नॉर्थ-ईस्ट की 10 ऑटोनॉमस काउंसिल के नेता अधिक प्रशासनिक अधिकार के लिए दिल्ली मार्च करेंगे
नॉर्थ-ईस्ट से 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फाइनेंशियल रिसोर्स बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए दिल्ली आईं.
Published : November 20, 2025 at 9:10 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: दो प्रमुख पूर्वोत्तर दलों के एक साथ आने और 'वन नॉर्थ ईस्ट' एक नई क्षेत्रीय पार्टी बनाने के कुछ दिनों बाद, गुरुवार को पूर्वोत्तर के कम से कम 10 स्वायत्त जिला परिषदों के नेता संविधान की छठी अनुसूची के तहत गठित सभी 10 स्वायत्त परिषदों के वित्तीय संसाधनों और प्रशासनिक शक्ति में सुधार के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए एक मंच के नीचे आए.
असम की एक असरदार बोडो स्टूडेंट बॉडी, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) के बुलाए एक प्रोग्राम में शामिल होकर, ऑटोनॉमस काउंसिल के नेताओं ने 125वें (संविधान) संशोधन बिल, 2019 के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 280 और छठे शेड्यूल में संशोधन की मांग की है, जिससे ऑटोनॉमस काउंसिल के फाइनेंशियल रिसोर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में सुधार हो सके.
नेताओं ने संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में बिल पास करने की मांग की है. ABSU अध्यक्ष दीपेन बोरो ने ईटीवी भारत से कहा, "125वें (संविधान) संशोधन विधेयक, 2019 के अनुसार अनुच्छेद 280 और संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन की मांग के अलावा, हम बोडो समझौते, 2020 के समयबद्ध और तेजी से कार्यान्वयन की भी मांग करते हैं."
बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (BTR), कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद, दीमा हसाओ स्वायत्त परिषद, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला परिषद, खासी हिल स्वायत्त जिला परिषद, जैंतिया हिल स्वायत्त जिला परिषद, गारो स्वायत्त जिला परिषद, लाई स्वायत्त जिला परिषद, मारा स्वायत्त जिला परिषद, चकमा स्वायत्त जिला परिषद समेत सभी 10 स्वायत्त परिषदों के नेताओं ने भी अपनी मांग के समर्थन में शुक्रवार को नई दिल्ली में धरना-प्रदर्शन करने का फैसला किया है.
बोरो ने कहा, "छह साल से ज्यादा समय हो गया है, 125वां (संविधान) संशोधन विधेयक 2019 में राज्यसभा में पेश किया गया था. लेकिन, कम से कम छह साल हो गए हैं, इस मामले पर कुछ नहीं हुआ है." उन्होंने कहा कि 125वें (संविधान) संशोधन बिल, 2019 को पास करने में केंद्र सरकार का ढीला रवैया नॉर्थ-ईस्ट के अलग-अलग आदिवासी संगठनों को आंदोलन फिर से शुरू करने पर मजबूर करेगा.
छठी अनुसूची का इतिहास
आज़ादी के बाद से अब तक छठे शेड्यूल में 10 अलग-अलग बदलाव किए गए हैं, ताकि मौजूदा काउंसिल को मज़बूत करने और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के आदिवासी लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए उन्हें और अधिकार और काम दिए जा सकें. नागालैंड स्टेट एक्ट, 1962, असम रीऑर्गेनाइज़ेशन (मेघालय एक्ट) एक्ट, 1969, नॉर्थ-ईस्टर्न एरियाज़ (रीऑर्गेनाइज़ेशन) एक्ट, 1971 से लेकर संविधान (अमेंडमेंट) एक्ट, 1988, 1995 के छठे शेड्यूल, संविधान (अमेंडमेंट) एक्ट, 2003 के छठे शेड्यूल तक.
संविधान (125वां संशोधन) विधेयक, 2019
19 फरवरी, 2019 को राज्य सभा ने संविधान (125वां संशोधन) बिल को आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की संसदीय समिति को भेज दिया. कमेटी ने पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी संगठनों और स्टेकहोल्डर्स के साथ विचार-विमर्श करने के लिए गुवाहाटी और शिलांग का दौरा किया और पूरी स्टडी के बाद 4 मई, 2020 को एक रिपोर्ट सौंपी.
कमेटी ने मौजूदा छठी शेड्यूल काउंसिल में कई जरूरी प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों का सुझाव दिया है.
आर्टिकल 280 में बदलाव पर, आनंद शर्मा कमेटी ने कहा कि केंद्र से ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को सीधी फंडिंग मौजूदा संवैधानिक स्कीम के खिलाफ होगी और इससे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और राज्य सरकारों के बीच रिश्तों पर भी बुरा असर पड़ सकता है. आर्टिकल 280 में बदलाव का मकसद स्टेट फाइनेंस कमीशन के जरिए डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल के रिसोर्स बढ़ाने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्रोविज़न बनाना है.
फाइनेंशियल रिसोर्स और अच्छे फाइनेंस के बंटवारे और छठी अनुसूची की काउंसिल को और ज़्यादा ऑटोनॉमी के अपग्रेड के लिए मज़बूत करने के मामले पर, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR) के पूर्व एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रमोद बोरो ने कहा, “ABSU और उसके स्टेकहोल्डर्स केंद्र सरकार से अपने बजट सेशन में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTR) के लिए सीधे फंडिंग देने की मांग कर रहे हैं.”
बोरो ने कहा, "अब समय आ गया है कि सरकार संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में बिल पास कर दे."
बोडो शांति समझौता 2020
कई सालों के आंदोलन के बाद, 2020 में ABSU और दूसरे बोडो ग्रुप्स के साथ-साथ केंद्र सरकार और असम सरकार के बीच बोडो शांति समझौते पर साइन हुए.
भारतीय संविधान के छठे शेड्यूल के तहत साइन किए गए इस समझौते का मकसद पहले के BTC के इलाके और ताकत को बढ़ाना है, साथ ही फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ताकतें भी देना है ताकि ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल सके और छठे शेड्यूल के बाहर बोरो-कचारी वेलफेयर ऑटोनॉमस काउंसिल बनाई जा सके और कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिले में रहने वाले बोरो-कचारी लोगों को ST हिल का दर्जा दिया जा सके.
बीटीआर समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से, कुछ महत्वपूर्ण खंड जैसे सोनितपुर और बिस्वानथ जिले से 60 गांवों को शामिल करके बीटीआर की सीमा को गोहपुर तक विस्तारित करना, असम राजभाषा (संशोधन) विधेयक 2020 के तहत बोडो को असम की सहयोगी आधिकारिक भाषा का दर्जा देना, असम सरकार की वित्तीय सहायता से बीटीसी (बीटीआर) सरकार द्वारा 10 कॉलेजों का प्रांतीयकरण अब तक हल हो चुका है.
समझौते के कुछ जरूरी हिस्से, जिनमें 125वें (संविधान) संशोधन बिल, 2019 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 280 और छठे शेड्यूल में बदलाव शामिल हैं, BTR के फाइनेंशियल रिसोर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को बेहतर बनाने के लिए, ज़्यादा गांवों के नोटिफिकेशन के ज़रिए बोरो कचहरी वेलफेयर ऑटोनॉमस काउंसिल (BKWAC) को पूरा दर्जा देने, डिलिमिटेशन और चुनाव कराने जैसे काम अभी तक लागू नहीं हुए हैं.
