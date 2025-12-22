शरद पवार, अजित पवार और सुप्रिया सुले के खिलाफ जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज
बॉम्बे हाई कोर्ट ने लवासा हिल परियोजना को लेकर शरद पवार, अजित पवार और सुप्रिया सुले के खिलाफ जांच कराने की याचिका खारिज कर दी.
Published : December 22, 2025 at 3:12 PM IST
मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) के नेता शरद पवार, उनकी बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले और भतीजे तथा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ पुणे में लवासा हिल स्टेशन परियोजना को कथित तौर पर अवैध रूप से दी गई अनुमतियों के लिए सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया.
चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अनखड़ की पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता नानासाहेब जाधव (जो एक वकील हैं) कोई ऐसा कानूनी प्रावधान पेश करने में विफल रहे हैं जिसके तहत कोई अदालत, अपने दीवानी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दे सकती है.
जाधव की जनहित याचिका में सीबीआई को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वह पुणे जिले के लवासा में एक हिल स्टेशन के निर्माण के लिए कथित तौर पर अवैध रूप से दी गई अनुमतियों के लिए शरद पवार, सुले और अजित पवार के खिलाफ मामला दर्ज करे.
फरवरी 2022 में, जब जाधव ने लवासा को दी गई विशेष अनुमतियों को अवैध घोषित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, तब हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. हालांकि, हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि ऐसा लगता है कि शरद पवार और उनकी बेटी ने प्रभाव और दबदबे का थोड़ा प्रयोग किया है.
सीबीआई जांच की मांग करते हुए 2023 में दायर की गई नई जनहित याचिका में, जाधव ने कहा कि उन्होंने दिसंबर 2018 में पुणे पुलिस आयुक्त के पास पवार और अन्य के खिलाफ जांच की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.
इस साल मार्च में शरद पवार ने जनहित याचिका का विरोध करते हुए एक हस्तक्षेप याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि जाधव ने बार-बार इसी तरह के या समान आरोप लगाए हैं.
याचिका में क्या था? - इस केस में ओरिजिनल पिटीशन नानासाहेब जाधव ने बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल की थी. याचिका में शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और सांसद सुप्रिया सुले के साथ-साथ पवार परिवार के करीबी अजित गुलाबचंद का नाम शामिल था और मांग की गई थी कि सीबीआई को सभी आरोपियों के खिलाफ क्रिमिनल चार्ज फाइल करने का आदेश दिया जाए.
याचिका पर चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अनखड़ की बेंच के सामने सुनवाई हुई. याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, चीफ जस्टिस ने मंगलवार की सुनवाई के बाद साफ किया था कि कोर्ट इस याचिका में दखल देने वालों को सुनना या पिटीशनर्स को अपनी पिटीशन पर जवाब देने का निर्देश देना ज़रूरी नहीं समझता.
