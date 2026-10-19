टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद लॉरेंस गैंग का पूर्व विधायक संयम लोढ़ा को धमकी, पुलिस ने दर्ज की FIR, सुरक्षा बढ़ाई
सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा को विदेशी नंबरों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर जान से मारने की धमकी मिली.
Published : October 19, 2026 at 10:26 AM IST|
Updated : October 19, 2026 at 10:36 AM IST
सिरोही : पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग और आरजू बिश्नोई के नाम से जान से मारने की धमकी मिली है. विदेशी नंबरों से आए कॉल और भेजे गए आपत्तिजनक ऑडियो मैसेज के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने पूर्व विधायक की सुरक्षा तत्काल प्रभाव से कड़ी कर दी है. इस संबंध में सुमेरपुर थाने में FIR No. 165/26 दर्ज की गई है. पुलिस ने यह मामला 11 अक्टूबर को मिली शिकायत और धमकियों के बाद दर्ज किया है.
जानकारी के मुताबिक, 11 अक्टूबर को संयम लोढ़ा के फोन पर अंतरराष्ट्रीय नंबरों से लगातार तीन बार कॉल आए. इसके बाद एक ऑडियो संदेश भेजा गया, जिसमें खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़े आरजू बिश्नोई का भाई बताते हुए उन्हें सीधी धमकी दी गई. इस घटना के बाद पूर्व विधायक ने पाली जिले के सुमेरपुर सदर थाने में लिखित शिकायत देकर मामला दर्ज कराया है. सुमेरपुर सदर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.
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लॉरेंस गैंग से कनेक्शन की आशंका : धमकी देने वाले ने कथित तौर पर खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़े आरजू विश्नोई का भाई बताते हुए जान से मारने की धमकी दी. हालांकि, कॉल करने वाले की वास्तविक पहचान और गैंग से उसके संबंधों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. इस मामले में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सुमेरपुर सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.
पुलिस की साइबर और तकनीकी टीम अब कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) एड्रेस और ऑडियो मैसेज के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है. कॉल वास्तव में विदेश से आई थी या फिर वर्चुअल नंबरों का सहारा लेकर किसी शरारती तत्व ने दहशत फैलाने की कोशिश की है, इसकी तफ्तीश जारी है.
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संयम लोढ़ा की सुरक्षा को लेकर पहले भी इनपुट सामने आ चुके हैं. कुछ समय पहले जोधपुर में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) की गिरफ्त में आए लॉरेंस गैंग के दो शूटरों ने पूछताछ में खुलासा किया था कि पूर्व विधायक उनके निशाने पर थे. शूटरों ने सिरोही स्थित उनके फार्म हाउस और आसपास के इलाकों की रेकी भी की थी.
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