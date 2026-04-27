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"Gen Z हमारा भविष्य".... गार्गी कॉलेज के छात्रों से मिले राहुल गांधी, PM मोदी पर भी कसा तंज

छात्रों से बातचीत करते राहुल गांधी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के गार्गी कॉलेज में छात्राओं से मुलाकात की. इस मुलाकात में उन्होंने युवाओं, खासकर महिलाओं की ताकत, उनकी भागीदारी और भविष्य को लेकर एक बड़ा संदेश दिया. राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि आने वाला भारत 'जेन ज़ी' (Gen Z) का है और इसकी अगुवाई महिलाएं करेंगी. दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्राओं के बीच बैठकर राहुल गांधी ने एक औपचारिक मुलाकात के बजाय खुले संवाद का रुख अपनाया. इस दौरान छात्राओं ने बिना किसी झिझक के अपनी बात रखी. शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और बराबरी जैसे मुद्दों पर उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और देश के भविष्य को लेकर अपनी उम्मीदें जताईं. इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, "Gen Z हमारा भविष्य है और Gen Z महिलाएं आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगी." उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज और सरकार की जिम्मेदारी है कि हर लड़की के लिए हर दरवाज़ा खोला जाए, ताकि उन्हें बराबरी के मौके मिलें और वे बिना किसी डर के आगे बढ़ सकें.