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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का निधन, राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर

रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माताजी और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की धर्मपत्नी रूपी सोरेन का निधन हो गया है. वह लंबे समय से बीमार थीं और रांची के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. रूपी सोरेन के निधन की खबर के बाद झारखंड के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है. अलग-अलग दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए सोरेन परिवार के प्रति संवेदना जताई है.

सोशल मीडिया पर पुत्र सह सीएम हेमंत सोरेन ने माता के निधन पर भावुक पोस्ट डालते हुए लिखा कि "बाबा के जाने के बाद माँ ही मेरी सबसे बड़ी छाँव थीं। आज वह छाँव भी प्रकृति की गोद में समा गयीं। माँ...."

विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने रूपी सोरेन के निधन को अत्यंत दुखद और हृदयविदारक बताया. उन्होंने कहा कि उनके निधन से झारखंड ने एक स्नेहमयी मातृशक्ति को खो दिया है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूरे शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की.

पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि शिबू सोरेन की धर्मपत्नी रूपी सोरेन के निधन की सूचना से मन व्यथित है. उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन के समय की कई घटनाएं और यादें उनकी आंखों के सामने से गुजर रही हैं. उन्होंने मरांग बुरु से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की कामना की.

झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रूपी सोरेन के निधन पर गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माताजी के निधन की सूचना से वह अत्यंत व्यथित हैं. उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की.

वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीएम हेमंत सोरेन की माता के निधन पर शोक व्यक्त किया है. सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा कि "झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की पूज्य माताजी श्रीमती रूपी सोरेन जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। इस शोक की घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएँ श्री हेमंत सोरेन जी एवं समस्त शोकाकुल परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें। विनम्र श्रद्धांजलि"

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी रूपी सोरेन के निधन पर शोक जताया. उन्होंने शिबू सोरेन की धर्मपत्नी और हेमंत सोरेन की माताजी को याद करते हुए कहा कि रूपी चाची का जाना उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है. उन्होंने कहा कि रूपी सोरेन ने उन्हें पुत्रवत स्नेह दिया और उनकी स्मृतियां हमेशा उनके साथ रहेंगी.

जदयू विधायक सरयू राय ने रूपी सोरेन के निधन को मर्माहत करने वाली सूचना बताया. उन्होंने कहा कि वह अपने पीछे भरा-पूरा परिवार और मातृवत स्नेह करने वाले हजारों लोगों की विरासत छोड़ गई हैं.

वहीं, राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने कहा कि रूपी सोरेन ने शिबू सोरेन के संघर्षपूर्ण जीवन में पल-पल उनका साथ दिया. उन्होंने इस कठिन समय में पूरे सोरेन परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन के निधन पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गहरा शोक जताया है. वो रूपी सोरेन की लंबी बीमारी के बाद निधन की दुःखद खबर से मन अत्यंत व्यथित हैं. कृषि मंत्री ने कहा कि रूपी सोरेन का निधन मुख्यमंत्री एवं उनके समस्त परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, इस कठिन और दुःख की घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं समस्त शोकाकुल परिवार के साथ है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति, धैर्य एवं संबल दें.

पुत्र हेमंत सोरेन के साथ माता रूपी सोरेन (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

प्रदेश कांग्रेस और राजद ने जताया शोक

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सचिव ने गहरा शोक जताया है. वहीं कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, राजद अध्यक्ष संजय सिंह यादव सहित कई नेताओं ने भी गहरी संवेदनाएं प्रकट की है.

रूपी सोरेन के निधन पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के. राजू एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि माता का निधन हेमंत सोरेन एवं उनके पूरे परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है. इस कठिन एवं दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है.

उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने तथा शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की. झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से दिवंगत माताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त की गयी है.

पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की धर्मपत्नी तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन के निधन का समाचार को अत्यंत दुखद और हृदयविदारक बताते हुए कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं समस्त परिवार को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें.

रूपी सोरेन के निधन पर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव, राजद कोटे से मंत्री संजय प्रसाद यादव, प्रवक्ता कैलाश यादव ने रूपी सोरेन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत की आत्मा को श्रीचरणों में स्थान देने की कामना की.

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