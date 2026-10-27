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सलाखों के पीछे लॉरेंस, बाहर कौन चल रहा है गैंग... टाइगर से लेकर सलमान तक तमाम बॉलीवुड सितारे निशाने पर क्यों?

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक ( ETV Bharat )

वीडियो टीम, ईटीवी भारत

एक इंसान जो गुजरात की सबसे हाई-सिक्योरिटी वाली साबरमती जेल की चार दीवारों के पीछे बंद है, लेकिन उसका एक इशारा और हजारों मील दूर मुंबई से लेकर कनाडा की सड़कों पर गोलियां चलने लगती हैं.

सिद्धू मूसेवाला की सरेआम हत्या, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का मर्डर, सलमान खान के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग और अब एक्टर टाइगर श्रॉफ को जान से मारने की कोशिश, आखिर क्या है इस खौफनाक सिलसिले की वजह और कौन है वो चेहरा, जिसके नाम से आज मायानगरी मुंबई से लेकर विदेशों तक दहशत फैली है? आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई और उसके अंतहीन क्राइम सिंडिकेट की, ETV Bharat के आज के इस एक्सप्लनेर डिकोड करेंगे लॉरेंस गैंग की उस पूरी इनर वर्किंग को कि कैसे चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में लॉ की पढ़ाई करने आया एक आम स्टूडेंट बलकरन बराड़ उर्फ बल्लू धीरे-धीरे जुर्म की दुनिया में उतरा, कैसे कॉलेज के विवादों से शुरू हुआ उसका सफर एक बहुत बड़े गैंग में बदला और कैसे 1998 की एक घटना ने उसे रातों-रात सुर्खियों में ला दिया? लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक (ETV Bharat) बलकरन बराड़ के लॉरेंस बिश्नोई बनने की कहानी इस पूरी कहानी की शुरुआत जेल की सलाखों से नहीं बल्कि साल 2010 के कॉलेज के गलियारों से होती है. पंजाब के फाजिल्का के एक जमींदार परिवार में जन्मे बलकरन बराड़ उर्फ बल्लू का बचपन अबोहर में बीता. उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे. साल 2010 में वो लॉ की पढ़ाई करने चंडीगढ़ के मशहूर डीएवी कॉलेज पहुंचा. कॉलेज पहुंचते ही बलकरन छात्र राजनीति की चमक-धमक की तरफ खिंच गया. कैंपस में अपना दबदबा और सिक्का जमाने के लिए उसने छोटे-मोटे विवादों और गैंग्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया. कॉलेज के इन झगड़ों और वर्चस्व की लड़ाई के दौरान ही उसकी मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई. कॉलेज की राजनीति में खुद को सबसे ताकतवर साबित करने के लिए उसने अपनी एक गैंग तैयार की, जिसमें संपत नेहरा जैसे लोग भी जुड़ते चले गए. कॉलेज के मामूली विवादों से शुरू हुआ ये खूनी सफर कब रंगदारी, कार-लूटना और सुपारी किलिंग में बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला. लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक (ETV Bharat) काले हिरण का शिकार और लॉरेंस की धमकी सवाल उठता है कि कॉलेज में पैर जमा रहा ये लड़का अचानक देश भर की नजरों में कैसे आया? इसकी जड़ें जुड़ी थीं साल 1998 की एक घटना से. साल 1998 में राजस्थान में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग चल रही थी. इसी दौरान सुपरस्टार सलमान खान और कुछ अन्य कलाकारों पर काले हिरण के शिकार का गंभीर आरोप लगा. बिश्नोई समाज के लिए प्रकृति, पेड़-पौधे और जीव-जंतु सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि परिवार और गहरी आस्था का हिस्सा हैं. काले हिरण को ये समाज बेहद पवित्र मानता है. इस घटना से पूरा बिश्नोई समाज गुस्से में उबल उठा. यहीं से लॉरेंस बिश्नोई ने समाज की इस नाराजगी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया. उसने खुलेआम सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे डाली. इस एक धमकी ने लॉरेंस को रातों-रात अपराधियों की दुनिया और मीडिया की सुर्खियों के केंद्र में ला दिया. उसने खुद को बिश्नोई समाज के रक्षक के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया, जिससे जुर्म की दुनिया में उसका कद और खौफ दोनों तेजी से बढ़ने लगे.