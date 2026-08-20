ETV Bharat / bharat

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन

BCI चेयरमैन मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर वकीलों ने बीसीआई के दफ्तर पर प्रदर्शन किया.

lawyer protest
बीसीआई अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करते वकील (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2026 at 3:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: हैदराबाद स्थित नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (नालसार) के अंतिम वर्ष के लॉ स्टूडेंट का एनरॉलमेंट रोकने संबंधी बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के चेयरमैन मनन मिश्रा के सर्कुलर के बाद उनके इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ लिया है. आज कुछ वकीलों ने बीसीआई के दफ्तर पर प्रदर्शन भी किया. कल यानि 21 अगस्त को ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू) ने भी मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है.

बीसीआई दफ्तर पर प्रदर्शन

आज कुछ वकीलों ने राऊज एवेन्यू स्थित बीसीआई दफ्तर पर प्रदर्शन किया. इन वकीलों की मांग है कि मनन मिश्रा वकीलों का भला न कर केवल वकीलों के खिलाफ ही सर्कुलर जारी करते हैं. शाहदरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव रमन शर्मा ने कहा कि किसी वकील का बीसीआई के चेयरमैन के रुप में अनिश्चितकालीन कार्यकाल कैसे हो सकता है.एआईएलयू के राष्ट्रीय महासचिव और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पीवी सुरेंद्रनाथ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 16 अगस्त को कोच्ची में हुई नेशनल काउंसिल की बैठक ने मनन मिश्रा के मनमाना और अलोकतांत्रिक फैसले की आलोचना की. एआईएलयू के बयान में कहा गया है कि मनन मिश्रा ने बीसीआई की गरिमा और स्वायतता का अपमान किया है. एआईएलयू ने मनन मिश्रा के तुरंत इस्तीफे की मांग की है. इसी कड़ी में पूरे देश भर में एआईएलयू से जुड़े वकील मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग के लिए प्रदर्शन करेंगे.

बीसीआई के दफ्तर पर प्रदर्शन करते वकील (ETV Bharat)

सर्कुलर जारी

बता दें कि 13 अगस्त को बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर से एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें नालसार के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस के शामिल होने का विरोध करने वाले छात्रों को बतौर वकील रजिस्ट्रेशन करने पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था. मनन कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर से जारी इस सर्कुलर के जारी होते ही इसका जमकर विरोध होने लगा. केरल बार काउंसिल और बीसीआई के सदस्य एन मनोज कुमार ने विरोध जताते हुए मनन मिश्रा को पत्र लिखा. वकीलों के संगठन ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू) और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने भी मनन मिश्रा के इस सर्कुलर की आलोचना करते हुए वापस लेने की मांग की.

सर्कुलर के बढ़ते विरोध के बाद मनन मिश्रा ने छात्रों का बतौर वकील रजिस्ट्रेशन नहीं करने के पहले के आदेश का 13 अगस्त को ही वापस भी ले लिया. हालांकि इस सर्कुलर पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त नाराजगी जताई थी. चीफ जस्टिस ने कहा था कि बीसीआई का रुख बिल्कुल गलत है. यह लॉ स्टूडेंट और मेरे बीच का मामला है. बीसीआई कौन होते हैं मुद्दा उठाने वाले. यह बिल्कुल गलत है. बाद में मनन मिश्रा ने छात्रों से माफी भी मांगी, लेकिन अब मामले ने तूल पकड़ लिया है.

इसे भी पढ़ें

  1. ग्रेटर नोएडा में जिम में लगी भीषण आग, पांच लोग सुरक्षित निकाले गए; फायर ब्रिगेड का अधिकारी घायल
  2. दिल्ली-एनसीआर में आज हल्की बारिश के आसार, बनी रहेगी गर्मी; जानें IMD का ताजा अपडेट
  3. दिल्‍ली: कल्याणपुरी में शराब बेचने का पता नहीं बताने पर विवाद में युवक की हत्या, बचाने आए दो लोग घायल

TAGGED:

LAWEY PROTEST
INDIAN LAYERS UNION TO PROTEST
वकीलों का प्रदर्शन
LAWYERS PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.