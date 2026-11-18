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कड़ाही में उठे 'रवे' से मिली पहचान: IITF में ललितपुर के लक्ष्मीचंद डिब्बा वाले के खास दूध हलवा ने मचाई धूम

यूपी के ललितपुर जिले के 84 साल पुरानी खास मिठाई जुवान पर चढ़ी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) में इस बार देश के अलग-अलग राज्यों के खास व्यंजनों के स्टॉल्स लगे है. आईटीपीओ (ITPO) द्वारा बनाए गए खास फूड कोर्ट में तमाम राज्यों के पारंपरिक जायके मौजूद हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से आई एक खास मिठाई इन दिनों मेले में आने वाले हर शख्स की जुबान पर चढ़ी हुई है. हम बात कर रहे हैं ललितपुर के मशहूर लक्ष्मीचंद डिब्बा वाले के अनोखे 'दूध के हलवे' की. बिना किसी ड्राई फ्रूट या मिलावट के, सिर्फ शुद्ध दूध से बनने वाली इस मिठाई का स्वाद चखने के लिए स्टॉल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. योगी सरकार और ODOP योजना के माध्यम से इस मिठाई को नई पहचान मिली है.

84 साल पुरानी विरासत और एक इत्तेफाक से हुआ आविष्कार

ललितपुर की इस ऐतिहासिक मिठाई की विरासत को अब स्वर्गीय लक्ष्मीचंद जैन के बेटे बृजेश कुमार जैन 'डिब्बा वाला' और उनकी बहू मीरा देवी संभाल रहे हैं. बृजेश कुमार जैन बताते हैं कि इस खास दूध के हलवे का आविष्कार आज से करीब 84 साल पहले उनके पिता स्वर्गीय लक्ष्मीचंद जी ने किया था. इसके बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है. जब उनके पिता गांव से ललितपुर शहर आए थे, तब उन्होंने मिठाई का काम शुरू किया और 56 प्रकार की मिठाइयां बनाईं. इसी दौरान दूध से एक नई मिठाई बनाने का प्रयोग करते समय कड़ाही में दूध का एक खास रवा उठ गया. उसी रवे से जो हलवा तैयार हुआ, उसका स्वाद इतना लाजवाब था कि वह पूरे इलाके में मशहूर हो गया. धीरे-धीरे इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि ललितपुर आने वाला हर व्यक्ति इसे पैक कराकर ले जाने लगा और इनका नाम ही 'लक्ष्मीचंद डिब्बा वाला' पड़ गया.