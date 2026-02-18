NIA ने कोच्चि एयरपोर्ट से PFI ट्रेनर मोइदीनकुट्टी को किया गिरफ्तार, दंगे भड़काने का आरोप
मोइदीनकुट्टी पर 7 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था. उस पर सशस्त्र दंगों के लिए कैडरों को तैयार करने का भी आरोप है.
Published : February 18, 2026 at 4:39 PM IST
एर्नाकुलम: केरल में प्रतिबंधित पार्टी पीएफआई के नेता मोइधीनकुट्टी को एनआईए ने आज कोच्चि के नेदुम्बस्सेरी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया. 52 साल का मोइधीनकुट्टी केरल के मलप्पुरम जिले का निवासी है. एनआईए ने उसे पकड़ने के लिए 7 लाख रुपये इनाम की घोषणा की थी.
जांच एजेंसी को मोइदीनकुट्टी की काफी समय से तलाश थी. एनआईए को पता चला था कि, वह आतंकवादी गतिविधियों और सशस्त्र दंगों के लिए कैडरों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था. जब वह विदेश से गुप्त रूप से देश लौटने की कोशिश कर रहा था, तब अधिकारियों ने उसे हवाई अड्डे पर रोक लिया और पहचान पत्रों की जांच के बाद गिरफ्तार कर लिया.
मोइदीनकुट्टी पॉपुलर फ्रंट के शारीरिक प्रशिक्षण विंग का प्रमुख प्रभारी है. वह संगठन के सदस्यों को हथियारों के इस्तेमाल और शारीरिक हमलों की योजना बनाने का प्रशिक्षण देता था. एनआईए का आरोप है कि मोइदीनकुट्टी केरल के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित गुप्त सशस्त्र प्रशिक्षण शिविरों और साजिश की बैठकों का मुख्य समन्वयक था.
उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कार्रवाई करने और युवाओं को आतंकवादी विचारों के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. गिरफ्तार मोइदीनकुट्टी को कोच्चि स्थित विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी को हिरासत में भेज दिया. एनआईए ने उसे हिरासत में लेने और उससे पूछताछ करने के लिए आवेदन किया है.
अब जांच दल उससे पीएफआई संगठन के वित्तीय स्रोतों, विदेशी संबंधों और छिपे हुए अन्य नेताओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगा. सुरक्षा एजेंसियां इस गिरफ्तारी को उन ताकतों के लिए एक बड़ा झटका मान रही हैं जो प्रतिबंध के बाद भी संगठन की गतिविधियों को गुप्त रूप से जारी रखने की कोशिश कर रही हैं.
