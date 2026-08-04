प्रधानमंत्री आवास के पास केजरीवाल के प्रस्तावित मार्च पर वकीलों ने जताई कड़ी आपत्ति, पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन
अति-सुरक्षित क्षेत्रों और विशिष्ट परिसरों के आसपास होने वाले राजनीतिक प्रदर्शनों को लेकर वकीलों ने आपत्ति जताई,राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए बताया खतरा
Published : August 4, 2026 at 12:12 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 12:20 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी में अति-सुरक्षित क्षेत्रों और विशिष्ट परिसरों के आसपास होने वाले राजनीतिक प्रदर्शनों को लेकर वकीलों का एक बड़े वर्ग ने गंभीरता से लेते हुए कड़ी आपत्ति जताई है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास की ओर एक सौ लोगों के साथ मार्च निकालने की घोषणा के विरोध में देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा है. राज्यों के वकीलों के हस्ताक्षर युक्त कॉपी के साथ वकील संकेत गुप्ता ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया है.इस ज्ञापन में इस तरह के आयोजनों को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए तत्काल प्रभाव से कड़े निवारक कदम उठाने की मांग की गई है.
हाई सिक्योरिटी क्षेत्रों की संवेदनशीलता का दिया हवाला
अलग-अलग राज्यों के वकीलों की ओर से प्रस्तुत इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास केवल एक सरकारी इमारत नहीं है, बल्कि यह देश की संवैधानिक और सुरक्षा व्यवस्था का सबसे संवेदनशील और सुरक्षित हिस्सा है. इस तरह के उच्च सुरक्षा वाले जोन के पास भीड़ जुटाने या मार्च करने से विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी), दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है. वकीलों का तर्क है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दावों के बावजूद ऐसे आयोजनों में असामाजिक तत्वों या बाहरी ताकतों द्वारा सुरक्षा घेरे को भेदने और व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका हमेशा बनी रहती है.
पिछले महीने की घटनाओं का जिक्र और एसओपी की मांग
ज्ञापन में बीते 21 जुलाई 2026 को लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के पास बिना अनुमति दिए गए धरने-प्रदर्शन का विशेष उल्लेख किया गया है. वकीलों का कहना है कि यदि ऐसे मामलों में समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो यह एक खतरनाक परंपरा बन जाएगी. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के सैकड़ों वकीलों ने पहले भी शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है. वकीलों ने मांग की है कि दिल्ली पुलिस को बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सभी दलों के लिए उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शनों को विनियमित करने हेतु एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार और प्रकाशित करनी चाहिए.
कानून सम्मत कार्रवाई और भविष्य के लिए चेतावनी इस ज्ञापन में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं और विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम (SPG Act), 1988 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रेवेंटिव पुलिसिंग न केवल आवश्यक है बल्कि कानूनी रूप से अनिवार्य भी है. वकीलों ने स्पष्ट किया है कि उनका यह कदम किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में नहीं, बल्कि केवल कानून के शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए उठाया गया है. अंत में, पुलिस प्रशासन से आग्रह किया गया है कि वे प्रधानमंत्री आवास के समीप प्रस्तावित मार्च को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से सभी कानूनी और निवारक उपाय सुनिश्चित करें, ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था हर हाल में बनी रहे.
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