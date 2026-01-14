ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय डर फिर से बढ़ने से लॉ यूनिवर्सिटी नया जंग का मैदान बना

नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टूडेंट विंग ने जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के अनुमति पत्र को वापस लेने के विरोध में प्रदर्शन किया. ( file photo-PTI )

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) की स्थापना की पिछले साल नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने मंज़ूरी दी थी, ने कश्मीर और जम्मू इलाकों के बीच दरार को फिर से बढ़ा दिया है.

भारतीय जनता पार्टी ने शीतकालीन राजधानी जम्मू में एनएलयू स्थापित करने पर जोर दिया है. लेकिन, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे नकार दिया है और जम्मू में पीडीपी-भाजपा सरकार के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) की स्थापना का फायदा उठाया है.

जम्मू में, जहां भाजपा का दबदबा है, यह हंगामा श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के बंद होने के बाद हुआ है. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने पहले एमबीबीएस बैच के लिए अनुमति वापस ले ली है, क्योंकि दक्षिणपंथी संगठनों ने कॉलेज से मेरिट के आधार पर चुने गए कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट्स को शिफ्ट करने की मांग की थी.

दरबार मूव की सरकार की बहाली के बाद जम्मू में विपक्षी भाजपा और बजरंग दल जैसे उसके वैचारिक साझेदारों ने जम्मू में सीएम के प्रभाव को कम करने के लिए कड़ी टक्कर दी है.

गर्मियों और सर्दियों के दौरान राजधानियों को शिफ्ट करने की 150 साल से अधिक पुरानी, ​​साल में दो बार होने वाली प्रैक्टिस, जो 2021 से बंद थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने पिछले साल फिर से शुरू की. इस बीच, भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा ने भी जम्मू के लिए अलग राज्य की मांग की है.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अक्टूबर 2025 में अब्दुल्ला ने कहा था कि यूनिवर्सिटी अप्रैल 2026 से सेंट्रल कश्मीर के बडगाम के ओमपोरा में काम करना शुरू कर देगी, और उन्हें स्थायी कैंपस बनाने के लिए बेहतर जगह मिलने की उम्मीद है. लेकिन, कोई डवलपमेंट नहीं हुआ है, जैसा कि पता चला है, अभी तक इस सिलसिले में कोई बैठक नहीं हुई है और सरकार इसकी जगह को लेकर पक्की नहीं है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि वे कश्मीर में लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. लेकिन पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (PC) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) जैसी विपक्षी पार्टियां, जिन्होंने पिछले साल के आखिर में बडगाम में उपचुनावों में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसके गढ़ में हराया था, वे भी इस कैंपेन में शामिल हो गई हैं, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ गया है.

विधायक आगा मुंतज़िर मेहदी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जम्मू की मांगों और उपचुनाव में हार के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंपस शिफ्ट करने की आशंकाओं का विरोध करने को कहा. वहीं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद ने भी सीएम को कश्मीर के बडगाम में लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के उनके वादे की याद दिलाई, लेकिन कहा कि 'जम्मू कश्मीरियों को पीटने की लाठी बन गया है.'

सीएम के पद की पवित्रता यह मांग करती है कि वह अपना वादा पूरा करें और उसे निभाएं. और यह जम्मू वाली बात. मुझे उम्मीद है कि जम्मू तरक्की करेगा. लेकिन कश्मीर को जो कुछ भी चाहिए, उसे पाने का यह जुनून पागलपन की बात है."

उन्होंने कहा, "उनके पास आईआईएम है. अगर कश्मीर में लॉ यूनिवर्सिटी आती है तो इसमें क्या गलत है." उन्होंने आगे कहा, "शायद आपसी सहमति से तलाक लेने का समय आ गया है."