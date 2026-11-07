लॉरेंस गैंग का गुर्गा हरि बॉक्सर अमेरिका में पकड़ा गया, 5 देशों में थी तलाश, राजस्थान पुलिस की बड़ी सफलता
उसे पकड़ने के लिए पुलिस की एजीटीएफ टीम लंबे समय से प्रयासरत थी. हरि बॉक्सर के खिलाफ बाईस से अधिक मामले दर्ज थे.
Published : November 7, 2026 at 5:26 PM IST
जयपुर: विदेश में बैठकर राजस्थान, हरियाणा और मुंबई में व्यापारियों से करोड़ों की रंगदारी वसूलने वाले लॉरेंस गैंग के खतरनाक हथियार सप्लायर हरि बॉक्सर उर्फ हरिचंद जाट को अमेरिकी में पकड़ लिया गया. अप्रैल 2023 में भारत से फरार हुआ हरिचंद गुयाना से मेक्सिको होते हुए डंकी रूट से USA पहुंचा था. DGP राजीव कुमार शर्मा और ADG दिनेश एमएन की टीम ने CBI के जरिए 9 इंटरपोल नोटिस सीधे USA को भेजे, ब्रीफ डोजियर और फिंगरप्रिंट तक दिए और आखिरकार कैलिफोर्निया में छिपे इस गैंगस्टर को ICE ने डिटेन कर लिया. अब हरि बॉक्सर को भारत लाने की प्रक्रिया जारी है.
पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि हरि बॉक्सर विदेश में बैठकर भारत में लॉरेंस गैंग के लिए आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहा था, जिसे राजस्थान AGTF के प्रयासों से डिटेन करने में सफलता मिली. राजस्थान पुलिस के इंटरपोल अनुभाग में एडिशनल SP नरोत्तम लाल वर्मा और उनकी टीम ने आरोपी के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाकर आरोपी का विदेश में पता लगाने के लिए CBI के मार्फत इंटरपोल को करीब 5 देशों में 14 बार इंटरपोल रेफरेंस भेजा. CBI और अन्य एजेंसियों के कहने पर आरोपी के विरुद्ध 21 फरवरी 2025 को प्रोविजनल अरेस्ट रिक्वेस्ट और 19 अगस्त 2026 को अपडेटेड ब्रीफ डोजियर और 29 अक्टूबर 2026 को फिंगरप्रिंट भेजे गए.
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जबरन वसूली रैकेट का सक्रिय सदस्य: हरि बॉक्सर कोटपूतली बहरोड़ का निवासी है. वह लॉरेंस बिश्नोई की ओर से चलाए जा रहे जबरन वसूली रैकेट का एक सक्रिय सदस्य है. वह इस गिरोह के लिए अपराध करने के लिए मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता है. यह गिरोह व्हाट्सएप और सिग्नल VOIP (VPN) कॉल के जरिए अमीर व्यापारियों को धमकी देकर जबरन वसूली की मांग करता है. कोई फिरौती की रकम नहीं देता है, तो गिरोह के सदस्य उस व्यक्ति या उसके परिवार पर गोलीबारी करते हैं.
कुल 22 से अधिक मामले दर्ज: हरि बॉक्सर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य है. आरोपी के विरुद्ध राजस्थान के विभिन्न पुलिस थानों में हत्या के प्रयास, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, संगठित अपराध सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में कुल 22 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं. हरि बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए विशेष रूप से राजस्थान, हरियाणा और मुंबई में सक्रिय था. विदेश में रहकर गैंग के लिए रंगदारी और फायरिंग जैसी घटनाओं में संलिप्त रहा है. हरि बॉक्सर अपने स्वयं के पासपोर्ट से अप्रैल 2023 में भारत से विदेश में फरार हो गया था.
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9 इंटरपोल नोटिस USA को भिजवाए: नवंबर 2024 को इंटरपोल की ओर से इसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया गया. हरि बॉक्सर की लोकेशन गुयाना (Guyana) में मिलने पर फरवरी 2025 में इसके विरुद्ध प्रोविजनल अरेस्ट रिक्वेस्ट भेजी गई, लेकिन इसी दौरान हरि बॉक्सर गुयाना से डंकी रूट से मेक्सिको होते हुए USA फरार हो गया. राजस्थान AGTF की ओर से लगातार इसका पीछा करते हुए दिसंबर 2024 से जुलाई 2026 के बीच हरि बॉक्सर की पुख्ता जानकारी USA को उपलब्ध करवाते हुए 9 इंटरपोल नोटिस USA को भिजवाए.
फिल्म निर्देशक के घर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी: हरि बॉक्सर करीब 2 वर्ष पूर्व फरार हो गया था. इसके बाद लॉरेंस गैंग के लिए सक्रिय सदस्य की तरह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र (मुंबई, पुणे) में फिरौती के लिए धमकियां दे रहा था. विभिन्न हत्या और फायरिंग के प्रकरणों में भी वांछित था. बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक रोहित शेट्टी के मुंबई में घर के बाहर फायरिंग करवाने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से हरि बॉक्सर ने जिम्मेदारी ली थी. हरि बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के इशारे पर गिरोह के सदस्यों को हथियार पहुंचाने और गिरोह की अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाता था.
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इन अधिकारियों की रही भूमिका: DIG ATS एवं इंटरपोल लाइजनिंग ऑफिसर योगेश यादव के सुपरविजन में एडिशनल SP सिद्धार्थ शर्मा, DSP रविंद्र प्रताप, पुलिस इंस्पेक्टर सुनील जांगिड़, मनीष शर्मा और रामविलास बिश्नोई ने विदेशों से सूचनाएं संकलित करके हरि बॉक्सर को अमेरिका में डिटेन करवाया.
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