ETV Bharat / bharat

पंजाब के लॉ कॉलेज में दिनदहाड़े छात्रा की हत्या, फिर खुद को गोली मारी

चंडीगढ़: पंजाब के तरनतारन जिले में सोमवार को लॉ के प्रथम वर्ष के एक छात्र ने कथित तौर पर अपनी एक सहपाठी छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी. उसके बाद में उसी हथियार से खुद को भी गोली मार ली. पुलिस ने यह जानकारी दी. मरने वाली छात्रा की पहचान संदीप कौर के तौर पर हुई. वहीं, गोली मारने वाला शख्स प्रिंस राज बताया जा रहा है.

पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) जगबीर सिंह ने समाचार एजेंसी 'पीटीआई-भाषा' को फोन पर बताया कि प्रिंस राज ने कक्षा के भीतर संदीप कौर पर गोलियां चलाईं जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली.

पुलिस ने कहा कि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि राज ने कौर की हत्या क्यों की. मामले की जांच जारी है. पुलिस के अनुसार, ये दोनों तरनतारन के उस्मा गांव में स्थित विधि महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र थे.