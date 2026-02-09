पंजाब के लॉ कॉलेज में दिनदहाड़े छात्रा की हत्या, फिर खुद को गोली मारी
Published : February 9, 2026 at 2:53 PM IST
चंडीगढ़: पंजाब के तरनतारन जिले में सोमवार को लॉ के प्रथम वर्ष के एक छात्र ने कथित तौर पर अपनी एक सहपाठी छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी. उसके बाद में उसी हथियार से खुद को भी गोली मार ली. पुलिस ने यह जानकारी दी. मरने वाली छात्रा की पहचान संदीप कौर के तौर पर हुई. वहीं, गोली मारने वाला शख्स प्रिंस राज बताया जा रहा है.
पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) जगबीर सिंह ने समाचार एजेंसी 'पीटीआई-भाषा' को फोन पर बताया कि प्रिंस राज ने कक्षा के भीतर संदीप कौर पर गोलियां चलाईं जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली.
पुलिस ने कहा कि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि राज ने कौर की हत्या क्यों की. मामले की जांच जारी है. पुलिस के अनुसार, ये दोनों तरनतारन के उस्मा गांव में स्थित विधि महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र थे.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि कक्षा शुरू होने से पहले ही राज कक्षा में आया और पिस्तौल से कौर के सिर में गोली मार दी. इसके बाद उसने उसी हथियार से कक्षा के भीतर ही खुद को भी गोली मार ली. उन्होंने बताया कि कौर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि राज को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया.
