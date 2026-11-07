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लॉरेंस गैंग का गुर्गा हरि बॉक्सर अमेरिका में पकड़ा गया, 5 देशों में थी तलाश, राजस्थान पुलिस की बड़ी सफलता

लॉरेंस गैंग का गुर्गा हरि बॉक्सर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: विदेश में बैठकर राजस्थान, हरियाणा और मुंबई में व्यापारियों से करोड़ों की रंगदारी वसूलने वाले लॉरेंस गैंग के खतरनाक हथियार सप्लायर हरि बॉक्सर उर्फ हरिचंद जाट को अमेरिकी में पकड़ लिया गया. अप्रैल 2023 में भारत से फरार हुआ हरिचंद गुयाना से मेक्सिको होते हुए डंकी रूट से USA पहुंचा था. DGP राजीव कुमार शर्मा और ADG दिनेश एमएन की टीम ने CBI के जरिए 9 इंटरपोल नोटिस सीधे USA को भेजे, ब्रीफ डोजियर और फिंगरप्रिंट तक दिए और आखिरकार कैलिफोर्निया में छिपे इस गैंगस्टर को ICE ने डिटेन कर लिया. अब हरि बॉक्सर को भारत लाने की प्रक्रिया जारी है.