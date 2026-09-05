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गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लीगल टीम के सहयोगी रहे वकील दीपक और ऋषभ को 1 अक्तूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

दिल्ली पुलिस ने दीपक खत्री को 25 अगस्त को दिल्ली में हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था.

राउज एवेन्यू कोर्ट
राउज एवेन्यू कोर्ट (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 5, 2026 at 7:49 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लीगल टीम के सहयोगी रहे वकील दीपक खत्री और ऋषभ कपूर को 1 अक्तूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. ड्यूटी जज प्रशांत कुमार ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

दोनों की आज पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. दिल्ली पुलिस ने दोनों की 27 दिनों की हिरासत की मांग की थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने यूएपीए की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया है. दोनों पर हथियारों की सप्लाई और रंगदारी से जुड़े आरोप हैं. दोनों आरोपियों को तीन दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया गया था. आज पेशी के दौरान पुलिस ने कहा कि दोनों के खिलाफ जांच अभी जारी है और इस दौरान आरोपियों को हिरासत में रखना जरूरी है.

दिल्ली पुलिस ने दीपक खत्री को 25 अगस्त को दिल्ली में हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने 26 अगस्त को दीपक खत्री को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था. दिल्ली पुलिस ने ऋषभ कपूर को 2 सितंबर को गिऱफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. गिरफ्तार आरोपियों से 33 सेमी आटोमेटिक पिस्तौल बरामद हुई हैं. इनमें दो सब-मशीन गन और 368 जिंदा कारतूस शामिल है. पुलिस के मुताबिक 24 अगस्त को 18 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है.

बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम के सदस्य और वकील दीपक खत्री को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे से 25 अगस्त को गिरफ्तार किया था. अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दीपक खत्री के खिलाफ पहले से ही 'लुकआउट सर्कुलर' जारी किया गया था, जिसके आधार पर विदेश से लौटते ही उन्हें हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया था.

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