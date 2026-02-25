दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर फायरिंग, बदमाशों ने बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां, एक जख्मी
ज्वाइंट सीपी ने कहा शाहजाद भट्टी नामक व्यक्ति की ओर से धमकी मिल रही थी, पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.
Published : February 25, 2026 at 6:45 AM IST|
Updated : February 25, 2026 at 7:01 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मंगलवार देर रात कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास उस समय सनसनी फैल गई, जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम से जुड़े अधिवक्ता दीपक खत्री की कार पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोलीबारी में उनके एक साथी संदीप को कंधे में गोली लगी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.
घटना मंगलवार रात करीब 10:30 बजे की है. बताया गया कि दीपक खत्री चार साथियों के साथ कार से हनुमान मंदिर से आईएसबीटी की ओर जा रहे थे, तभी स्कूटर सवार तीन बदमाशों ने कार को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी. वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए.
ज्वाइंट सीपी माधुर वर्मा ने बताया कि दीपक खत्री पेशे से अधिवक्ता हैं और रात करीब 10:30 बजे चार साथियों के साथ कार से आईएसबीटी की ओर जा रहे थे. इसी दौरान तीन अज्ञात हमलावर स्कूटर पर आए, जिनमें से एक के पास हथियार था और उन्होंने कार पर फायरिंग कर दी. फायरिंग में उनके एक साथी संदीप के कंधे में गोली लगी. उन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.
#WATCH दिल्ली | जॉइंट CP मधुर वर्मा ने कहा, " दीपक खत्री एक वकील हैं। उनके साथ चार साथी थे। वे रात करीब 10:30 बजे कश्मीरी गेट इलाके में अपनी कार से isbt जा रहे थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, स्कूटर पर सवार तीन अनजान हमलावरों ने, जिनमें से एक हथियारबंद था, गोलियां चलाईं। उनके एक… https://t.co/vZvy3sVbuD pic.twitter.com/ePHtB6Aq6K— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 24, 2026