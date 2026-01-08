ETV Bharat / bharat

एंजेल चकमा मर्डर केस, नस्लभेदी के आरोपों पर परिवार ने नहीं कराए बयान दर्ज, जानिए कहां तक पहुंची SIT जांच

देहरादून एंजेल चकमा मर्डर केस में एसआईटी जांच कर रही है. घटना को एक महीने बीत चुका है. लेकिन आरोपी अभी भी फरार है.

ANjEL CHAKMA MURDER CASE
नस्लभेदी के आरोपों पर परिवार ने नहीं कराए बयान दर्ज (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 8, 2026 at 7:24 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: एंजेल चकमा हत्याकांड को लगभग एक माह हो चुका है. 9 दिसंबर 2025 को देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा पर 6 लोगों ने हमला किया था. जिसके 17 दिन बाद अस्पताल में उपचार के दौरान एंजेल की मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस 2 नाबालिग समेत 5 लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर चुकी है. जबकि फरार छठे आरोपी के ऊपर एक लाख का ईनाम रखा गया है. साथ ही एसटीएफ जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं. चलिए जानते हैं इस एक महीने में मामले पर क्या कुछ हुआ.

सपनों की उड़ान भरने वाला चकमा: देहरादून में अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयार एंजेल चकमा अपने भाई के साथ पढ़ाई करते थे. जिंदगी को बेहद पॉजिटिव अंदाज में जीने वाले एंजेल अपने परिवार को बहुत जल्द वह खुशियां देने वाले थे जिन खुशियों का हकदार हर मां-बाप होते हैं. लेकिन क्या पता था कि एंजेल अपने मां बाप के सपनों को छोड़कर हमेशा के लिए दूर चला जाएगा. इस घटना ने न केवल उत्तराखंड, बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया. शुरुआती दौर में नस्लभेदी टिप्पणी मौत की वजह बताई गई. लेकिन जांच के बाद पुलिस ने इस बात को नकार दिया. इस गंभीर मामले को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने तत्काल जांच के आदेश जारी किए थे

हत्या के बाद एसआईटी का गठन: राजधानी देहरादून पुलिस ने इस पूरे मामले पर एक एसआईटी का गठन किया. पांच लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जो शुरुआती दौर में बात सामने आई, वह यह थी कि एक दूसरे पर मजाकिया अंदाज में कटाक्ष कर रहे कुछ लोग एंजेल और उनके भाई से उलझ गए थे. भीड़भाड़ वाले इलाके में 6 युवकों ने एंजेल और उनके बड़े भाई पर हमला कर दिया. इनमें से एक हमलावर ने धारदार हथियार से एंजेल पर हमला किया.

इस घटना में एंजेल गंभीर रूप से घायल हो गया. इस पूरे प्रकरण में पांच लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है. जबकि एक नेपाली मूल का आरोपी फरार है. पुलिस का कहना है कि जल्द उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी. लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिरकार एक महीने में यह गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई.

ये टीम कर रही जांच: इस मामले पर एसआईटी के प्रभारी भास्कर बताते हैं कि इस मामले में आरोपी के ऊपर एक लाख रुपए का ईनाम घोषित होने के बाद न केवल एसआईटी बल्कि एसटीएफ भी जांच कर रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है. हम लगातार नेपाल से सटे हुए इलाकों में अपनी टीम के साथ नजर बनाए हुए हैं.

क्या कहा एसएसपी अजय सिंह ने: ईटीवी भारत ने इस पूरे मामले पर देहरादून के पुलिस कप्तान अजय सिंह से भी बातचीत की. एसएसपी के मुताबिक अभी भी जांच जारी है. हमने अपनी टीमों को इस गिरफ्तारी के लिए दिन-रात लगा रखा है. इस मामले में जिस तरह से नस्ल भेजी टिप्पणी की बात सामने आ रही थी, उस बारे में अभी भी कोई स्पष्ट जवाब हमें नहीं प्राप्त हुआ है. क्योंकि जो नस्लभेदी टिप्पणी वाली जानकारी परिवार के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर दी है, कोर्ट उसे नहीं मानता. लिहाजा, जांच अधिकारी ने परिवार को ईमेल के माध्यम से बयान दर्ज करवाने के लिए कहा है. लेकिन, अभी तक उनकी तरफ से इस मामले पर कोई भी जवाब नहीं आया है. अगर परिवार के सदस्य आधिकारिक तौर पर बयान दर्ज करवाते हैं तो मामले में धाराएं उससे संबंधित आगे बढ़ाई जाएगी. हालांकि, मृत होने के बाद भी इस मामले में एक धारा को बढ़ाया गया है. अजय सिंह के मुताबिक, नेपाल जाकर गिरफ्तार करना आसान नहीं है. लिहाजा, हम कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी काम कर रहे हैं.

परिवार ने नहीं दर्ज करवाया अभी तक बयान: एसएसपी ने बताया कि जाति सूचक शब्द वाली जो बात सामने आ रही है, वह इसलिए भी थोड़ी सी प्रभावित कर रही है क्योंकि, मृतक और हमलावर एक दूसरे को जानते नहीं थे. लिहाजा, अगर कोई व्यक्ति किसी को जानता नहीं है तो वह उसकी जाति भी नहीं जानता होगा. लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो परिवार अपने बयान में कहेगा, हम उसके हिसाब से ही आगे की कार्रवाई करेंगे. मामला बेहद संवेदनशील और बेहद गंभीर है. उत्तराखंड सरकार और पुलिस विभाग मृतक परिवार के साथ खड़ा है.

आयोग के सामने पुलिस ने रखें सभी जवाब: इस मामले में मानव अधिकार आयोग और अल्पसंख्यक आयोग ने भी संज्ञान लिया था. इसके बाद न केवल देहरादून पुलिस बल्कि राज्य सरकार को भी एक नोटिस जारी करके पूरी रिपोर्ट मांगी गई थी. इस पर अजय सिंह कहते हैं, आयोग ने जो जवाब मांगे थे, हमने उनको जवाब से अवगत करा दिया है. इसमें बकायदा पेशी भी हो गई है. जो भी प्रक्रिया हमारी तरफ से अब तक की जा रही है, आयोग को अवगत करा दिया गया है. अब जब भी अगली तारीख लगेगी हम अपनी तरफ से जवाब देने के लिए वहां उपस्थित रहेंगे.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

एंजेल चकमा मर्डर केस
एंजेल चकमा मर्डर एसआईटी जांच
ANGEL CHAKMA SIT INVESTIGATION
ANGEL CHAKMA IS THE ACCUSED
ANJEL CHAKMA MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.