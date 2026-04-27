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"Gen Z हमारा भविष्य".... गार्गी कॉलेज के छात्रों से मिले राहुल गांधी, PM मोदी पर भी कसा तंज

राहुल गांधी ने कहा, "Gen Z हमारा भविष्य है और Gen Z महिलाएं आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगी."

छात्रों से बातचीत करते राहुल गांधी
छात्रों से बातचीत करते राहुल गांधी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 27, 2026 at 7:26 AM IST

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नई दिल्ली: नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के गार्गी कॉलेज में छात्राओं से मुलाकात की. इस मुलाकात में उन्होंने युवाओं, खासकर महिलाओं की ताकत, उनकी भागीदारी और भविष्य को लेकर एक बड़ा संदेश दिया. राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि आने वाला भारत 'जेन ज़ी' (Gen Z) का है और इसकी अगुवाई महिलाएं करेंगी.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्राओं के बीच बैठकर राहुल गांधी ने एक औपचारिक मुलाकात के बजाय खुले संवाद का रुख अपनाया. इस दौरान छात्राओं ने बिना किसी झिझक के अपनी बात रखी. शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और बराबरी जैसे मुद्दों पर उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और देश के भविष्य को लेकर अपनी उम्मीदें जताईं.

इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, "Gen Z हमारा भविष्य है और Gen Z महिलाएं आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगी." उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज और सरकार की जिम्मेदारी है कि हर लड़की के लिए हर दरवाज़ा खोला जाए, ताकि उन्हें बराबरी के मौके मिलें और वे बिना किसी डर के आगे बढ़ सकें.

केंद्र सरकार पर साधा निशाना

इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "जादूगर के पास अब कोई नया जादू नहीं बचा… और देश का युवा अब सच्चाई को समझ चुका है". इशारों-इशारों में उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि आज का युवा जागरूक है और वह दिखावे और हकीकत के बीच का फर्क अच्छी तरह समझता है.

छात्रों से बातचीत करते राहुल गांधी
छात्रों से बातचीत करते राहुल गांधी (ETV Bharat)

छात्राओं ने भी रखी अपनी बात

राहुल गांधी से मुलाकात पर छात्राओं ने भी खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि आज की महिला सिर्फ बराबरी ही नहीं चाहती, बल्कि हर क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी की हकदार है. छात्राओं का साफ मानना था कि जब तक आधी आबादी को पूरा अवसर और नेतृत्व नहीं मिलेगा, तब तक देश की प्रगति अधूरी रहेगी.

ये भी पढ़ें- भाजपा कभी दिल्ली से तमिलनाडु पर शासन नहीं कर पाएगी : राहुल गांधी

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