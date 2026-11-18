कड़ाही में उठे 'रवे' से मिली पहचान: IITF में ललितपुर के लक्ष्मीचंद डिब्बा वाले के खास दूध हलवा ने मचाई धूम
यूपी के ललितपुर जिले से 84 साल पुरानी खास मिठाई 'दूध के हलवे' की अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में खासी डिमांड.
Published : November 18, 2026 at 2:16 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 2:40 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) में इस बार देश के अलग-अलग राज्यों के खास व्यंजनों के स्टॉल्स लगे है. आईटीपीओ (ITPO) द्वारा बनाए गए खास फूड कोर्ट में तमाम राज्यों के पारंपरिक जायके मौजूद हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से आई एक खास मिठाई इन दिनों मेले में आने वाले हर शख्स की जुबान पर चढ़ी हुई है. हम बात कर रहे हैं ललितपुर के मशहूर लक्ष्मीचंद डिब्बा वाले के अनोखे 'दूध के हलवे' की. बिना किसी ड्राई फ्रूट या मिलावट के, सिर्फ शुद्ध दूध से बनने वाली इस मिठाई का स्वाद चखने के लिए स्टॉल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. योगी सरकार और ODOP योजना के माध्यम से इस मिठाई को नई पहचान मिली है.
84 साल पुरानी विरासत और एक इत्तेफाक से हुआ आविष्कार
ललितपुर की इस ऐतिहासिक मिठाई की विरासत को अब स्वर्गीय लक्ष्मीचंद जैन के बेटे बृजेश कुमार जैन 'डिब्बा वाला' और उनकी बहू मीरा देवी संभाल रहे हैं. बृजेश कुमार जैन बताते हैं कि इस खास दूध के हलवे का आविष्कार आज से करीब 84 साल पहले उनके पिता स्वर्गीय लक्ष्मीचंद जी ने किया था. इसके बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है. जब उनके पिता गांव से ललितपुर शहर आए थे, तब उन्होंने मिठाई का काम शुरू किया और 56 प्रकार की मिठाइयां बनाईं. इसी दौरान दूध से एक नई मिठाई बनाने का प्रयोग करते समय कड़ाही में दूध का एक खास रवा उठ गया. उसी रवे से जो हलवा तैयार हुआ, उसका स्वाद इतना लाजवाब था कि वह पूरे इलाके में मशहूर हो गया. धीरे-धीरे इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि ललितपुर आने वाला हर व्यक्ति इसे पैक कराकर ले जाने लगा और इनका नाम ही 'लक्ष्मीचंद डिब्बा वाला' पड़ गया.
न केसर, न ड्राई फ्रूट... सिर्फ शुद्ध दूध का कमाल
आमतौर पर बाजार में मिलने वाली मिठाइयों और हलवे में स्वाद बढ़ाने के लिए ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, इलायची या केसर डाले जाते है. शुरुआत में मीरा देवी ने बातचीत के दौरान बताया कि इसे दूध में उबालकर तैयार किया जाता है और इसमें करीब एक घंटे का समय लगता है. हालांकि, बृजेश कुमार जैन ने इसकी शुद्धता का राज खोलते हुए स्पष्ट किया कि उनके इस खास दूध के हलवे में न तो कोई ड्राई फ्रूट डाला जाता है और न ही केसर या कोई अन्य चीज मिलाई जाती है. यह पूरी तरह से 100 प्रतिशत शुद्ध दूध से तैयार होता है, जिसे स्टॉल पर ग्राहक अपनी आंखों के सामने लाइव बनते हुए भी देख सकते हैं.बृजेश दावा करते हैं कि इससे शुद्ध मिठाई न सिर्फ इस पूरे मेले में, बल्कि पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिल सकती. इसकी इसी खासियत और पारंपरिक तरीके को देखने के लिए पिछले महीने डिस्कवरी चैनल की टीम भी ललितपुर स्थित उनकी दुकान पर पहुंची थी और चार घंटे तक इस पर पूरा रिसर्च किया था.
कारीगर बनाते हैं, परिवार संभालता है दुकान
मीरा देवी बताती हैं कि इस हलवे को बनाने की कला उन्होंने अपने कारीगरों को सिखाई है. कारीगर पूरी शुद्धता और तय प्रक्रिया के साथ इसे तैयार करते हैं और दुकान पर पहुंचाते हैं, जहां पूरा परिवार मिलकर ग्राहकों को इसे परोसता है. दिल्ली के भारत मंडपम में लग रहे ट्रेड फेयर में इन्हें पहली बार स्टॉल लगाने का मौका मिला है. इससे पहले इन्होंने नोएडा में आयोजित पांच दिवसीय मेले में भी अपना स्टॉल लगाया था, जहां लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था.
योगी सरकार और ODOP (One District One Cuisine / One District One Product) योजना से मिला बड़ा मंच
एक छोटे से जिले की इस पारंपरिक मिठाई को अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस मंच तक पहुंचाने के लिए बृजेश कुमार जैन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रशासन का आभार जताते हैं. वे बताते हैं कि मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना, जिले के अधिकारी सत्य प्रकाश और ओडीओपी के डीजी अतहर जमाल के सहयोग से ही उन्हें यह बड़ा प्लेटफॉर्म मिल पाया है. एक छोटे से जिले के कारोबारी को ट्रेड मार्केट में आगे बढ़ने का यह मौका मिलने से पूरा परिवार बेहद उत्साहित है.
कीमत और ऑनलाइन डिलीवरी की खास शर्त
मेले में इस खास दूध के हलवे की कीमत 100 रुपये प्रति 100 ग्राम रखी गई है. शुद्धता के साथ-साथ इसकी शेल्फ लाइफ का भी पूरा ध्यान रखा जाता है. बृजेश बताते हैं कि सामान्य पैकिंग में यह हलवा 3 दिन तक बिल्कुल ताजा रहता है, जबकि फ्रिज में रखने पर इसे 15 दिनों तक खाया जा सकता है. चूंकि इसमें किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ऑनलाइन ऑर्डर या पार्सल को लेकर इनका नियम बेहद सख्त है. वे केवल उन्हीं जगहों पर ऑनलाइन पार्सल भेजते हैं, जहां 24 घंटे के भीतर डिलीवरी संभव हो, ताकि ग्राहकों तक एकदम ताजा और शुद्ध मिठाई ही पहुंचे.
दिल्लीवालों और पर्यटकों को भा रहा है ललितपुर का स्वाद
भारत मंडपम के फूड कोर्ट में इस स्टॉल पर आने वाले ग्राहक इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे. मेले में घूमने आईं सरिता वर्मा बताती हैं कि उन्होंने पहले भी ललितपुर जाने पर इस हलवे का स्वाद चखा था और वह स्वाद आज तक नहीं भूल पाई थीं. अब दिल्ली के ट्रेड फेयर में वही असली स्वाद दोबारा पाकर वे बेहद खुश हैं. कीमत को लेकर उनका कहना है कि इतने बेहतरीन और शुद्ध स्वाद के आगे यह कीमत बिल्कुल वाजिब है.
वहीं, लखनऊ से अपने दोस्तों के साथ पहली बार दिल्ली का ट्रेड फेयर देखने आए कपिल मिश्रा भी लक्ष्मीचंद जैन के इस स्टॉल के मुरीद हो गए. कपिल ने बताया कि उन्होंने मेले में मक्खन मलाई और कुल्फी जैसी कई चीजें चखीं, लेकिन इस दूध के हलवे का फ्लेवर एकदम शुद्ध और सबसे अलग है. उन्होंने मेले में आने वाले सभी लोगों को सलाह दी कि वे गैजेट्स और अन्य सामानों की खरीदारी के साथ-साथ इस स्टॉल पर आकर इस अनोखी मिठाई का स्वाद जरूर चखें.
खुद बृजेश जैन भी दिल्लीवालों के प्यार से गदगद हैं. उन्होने बताया कि जो भी इसे खा रहा है, वह यही कह रहा है कि यह एक 'अल्टीमेट ओरिजिनल' चीज है, जो बाजार की बाकी सभी मिठाइयों से बिल्कुल अलग है.
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