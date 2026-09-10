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बिहार में निर्माणाधीन पुल का भारी लॉन्चर गिरा, 7 कर्मचारी घायल

''अस्पताल में भर्ती एक घायल ने बताया कि मैं साइट पर 15 दिन से काम कर रहा था. पुल पर गलत सपोर्ट था, इसलिए लॉन्चर मशीन गिर गया. स्थानीय लोग मुझे लेकर अस्पताल पहुंचे और यहां भर्ती कराया.'' - राम भरोसे साह, घायल मजदूर

अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप स्थानीय सुधांशु कुमार ने बताया कि, हम लोग पास के गांव में रहते है. सूचना मिलने पर यहां पहुंचे तो देखा पुल का नया स्ट्रक्चर, जो तैयार हो रहा था, अचानक भरभराकर गिर गया. 10-15 लोग घायल हुए. स्थानीय लोगों और राहतकर्मियों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया. घायल मजदूरों को बोरा में कसकर अस्पताल ले जाया गया. हादसे के बाद सभी अधिकारी यहां से भाग गए.

वैशाली में भारतमाला प्रोजेक्ट का लॉन्चर गिरा घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बताया कि, हादसा उस समय हुआ जब निर्माणाधीन पुल पर लॉन्चर मशीन के जरिए निर्माण सामग्री को ऊपर ले जाने का काम किया जा रहा था. अचानक मशीन का हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में काम कर रहे मजदूर आ गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

वैशाली: बिहार के वैशाली में पुल का भारी लॉन्चर गिर गया है. गुरुवार को भारतमाला परियोजना के तहत फोरलेन निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया. लालगंज थाना क्षेत्र के जलालपुर पंचायत के इतवारपुर गांव के समीप निर्माणाधीन एनएच-139डब्ल्यू के एक पुल पर काम के दौरान लॉन्चर मशीन अचानक गिर गई. हादसे में करीब सात मजदूर घायल हो गए.

हादसे में 7 लोग घायल

घायलों में रंजन कुमार (बेगूसराय), राम भरोसे साह, गुलशन पंजाब, अली इमाम पातेपुर, प्रमोद चौधरी, संजीव कुमार (उड़ीसा) और संदीप कुमार (मुजफ्फरपुर) शामिल हैं.

क्या बोले पुलिस अधीक्षक?

वैशाली के पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने बताया कि लॉन्चर मशीन के नीचे करीब सात मजदूर घायल हुए हैं. सभी को प्राथमिक उपचार कराया गया. इनमें से तीन मजदूरों को सदर अस्पताल भेजा गया है.

मजदूर का पैर मशीन के हिस्से में फंसा हुआ था

उन्होंने बताया कि एक मजदूर करीब डेढ़ घंटे तक मशीन के नीचे दबा रहा. उसका पैर मशीन के हिस्से में फंसा हुआ था. गैस कटर की मदद से मशीन के हिस्से को काटकर मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला गया. निर्माण कंपनी द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं, इसकी भी जांच के निर्देश दिए गए हैं.

''घटना की सूचना मिलते ही उन्होंने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोपाल मंडल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया. स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी कुछ बातें सामने आई हैं. इन बिंदुओं की जांच की जा रही है और संबंधित एनएच विभाग से भी पत्राचार किया जाएगा.'' - शुभांक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक

घायलों से मिलीं डीएम

वहीं, डीएम वर्षा सिंह ने सदर अस्पताल पहुंचकर घायलों से भेंट की. उन्होंने बताया कि 7 लोगों में तीन लोगों को गंभीर चोट है. हालांकि सभी खतरे से बाहर हैं. कंपनी से बात हुई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई होगी.

"हादसे में सात लोग घायल हुए हैं. चार लोगों को लालगंज सीएचसी में ही इलाज कर दिया गया है. तीन लोगों को सदर अस्पताल लाया गया है. सभी खतरे से बाहर हैं. कोई हताहत की सूचना नहीं है."- वर्षा सिंह, जिलाधिकारी, वैशाली

तेजस्वी ने उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना के लिए सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'बिहार में फिर एक पुल गिरा. घटिया निर्माण सामग्री, खराब गुणवत्ता, मानकों की अनदेखी जांच में अनियमितता और एनडीए नेताओं का भ्रष्टाचारी किरदार ही निरंतर गिरते पुलों का मुख्य कारण है. उम्मीद के मुताबिक भ्रष्ट एनडीए सरकार फिर अपने भ्रष्टाचार की लीपापोती करेगी.'

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