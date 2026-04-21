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चुनाव से पहले मुर्गे की बढ़ी डिमांड, रेट हाई, आम खरीदार परेशान

सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को मुर्गे की पार्टी दे रही है. ऐसे में डिमांड और रेट दोनों हाई हो चुके हैं.

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सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 21, 2026 at 6:38 PM IST

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संटू चौधरी

मालबाजार (प. बंगाल) : एक दिन पहले तक जिस ब्रॉयलर मुर्गे की कीमत 200 रु. प्रति किलो थी, आज वह 300 रुपये प्रति किलो हो चुका है. यह देखकर खरीदार हैरान हैं. उन्होंने जब इसका कारण पूछा, तो दुकानदार ने कहा- ये "पॉल बर्ड" है. यानी चुनाव से ठीक पहले मुर्गे की मांग बढ़ गई है. सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की डिमांड है, लिहाजा रेट हाई हो गया है. पर खरीदारों को डर है कि जैसे-जैसे चुनाव का मौसम आगे बढ़ेगा, ये कीमतें बेरोकटोक बढ़ती रहेंगी.

चुनाव और मुर्गे का रिश्ता गहरा है. चाहे विशाल चाय बागान हों, उपनगर हों या गांव, चुनाव का मौसम आते ही बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं पर मतदाताओं के लिए दावतों का आयोजन करने की जिम्मेदारी आ जाती है. चाय बागानों में सूअर का मांस भी एक लोकप्रिय विकल्प है. चुनाव के समय के बाजार के सर्वेक्षण से पता चलता है कि सूअर का मांस मुर्गे से भी महंगा हो गया है. चुनाव से पहले के दिनों में—आमतौर पर दो से चार दिन पहले—विशिष्ट तिथियां तय की जाती हैं, और एक समय में दो या तीन मतदान केंद्रों के मतदाताओं के लिए संयुक्त रूप से "भव्य दावतें" आयोजित की जाती हैं.

ऐसी एक दावत में आसानी से 70 से 150 किलोग्राम मुर्गे का मांस खर्च हो जाता है.इसी बीच, बंगाली नव वर्ष अभी-अभी बीता है. उत्सव के दौरान अपने घरों में मांस परोसने की कोशिश करते समय, मध्यमवर्गीय परिवारों ने महसूस किया कि चुनावों के कारण कीमतों में काफी वृद्धि हुई है. मुर्गी फार्मों के आपूर्तिकर्ताओं ने एक तरह से पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अक्षय तृतीया के आसपास कीमतें और भी बढ़ जाएंगी. और ऐसा ही हुआ. मंगलवार को प्रति किलो कीमत बढ़कर 300 रुपये हो गई.

जलपाईगुड़ी जिले के एक प्रमुख मुर्गी थोक विक्रेता गौतम तालुकदार ने बताया, "मुर्गियों का परिवहन बंगाल-असम सीमा से राज्य में किया जाता है, और वहीं से आपूर्ति कम पड़ रही है. चुनावों से पहले चाय बागानों से भारी मात्रा में ऑर्डर मिलने की उम्मीद को देखते हुए, आपूर्तिकर्ताओं ने कीमतें बढ़ाने के लिए स्टॉक में हेरफेर करना शुरू कर दिया है. हम यहां इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते."

चाहे 'लाल झंडा' का दौर हो या 'हरित' और 'भगवा' खेमों के बीच मौजूदा राजनीतिक खींचतान, चिकन की आपूर्ति हर जगह निर्बाध रही है और अभी भी जारी है. हालांकि, सीपीएम नेताओं ने इस स्थिति का पूरा दोष पूंजीपतियों पर मढ़ दिया है. सीआईटीयू के राज्य सचिवालय के सदस्य जियाउर आलम ने कहा, "कॉर्पोरेट संस्थाओं से एकत्र किए जा रहे हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के तरीके खोजने होंगे. हर विधानसभा क्षेत्र में कई स्थानों पर रोजाना बड़े पैमाने पर सामुदायिक भोज आयोजित किए जा रहे हैं ताकि जनता को भोजन कराया जा सके."

सीपीएम का यह भी आरोप है कि यह चाय बागानों की गंभीर समस्याओं से श्रमिकों का ध्यान भटकाने की एक सोची-समझी चाल है. कांग्रेस पार्टी का भी दावा है कि भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के साथ एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में वित्तीय होड़ लगा दी है. मालबाजार ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्ष नसीम अख्तर ने कहा, "हमें विश्वास ही नहीं होता कि चुनाव आयोग की नजर में आए बिना इतनी बड़ी रकम खर्च की जा रही है. जनता को इस तरह बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता."

जलपाईगुड़ी जिला तृणमूल के नेता और चाय बागान क्षेत्र में मालबाजार और नागराकाटा विधानसभा क्षेत्रों के समन्वयक चंदन भौमिक ने कहा, "हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता है कि खुद को 'दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी' कहने वाले लोग कितना पैसा जुटा सकते हैं और प्रलोभनों पर खर्च कर सकते हैं. चिकन की बढ़ती कीमतों के लिए वे ही जिम्मेदार हैं."

हालांकि, भगवा खेमा इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है. भाजपा के प्रदेश महासचिव बापी गोस्वामी ने जवाब दिया, "ऐसी बयानबाजी उन लोगों को शोभा नहीं देती जिन्होंने राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत को सुनियोजित तरीके से नष्ट किया है. हम हर घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं और उचित समय पर उचित जवाब दिया जाएगा."

इस बीच, आसमान छूती कीमतों ने रेस्तरां मालिकों को भी चिकन व्यंजनों की कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है. तृणमूल कांग्रेस के पार्षद और होटल व्यवसायी अमिताभ घोष ने कहा, "चिकन की बढ़ती कीमतों के कारण हमें अपने मेनू में कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं. परिणामस्वरूप, हमारे यहां ग्राहकों की संख्या में गिरावट आ रही है." चुनाव के गरमागरम माहौल में चिकन की कीमतों में अचानक और भारी वृद्धि ने राजनीतिक उम्मीदवारों से लेकर पार्टी आयोजकों तक सभी को बेहद परेशान कर दिया है.

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