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टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद लॉरेंस गैंग का पूर्व विधायक संयम लोढ़ा को धमकी, पुलिस ने दर्ज की FIR, सुरक्षा बढ़ाई

पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ( FILE PHOTO )

सिरोही : पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग और आरजू बिश्नोई के नाम से जान से मारने की धमकी मिली है. विदेशी नंबरों से आए कॉल और भेजे गए आपत्तिजनक ऑडियो मैसेज के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने पूर्व विधायक की सुरक्षा तत्काल प्रभाव से कड़ी कर दी है. इस संबंध में सुमेरपुर थाने में FIR No. 165/26 दर्ज की गई है. पुलिस ने यह मामला 11 अक्टूबर को मिली शिकायत और धमकियों के बाद दर्ज किया है.