सलाखों के पीछे लॉरेंस, बाहर कौन चल रहा है गैंग... टाइगर से लेकर सलमान तक तमाम बॉलीवुड सितारे निशाने पर क्यों?
लॉ की पढ़ाई करने कॉलेज गया एक लड़का कैसे बन गया इंटरनेशनल गैंगस्टर? जानिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पूरी कहानी
Published : October 27, 2026 at 4:55 PM IST
वीडियो टीम, ईटीवी भारत
एक इंसान जो गुजरात की सबसे हाई-सिक्योरिटी वाली साबरमती जेल की चार दीवारों के पीछे बंद है, लेकिन उसका एक इशारा और हजारों मील दूर मुंबई से लेकर कनाडा की सड़कों पर गोलियां चलने लगती हैं.
सिद्धू मूसेवाला की सरेआम हत्या, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का मर्डर, सलमान खान के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग और अब एक्टर टाइगर श्रॉफ को जान से मारने की कोशिश, आखिर क्या है इस खौफनाक सिलसिले की वजह और कौन है वो चेहरा, जिसके नाम से आज मायानगरी मुंबई से लेकर विदेशों तक दहशत फैली है? आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई और उसके अंतहीन क्राइम सिंडिकेट की, ETV Bharat के आज के इस एक्सप्लनेर डिकोड करेंगे लॉरेंस गैंग की उस पूरी इनर वर्किंग को कि कैसे चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में लॉ की पढ़ाई करने आया एक आम स्टूडेंट बलकरन बराड़ उर्फ बल्लू धीरे-धीरे जुर्म की दुनिया में उतरा, कैसे कॉलेज के विवादों से शुरू हुआ उसका सफर एक बहुत बड़े गैंग में बदला और कैसे 1998 की एक घटना ने उसे रातों-रात सुर्खियों में ला दिया?
बलकरन बराड़ के लॉरेंस बिश्नोई बनने की कहानी
इस पूरी कहानी की शुरुआत जेल की सलाखों से नहीं बल्कि साल 2010 के कॉलेज के गलियारों से होती है. पंजाब के फाजिल्का के एक जमींदार परिवार में जन्मे बलकरन बराड़ उर्फ बल्लू का बचपन अबोहर में बीता. उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे. साल 2010 में वो लॉ की पढ़ाई करने चंडीगढ़ के मशहूर डीएवी कॉलेज पहुंचा. कॉलेज पहुंचते ही बलकरन छात्र राजनीति की चमक-धमक की तरफ खिंच गया. कैंपस में अपना दबदबा और सिक्का जमाने के लिए उसने छोटे-मोटे विवादों और गैंग्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया. कॉलेज के इन झगड़ों और वर्चस्व की लड़ाई के दौरान ही उसकी मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई.
कॉलेज की राजनीति में खुद को सबसे ताकतवर साबित करने के लिए उसने अपनी एक गैंग तैयार की, जिसमें संपत नेहरा जैसे लोग भी जुड़ते चले गए. कॉलेज के मामूली विवादों से शुरू हुआ ये खूनी सफर कब रंगदारी, कार-लूटना और सुपारी किलिंग में बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला.
काले हिरण का शिकार और लॉरेंस की धमकी
सवाल उठता है कि कॉलेज में पैर जमा रहा ये लड़का अचानक देश भर की नजरों में कैसे आया? इसकी जड़ें जुड़ी थीं साल 1998 की एक घटना से. साल 1998 में राजस्थान में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग चल रही थी. इसी दौरान सुपरस्टार सलमान खान और कुछ अन्य कलाकारों पर काले हिरण के शिकार का गंभीर आरोप लगा.
बिश्नोई समाज के लिए प्रकृति, पेड़-पौधे और जीव-जंतु सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि परिवार और गहरी आस्था का हिस्सा हैं. काले हिरण को ये समाज बेहद पवित्र मानता है. इस घटना से पूरा बिश्नोई समाज गुस्से में उबल उठा.
यहीं से लॉरेंस बिश्नोई ने समाज की इस नाराजगी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया. उसने खुलेआम सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे डाली. इस एक धमकी ने लॉरेंस को रातों-रात अपराधियों की दुनिया और मीडिया की सुर्खियों के केंद्र में ला दिया. उसने खुद को बिश्नोई समाज के रक्षक के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया, जिससे जुर्म की दुनिया में उसका कद और खौफ दोनों तेजी से बढ़ने लगे.
सलमान खान के घर पर फायरिंग
धमकियों का ये सिलसिला महज जुबानी नहीं रहा. साल 2018 में सलमान खान को निशाना बनाने की कथित साजिश के तहत संपत नेहरा ने मुंबई में उनके घर की रेकी की थी. पुलिस जांच में सलमान को निशाना बनाने की योजना से जुड़े कई अहम खुलासे हुए, फिर आया अप्रैल 2024. मुंबई के बांद्रा स्थित सलमान खान के घर 'गैलेक्सी अपार्टमेंट' के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चलीं. इस मामले में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.
लॉरेंस गैंग की क्राइम स्टोरी
बिश्नोई गैंग से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों का दायरा सिर्फ सलमान खान तक सीमित नहीं रहा. 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और अन्य लोगों के नाम आरोपियों के तौर पर सामने आए. इसके बाद 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में भी जांच एजेंसियों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों पर साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए और अब बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग के ताजा मामले में भी बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है. इस हमले की जिम्मेदारी गैंग से जुड़े अनिल पंडित और हरमन संधू ने लेने का दावा किया है.
लॉरेंस गैंग की सीक्रेट कैबिनेट
आज लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल के हाई-सिक्योरिटी वार्ड में बंद है और उसका भाई अनमोल भी शिकंजे में है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेल के अंदर से ये गैंग ऑपरेट कैसे होता है. जांच एजेंसियों के मुताबिक अनमोल की गिरफ्तारी के बाद भी ये गैंग कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि विदेशों में बैठी इसकी 'सीक्रेट कैबिनेट' ने इसकी कमान संभाल ली. इस सीक्रेट कैबिनेट में रणदीप मलिक, अनिल पंडित, आरजू बिश्नोई, शुभम लोंकर और हरमन संधू जैसे शातिर चेहरे शामिल हैं. इनका काम है लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देना, विदेशों से फंडिंग जुटाना, और सोशल मीडिया के जरिए पैसों और रुतबे का लालच देकर कम उम्र के लड़कों को शूटर बनाना. अमेरिकी न्याय विभाग की चार्जशीट बताती है कि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जैसे चेहरे इस ग्लोबल नेटवर्क के पीछे मास्टरमाइंड की भूमिका निभाते हैं, जो जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए अलग होने का नाटक करते हैं.
भारत से विदेशों तक नेटवर्क
आज इस गैंग के पास 700 से ज्यादा शूटर्स का नेटवर्क होने का दावा किया जाता है. इसके नेटवर्क की पहुंच भारत से लेकर विदेशों तक बताई जाती है. कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अक्टूबर 2025 में कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, लेकिन सवाल आज भी वही है, जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई के आपराधिक नेटवर्क का संचालन कैसे हो रहा है?
गोलियों की गूंज, रंगदारी का नेटवर्क और जेल की सलाखों के पीछे से गैंग चलाने के आरोप. लॉरेंस बिश्नोई की कहानी जुर्म की उस दुनिया की पड़ताल है, जहां एक नाम के पीछे कई चेहरे और कई चेहरे के पीछे छिपा है एक पूरा नेटवर्क लेकिन इस नेटवर्क की असली ताकत क्या है और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? यही इस क्राइम सिंडिकेट की सबसे बड़ी पहेली है.