राहुल गांधी कल तमिलनाडु जाएंगे, कांग्रेस ने बताया निजी दौरा
पार्टी नेताओं ने कहा कि डीएमके के साथ गठबंधन और आने वाले चुनावों की तैयारियों पर जल्द ही चर्चा की जाएगी.
Published : January 12, 2026 at 8:04 PM IST
नई दिल्ली : कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का 13 जनवरी को चुनावी राज्य तमिलनाडु का दौरा एक निजी मामला होगा और सहयोगी डीएमके के साथ उनकी कोई मीटिंग तय नहीं है.
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, राहुल 13 जनवरी को तमिलनाडु में गुडलूर में सेंट थॉमस स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे. अपनी 2022 भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी स्कूल में रात भर रुके थे.
यह दौरा इसलिए अहम हो गया है क्योंकि यह राज्य की बड़ी पार्टी डीएमके के बीच सीट-शेयरिंग को लेकर चल रही दिक्कतों के बीच हो रहा है. डीएमके इस बात से नाराज है कि कांग्रेस विधानसभा चुनावों से पहले ज्यादा सीटें और सत्ता में हिस्सेदारी मांग रही है.
तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर अप्रैल-मई में चुनाव होने वाले हैं. कांग्रेस डीएमके के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा नहीं है, जिनका राहुल गांधी के साथ निजी रिश्ता है. स्टालिन और राहुल दोनों एक-दूसरे को 'भाई' कहते हैं.
लेकिन, जमीनी हकीकत यह है कि दोनों पार्टियां सीट-शेयरिंग पर बातचीत में उलझी हुई हैं, जो तब से बेनतीजा रही है जब एआईसीसी के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडांकर के नेतृत्व में पांच सदस्य वाले कांग्रेस पैनल ने स्टालिन से मुलाकात की और पुरानी पार्टी की मांग रखी.
कांग्रेस ने 2021 के चुनाव में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटें जीती थीं. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि सबसे पुरानी पार्टी इस बार 35-40 सीटें चाहती है और गठबंधन बनाए रखना चाहती है.
डीएमके की तरफ से कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है. उम्मीद थी कि राहुल अपने इस दौरे का इस्तेमाल डीएमके लीडरशिप से जुड़ने के लिए करेंगे, क्योंकि तमिलनाडु में गठबंधन का मुद्दा आखिरकार टॉप लेवल पर सुलझ जाएगा.
चोडांकर ने ईटीवी भारत को बताया, "यह एक निजी दौरा है. वह एक निजी स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने जा रहे हैं. कोई राजनीतिक बैठक तय नहीं है." कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि गठबंधन के मुद्दे के साथ-साथ आने वाले चुनावों के लिए सबसे पुरानी पार्टी की रणनीति पर 18 जनवरी को दिल्ली में होने वाली एक अलग बैठक में चर्चा की जाएगी.
चोडांकर ने कहा, “अभी तारीख पक्की नहीं है, लेकिन राज्य चुनावों पर चर्चा के लिए जल्द ही एक बैठक होगी. हमारी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे और राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे.”
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, हालांकि यह पुरानी पार्टी दक्षिणी राज्य में एनडीए को हराने के लिए डीएमके के साथ अपने पुराने गठबंधन के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अभिनेता से राजनेता बने विजय की नेतृत्व वाली टीवीके की एंट्री से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि राज्य यूनिट का एक हिस्सा चाहता है कि पुरानी पार्टी नए संगठन के साथ हाथ मिलाए, जबकि दूसरा हिस्सा डीएमके के साथ जाना चाहता है, लेकिन बेहतर शर्तों पर.
“एनडीए को हराने के लिए राज्य में इंडिया गठबंधन समय की जरूरत है. कांग्रेस के बिना कोई भी गठबंधन सार्थक नहीं होगा. हम चाहते हैं कि डीएमके के साथ गठबंधन बना रहे, लेकिन हम सम्मानजनक संख्या में सीटें भी चाहते हैं, जो 2021 में मिली 25 सीटों से ज़्यादा हों. एआईसीसी के तमिलनाडु मामलों के प्रभारी सचिव सूरज हेगड़े ने ईटीवी भारत से कहा, "सीट शेयरिंग को जल्द फाइनल करना गठबंधन के लिए अच्छा होगा."
इससे पहले, राहुल ने 27 सितंबर, 2025 को करूर में विजय की रैली में हुई भगदड़ के बाद उनसे फोन पर बात की थी, जिसमें करीब 41 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे.
बाद में, खबर है कि राज्य इकाई के नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने अभिनेता से नेता बने टीवीके से मुलाकात की और बाद में डीएमके सरकार के तहत राज्य के कर्ज पर सवाल उठाए, जिससे टीवीके संस्थापक के साथ गठबंधन की अटकलें तेज हो गईं, जिनसे सीबीआई ने 12 जनवरी को दिल्ली में हुई भगदड़ के बारे में पूछताछ की थी.
हाल ही में, कांग्रेस ने बीजेपी की आलोचना की क्योंकि विजय की नई फिल्म ‘जन नायकन’ को सेंसरशिप के मुद्दों का सामना करना पड़ा और चुनावी राज्य में इस पर काफी राजनीतिक टिप्पणियां भी हुईं.
विजय की फिल्म को लेकर उठे विवाद ने राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं. हालांकि राजनीतिक मतभेद समझ में आते हैं, लेकिन किसी कलाकार के काम को टारगेट करना मंजूर नहीं है.
चोडांकर ने कहा, "अभी हम पूरे राज्य में कांग्रेस को मजबूत करने और ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा और मतदाता सूची के बड़े पैमाने पर बदलाव में वोट चोरी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे लगभग 97 लाख नाम हटाए गए."
