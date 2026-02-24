ETV Bharat / bharat

चतरा प्लेन क्रैश: लातेहार के पायलट विवेक भगत ने भी गंवाई जान, पिता धूमधाम से करना चाहते थे शादी, पूरे गांव में पसरा मातम

लातेहार: चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के जंगल में सोमवार की रात हुए प्लेन क्रैश में जिस पायलट विवेक विकास भगत की मौत हुई है, वह लातेहार सदर थाना क्षेत्र के लूटी गांव के रहने वाले थे. इंजीनियर देवसहाय भगत के इकलौते पुत्र विवेक विकास भगत होनहार होने के साथ व्यवहार कुशल इंसान भी थे. उनके निधन से पूरे लातेहार जिले में मातम का माहौल है.

दरअसल, लातेहार के लूटी गांव निवासी देव सहाय भगत वर्तमान में चतरा जिले के ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यपालक अभियंता के रूप में कार्यरत हैं. बीती रात जिस विमान की दुर्घटना हुई, उसके पायलट विवेक विकास भगत ही थे. देर रात जैसे ही लोगों को पता चला कि इस क्रूर विमान हादसे में उनके गांव के लाल विवेक का निधन हो गया, वैसे ही पूरे गांव में मातम पसर गया.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (Etv Bharat)

घटना के वक्त विवेक के पिता देव सहाय भगत लातेहार के लूटी गांव स्थित अपने आवास पर ही थे. घटना की जानकारी मिलने के बाद तो जैसे उन पर बिजली गिर गई. वे तुरंत कुछ अन्य ग्रामीणों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए.

पिता का था सपना धूमधाम से करेंगे विवाह

इधर, इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है. स्थानीय लोगों क कहना है कि पायलट होने के बावजूद विवेक विकास भगत अपने पिता देव सहाय भगत के समान ही मिलनसार और व्यवहार कुशल थे. लातेहार झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष आर्सेन तिर्की ने कहा कि विवेक विकास भगत के निधन से पूरा समाज मर्माहत है.