल उनका साथ दिया. उन्होंने इस कठिन समय में पूरे सोरेन परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन के निधन पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गहरा शोक जताया है. वो रूपी सोरेन की लंबी बीमारी के बाद निधन की दुःखद खबर से मन अत्यंत व्यथित हैं. कृषि मंत्री ने कहा कि रूपी सोरेन का निधन मुख्यमंत्री एवं उनके समस्त परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, इस कठिन और दुःख की घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं समस्त शोकाकुल परिवार के साथ है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति, धैर्य एवं संबल दें.
प्रदेश कांग्रेस और राजद ने जताया शोक
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सचिव ने गहरा शोक जताया है. वहीं कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, राजद अध्यक्ष संजय सिंह यादव सहित कई नेताओं ने भी गहरी संवेदनाएं प्रकट की है.
रूपी सोरेन के निधन पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के. राजू एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि माता का निधन हेमंत सोरेन एवं उनके पूरे परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है. इस कठिन एवं दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है.
उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने तथा शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की. झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से दिवंगत माताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त की गयी है.
पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की धर्मपत्नी तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन के निधन का समाचार को अत्यंत दुखद और हृदयविदारक बताते हुए कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं समस्त परिवार को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें.
रूपी सोरेन के निधन पर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव, राजद कोटे से मंत्री संजय प्रसाद यादव, प्रवक्ता कैलाश यादव ने रूपी सोरेन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत की आत्मा को श्रीचरणों में स्थान देने की कामना की.
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