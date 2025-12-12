ETV Bharat / bharat

US कॉन्सुल जनरल लॉरा विलियम्स का रामोजी फिल्म सिटी का दौरा, बोलीं- टेक्नोलॉजी ने आकर्षित किया

लॉरा विलियम्स ने ग्रुप के प्रतिनिधियों के साथ तेलुगु बोलने वाले समुदायों के लिए बोलने की आजादी को बढ़ावा देने पर अच्छी बातचीत की.

रामोजी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी किरण और रामोजी फिल्म सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी विजयेश्वरी ने हैदराबाद में US कॉन्सुल जनरल लॉरा विलियम्स का स्वागत किया। (ETV Bharat)
December 12, 2025

हैदराबाद: अमेरिकी कॉन्सुल जनरल लॉरा विलियम्स ने गुरुवार, 11 दिसंबर को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित रामोजी फिल्म सिटी का दौरा किया. इस दौरान वह ईनाडु और ईटीवी ऑफिस भी गईं. बता दें, रामोजी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी किरण और फिल्म सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी विजयेश्वरी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया.

लॉरा विलियम्स रामोजी ग्रुप के मीडिया ऑफिस देखकर बहुत खुश हुईं. उन्होंने ग्रुप के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की. लॉरा विलियम्स और ग्रुप के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत तेलुगु बोलने वाले समुदायों के लिए बोलने की आजादी को बढ़ावा देने और एक वाइब्रेंट मीडिया माहौल में सहयोग को आगे बढ़ाने पर केंद्रित थी. यह दौरा रामोजी ग्रुप के लिए बहुत खास था.

रामोजी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी किरण और रामोजी फिल्म सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी विजयेश्वरी के साथ US कॉन्सुल जनरल लॉरा विलियम्स. (ETV Bharat)

फिल्म सिटी देखना शानदार अनुभव
फिल्म सिटी देखने के बाद लॉरा विलियम्स ने कहा कि यह एक शानदार एक्सपीरियंस रहा. यहां की टेक्नोलॉजी और आर्टिस्ट्री ने मुझे अट्रैक्ट किया है. मैं रामोजी फिल्म सिटी और ईटीवी की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया. उन्होंने कहा कि इस जगह को स्व. रामोजी राव ने डेवलप किया, जो देखने लायक है. मैं यहां काम करने वाले लोगों के डेडिकेशन और खुशी से प्रभावित हुई. यह सब देखकर मैं अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर पा रही हूं. भारत और अमेरिका में कई बातें एक जैसी हैं. लॉरा ने आगे कहा कि उनमें से एक है, प्रेस की आजादी है. लॉरा विलियम्स के साथ पब्लिक अफेयर्स अधिकारी अलेक्जेंडर मैकलारेन और पब्लिक डिप्लोमेसी अधिकारी अब्दुल रहमान हबीब भी मौजूद रहे.

दुनिया की सबसे बड़ी है रामोजी फिल्म सिटी
हैदराबाद के अब्दुल्लापुरमेट में लगभग 2000 एकड़ में बसी यह दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, जिसका निर्माण तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर और मीडिया दिग्गज स्वर्गीय रामोजी राव ने 1996 में कराया था. रामोजी ग्रुप भारत का एक बड़ा मीडिया और एंटरटेनमेंट समूह है, जिसकी पहचान मुख्य रूप से रामोजी फिल्म सिटी से है. इसकी स्थापना 1991 में प्रसिद्ध मीडिया उद्यमी रामोजी राव ने की थी. यहां एक साथ 50 फिल्मों की शूटिंग, टूरिज़्म और मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, लैब, तिहाड़ जेल, मंदिर, चर्च, मस्जिद, इंसानों की बनाई पुरानी गुफाएं, ब्रिटिश और फ्रेंच रेजिडेंशियल सोसायटी, मुगल और जापानी गार्डन वगैरह के मॉडल. रामोजी फिल्म सिटी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है.

स्टूडियो कॉम्प्लेक्स में शानदार फिल्म सेट हैं, जिसमें बाहुबली फिल्म का महिष्मति का सेट भी शामिल है. फिल्म सिटी में बर्ड सैंक्चुअरी, सभी उम्र के लोगों के लिए डिजाइन की गई एडवेंचर एक्टिविटीज, मेरी-गो-राउंड, बंपर कार और मिनी रोलर कोस्टर जैसी मजेदार राइड्स और रियो कार्निवल और एफ़िल टॉवर जैसे अजूबों के रेप्लिका भी हैं.

