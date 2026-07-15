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गुजरात : एंबुलेंस से शराब की तस्करी, 1248 शराब की बोतलें व बीयर बरामद, एक गिरफ्तार

बता दें कि भावनगर शहर में रथ यात्रा के संबंध में पुलिस गहन गश्त कर रही थी. इसी दौरान भावनगर एलसीबी पुलिस को सूचना मिली कि एंबुलेंस गाड़ी शराब लेकर शहर में आ रही है. इस सूचना के आधार पर, अखलोल जाकटनाका के पास तैनात पुलिसकर्मियों ने एंबुलेंस को रोककर जांच शुरू की.

भावनगर (गुजरात) : गुजरात में एंबुलेंस से शराब की तस्करी किए जाने का मामला सामने आया है. इसी क्रम में भावनगर एलसीबी पुलिस ने एक एंबुलेंस से 1248 शराब की बोतलें और 24 बीयर के कैन बरामद करने के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

एलसीबी पुलिस टीम ने नारी चौकड़ी से अखलोल जाकट नाका के पास आ रही इस एंबुलेंस को रोका और अंदर तलाशी लेने पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ. एंबुलेंस में विभिन्न ब्रांड की शराब की बोतल के अलावा बीयर की बोतलें बरामद की.

पुलिस को कुल 1248 शराब की बोतलें और 24 बीयर के टिन मिले, जिनका बाजार मूल्य 1,54,008 रुपये आंका गया है. इसके साथ ही, कार सहित 4,14,008 रुपये मूल्य का सामान जब्त किया गया और पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया.

मामले में अन्य भी संलिप्त: पुलिस द्वारा ड्राइवर से पूछताछ करने एंबुलेंस ड्राइवर की पहचान आनंदनगर निवासी किरण सहदेवभाई मेहता के रूप में हुई है. वहीं आगे की जांच में पता चला कि इस शराब तस्करी में प्रहलाद राकेशभाई राठौड़ और राजस्थान के प्रकाश नामक एक व्यक्ति भी शामिल थे. एलसीबी पुलिस ने तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई स्थानीय पुलिस को सौंप दी है.

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