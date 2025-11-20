ETV Bharat / bharat

नॉर्थ-ईस्ट की 10 ऑटोनॉमस काउंसिल के नेता अधिक प्रशासनिक अधिकार के लिए दिल्ली मार्च करेंगे

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: दो प्रमुख पूर्वोत्तर दलों के एक साथ आने और 'वन नॉर्थ ईस्ट' एक नई क्षेत्रीय पार्टी बनाने के कुछ दिनों बाद, गुरुवार को पूर्वोत्तर के कम से कम 10 स्वायत्त जिला परिषदों के नेता संविधान की छठी अनुसूची के तहत गठित सभी 10 स्वायत्त परिषदों के वित्तीय संसाधनों और प्रशासनिक शक्ति में सुधार के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए एक मंच के नीचे आए.

असम की एक असरदार बोडो स्टूडेंट बॉडी, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) के बुलाए एक प्रोग्राम में शामिल होकर, ऑटोनॉमस काउंसिल के नेताओं ने 125वें (संविधान) संशोधन बिल, 2019 के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 280 और छठे शेड्यूल में संशोधन की मांग की है, जिससे ऑटोनॉमस काउंसिल के फाइनेंशियल रिसोर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में सुधार हो सके.

नेताओं ने संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में बिल पास करने की मांग की है. ABSU अध्यक्ष दीपेन बोरो ने ईटीवी भारत से कहा, "125वें (संविधान) संशोधन विधेयक, 2019 के अनुसार अनुच्छेद 280 और संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन की मांग के अलावा, हम बोडो समझौते, 2020 के समयबद्ध और तेजी से कार्यान्वयन की भी मांग करते हैं."

बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (BTR), कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद, दीमा हसाओ स्वायत्त परिषद, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला परिषद, खासी हिल स्वायत्त जिला परिषद, जैंतिया हिल स्वायत्त जिला परिषद, गारो स्वायत्त जिला परिषद, लाई स्वायत्त जिला परिषद, मारा स्वायत्त जिला परिषद, चकमा स्वायत्त जिला परिषद समेत सभी 10 स्वायत्त परिषदों के नेताओं ने भी अपनी मांग के समर्थन में शुक्रवार को नई दिल्ली में धरना-प्रदर्शन करने का फैसला किया है.

बोरो ने कहा, "छह साल से ज्यादा समय हो गया है, 125वां (संविधान) संशोधन विधेयक 2019 में राज्यसभा में पेश किया गया था. लेकिन, कम से कम छह साल हो गए हैं, इस मामले पर कुछ नहीं हुआ है." उन्होंने कहा कि 125वें (संविधान) संशोधन बिल, 2019 को पास करने में केंद्र सरकार का ढीला रवैया नॉर्थ-ईस्ट के अलग-अलग आदिवासी संगठनों को आंदोलन फिर से शुरू करने पर मजबूर करेगा.

छठी अनुसूची का इतिहास

आज़ादी के बाद से अब तक छठे शेड्यूल में 10 अलग-अलग बदलाव किए गए हैं, ताकि मौजूदा काउंसिल को मज़बूत करने और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के आदिवासी लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए उन्हें और अधिकार और काम दिए जा सकें. नागालैंड स्टेट एक्ट, 1962, असम रीऑर्गेनाइज़ेशन (मेघालय एक्ट) एक्ट, 1969, नॉर्थ-ईस्टर्न एरियाज़ (रीऑर्गेनाइज़ेशन) एक्ट, 1971 से लेकर संविधान (अमेंडमेंट) एक्ट, 1988, 1995 के छठे शेड्यूल, संविधान (अमेंडमेंट) एक्ट, 2003 के छठे शेड्यूल तक.

संविधान (125वां संशोधन) विधेयक, 2019

19 फरवरी, 2019 को राज्य सभा ने संविधान (125वां संशोधन) बिल को आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की संसदीय समिति को भेज दिया. कमेटी ने पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी संगठनों और स्टेकहोल्डर्स के साथ विचार-विमर्श करने के लिए गुवाहाटी और शिलांग का दौरा किया और पूरी स्टडी के बाद 4 मई, 2020 को एक रिपोर्ट सौंपी.