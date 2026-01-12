ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी कल तमिलनाडु जाएंगे, कांग्रेस ने बताया निजी दौरा

नई दिल्ली : कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का 13 जनवरी को चुनावी राज्य तमिलनाडु का दौरा एक निजी मामला होगा और सहयोगी डीएमके के साथ उनकी कोई मीटिंग तय नहीं है.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, राहुल 13 जनवरी को तमिलनाडु में गुडलूर में सेंट थॉमस स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे. अपनी 2022 भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी स्कूल में रात भर रुके थे.

यह दौरा इसलिए अहम हो गया है क्योंकि यह राज्य की बड़ी पार्टी डीएमके के बीच सीट-शेयरिंग को लेकर चल रही दिक्कतों के बीच हो रहा है. डीएमके इस बात से नाराज है कि कांग्रेस विधानसभा चुनावों से पहले ज्यादा सीटें और सत्ता में हिस्सेदारी मांग रही है.

तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर अप्रैल-मई में चुनाव होने वाले हैं. कांग्रेस डीएमके के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा नहीं है, जिनका राहुल गांधी के साथ निजी रिश्ता है. स्टालिन और राहुल दोनों एक-दूसरे को 'भाई' कहते हैं.

लेकिन, जमीनी हकीकत यह है कि दोनों पार्टियां सीट-शेयरिंग पर बातचीत में उलझी हुई हैं, जो तब से बेनतीजा रही है जब एआईसीसी के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडांकर के नेतृत्व में पांच सदस्य वाले कांग्रेस पैनल ने स्टालिन से मुलाकात की और पुरानी पार्टी की मांग रखी.

कांग्रेस ने 2021 के चुनाव में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटें जीती थीं. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि सबसे पुरानी पार्टी इस बार 35-40 सीटें चाहती है और गठबंधन बनाए रखना चाहती है.

डीएमके की तरफ से कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है. उम्मीद थी कि राहुल अपने इस दौरे का इस्तेमाल डीएमके लीडरशिप से जुड़ने के लिए करेंगे, क्योंकि तमिलनाडु में गठबंधन का मुद्दा आखिरकार टॉप लेवल पर सुलझ जाएगा.

चोडांकर ने ईटीवी भारत को बताया, "यह एक निजी दौरा है. वह एक निजी स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने जा रहे हैं. कोई राजनीतिक बैठक तय नहीं है." कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि गठबंधन के मुद्दे के साथ-साथ आने वाले चुनावों के लिए सबसे पुरानी पार्टी की रणनीति पर 18 जनवरी को दिल्ली में होने वाली एक अलग बैठक में चर्चा की जाएगी.

चोडांकर ने कहा, “अभी तारीख पक्की नहीं है, लेकिन राज्य चुनावों पर चर्चा के लिए जल्द ही एक बैठक होगी. हमारी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे और राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे.”