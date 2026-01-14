ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय डर फिर से बढ़ने से लॉ यूनिवर्सिटी नया जंग का मैदान बना

जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर नेताओं के बीच में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है.

The student wing of the National Conference protested in Jammu against the withdrawal of the permission letter of Shri Mata Vaishno Devi Medical College.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टूडेंट विंग ने जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के अनुमति पत्र को वापस लेने के विरोध में प्रदर्शन किया. (file photo-PTI)
By Moazum Mohammad

Published : January 14, 2026 at 7:36 PM IST

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) की स्थापना की पिछले साल नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने मंज़ूरी दी थी, ने कश्मीर और जम्मू इलाकों के बीच दरार को फिर से बढ़ा दिया है.

भारतीय जनता पार्टी ने शीतकालीन राजधानी जम्मू में एनएलयू स्थापित करने पर जोर दिया है. लेकिन, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे नकार दिया है और जम्मू में पीडीपी-भाजपा सरकार के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) की स्थापना का फायदा उठाया है.

जम्मू में, जहां भाजपा का दबदबा है, यह हंगामा श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के बंद होने के बाद हुआ है. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने पहले एमबीबीएस बैच के लिए अनुमति वापस ले ली है, क्योंकि दक्षिणपंथी संगठनों ने कॉलेज से मेरिट के आधार पर चुने गए कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट्स को शिफ्ट करने की मांग की थी.

दरबार मूव की सरकार की बहाली के बाद जम्मू में विपक्षी भाजपा और बजरंग दल जैसे उसके वैचारिक साझेदारों ने जम्मू में सीएम के प्रभाव को कम करने के लिए कड़ी टक्कर दी है.

गर्मियों और सर्दियों के दौरान राजधानियों को शिफ्ट करने की 150 साल से अधिक पुरानी, ​​साल में दो बार होने वाली प्रैक्टिस, जो 2021 से बंद थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने पिछले साल फिर से शुरू की. इस बीच, भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा ने भी जम्मू के लिए अलग राज्य की मांग की है.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अक्टूबर 2025 में अब्दुल्ला ने कहा था कि यूनिवर्सिटी अप्रैल 2026 से सेंट्रल कश्मीर के बडगाम के ओमपोरा में काम करना शुरू कर देगी, और उन्हें स्थायी कैंपस बनाने के लिए बेहतर जगह मिलने की उम्मीद है. लेकिन, कोई डवलपमेंट नहीं हुआ है, जैसा कि पता चला है, अभी तक इस सिलसिले में कोई बैठक नहीं हुई है और सरकार इसकी जगह को लेकर पक्की नहीं है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि वे कश्मीर में लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. लेकिन पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (PC) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) जैसी विपक्षी पार्टियां, जिन्होंने पिछले साल के आखिर में बडगाम में उपचुनावों में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसके गढ़ में हराया था, वे भी इस कैंपेन में शामिल हो गई हैं, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ गया है.

विधायक आगा मुंतज़िर मेहदी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जम्मू की मांगों और उपचुनाव में हार के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंपस शिफ्ट करने की आशंकाओं का विरोध करने को कहा. वहीं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद ने भी सीएम को कश्मीर के बडगाम में लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के उनके वादे की याद दिलाई, लेकिन कहा कि 'जम्मू कश्मीरियों को पीटने की लाठी बन गया है.'

सीएम के पद की पवित्रता यह मांग करती है कि वह अपना वादा पूरा करें और उसे निभाएं. और यह जम्मू वाली बात. मुझे उम्मीद है कि जम्मू तरक्की करेगा. लेकिन कश्मीर को जो कुछ भी चाहिए, उसे पाने का यह जुनून पागलपन की बात है."

उन्होंने कहा, "उनके पास आईआईएम है. अगर कश्मीर में लॉ यूनिवर्सिटी आती है तो इसमें क्या गलत है." उन्होंने आगे कहा, "शायद आपसी सहमति से तलाक लेने का समय आ गया है."

यह सिर्फ विकास के मामले नहीं हैं. जम्मू कश्मीरियों को पीटने के लिए एक कहावत बन गया है. लोन ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने उनसे सब कुछ छीन लिया, बिजनेस डायवर्ट कर दिया, यहां तक ​​कि दरबार मूव भी हटा दिया, तो उनमें विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई. उनकी बहादुरी सिर्फ उनके अपने कश्मीर इलाके के खिलाफ ही दिखती है. अगर कश्मीर को बाकी देश के साथ जोड़ना है, तो यह दलालों की जबरदस्ती की सर्विस के बिना करना होगा.

उन्होंने कहा, "हम ऐसा कोई इलाका नहीं रख सकते जो लगातार कश्मीरियों को बदनाम करे और बाकी देश से अपील करे कि जम्मू और कश्मीर का सिर्फ एक इलाका देश के साथ है और दूसरा इलाका आतंकवादी इलाका है."

दूसरी ओर, जम्मू में यह मांग तेज हो गई है, जहां जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चाहता है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दोनों क्षेत्रों के साथ-साथ लद्दाख में भी स्थापित हो. बार के प्रेसिडेंट एडवोकेट निर्मल किशोर कोटवाल ने कहा, "इन संस्थानों को बनाने में राजनीति नहीं होनी चाहिए. यह छात्रों की भलाई के लिए है. इलाके के भेदभाव के बिना, इसे जम्मू और कश्मीर दोनों जगह बनाया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, "कोई फर्क नहीं होना चाहिए. लद्दाख को भी यह मिलना चाहिए और जम्मू की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वे पढ़ाई के लिए बाहर जा सकें. अगर जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनती है, तो इससे सभी सेक्टर को फायदा होगा."

लेकिन रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारामूला विधायक, जावेद हसन बेग ने कहा कि विधानसभा ने एकमत से कश्मीर में यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा, "जम्मू के कुछ नेताओं का इस फैसले का विरोध करना गलत है, क्योंकि इससे सदन की एकमत इच्छा और इलाके में कानूनी शिक्षा के बड़े हित को नुकसान पहुंचता है."

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर निजी सदस्यों का संकल्प बांदीपुरा से कांग्रेस विधायक निज़ामुद्दीन भट ने श्रीनगर में विधानसभा के अक्टूबर सेशन में हाउस में पेश किया था.

उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को बांटने वाली आवाजों को हताश करना चाहिए और साक्षरता दर, कैंडिडेट्स और उच्च शिक्षा संस्थानों की कमी जैसे कारक को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. कश्मीर में सरकार द्वारा केवल स्थान का फैसला किया जाना है, बाकी इसे मंजूरी दे दी गई है. जम्मू-कश्मीर सरकार को विभाजनकारी आवाज को महत्व नहीं देना चाहिए और कश्मीर में विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहिए. मेरा मानना ​​है कि बांदीपुरा सच में इसका हकदार है क्योंकि जिले में उच्च शिक्षा , रिसर्च या प्रशिक्षण संस्था की कमी है.

भट ने कहा, "जम्मू में यूनिवर्सिटी तक पहुंच है. उनके पास भौगोलिक निरंतरता है और उनके लिए बाहर आना-जाना बहुत आसान है."

