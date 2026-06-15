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जहां कभी बसता था नक्सल का खौफ, आज वॉलीबॉल का बन रहा गढ़, खिलाड़ियों की ऊंची उड़ान

लातेहार के डे बोर्डिंग वॉलीबॉल केंद्र ने खिलाड़ियों को नई उड़ान दी है. इसका श्रेय यहां के कोच को जाता है. राजीव कुमार की रिपोर्ट.

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ग्रॉफिक्स इमेज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 15, 2026 at 3:49 PM IST

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लातेहार: कभी नक्सलवाद और हिंसा की खबरों से पहचाना जाने वाला लातेहार आज वॉलीबॉल खिलाड़ियों की नई राजधानी के रूप में उभर रहा है. यदि यहां के बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वह हर क्षेत्र में अपना तथा जिले का नाम रोशन कर सकते हैं. लातेहार बालक-बालिका वॉलीबॉल डे बोर्डिंग सेंटर ने इस बात को पूरी तरह चरितार्थ कर दिखाया है.

सीमित संसाधनों के बीच शुरू हुई एक छोटी सी पहल ने न केवल जिले के युवाओं को नई दिशा दी है, बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा की मिसाल भी पेश की है. जिसका श्रेय लातेहार बालक-बालिका वॉलीबॉल डे बोर्डिंग सेंटर के कोच को जाता है.

संवाददाता राजीव कुमार की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

सफलता का मंच: वॉलीबॉल डे बोर्डिंग सेंटर

डे बोर्डिंग सेंटर के कोच प्रवीण मिश्रा के कठिन परिश्रम और यहां के खिलाड़ियों के जुनून ने वॉलीबॉल के क्षेत्र में लातेहार जिले का नाम देश स्तर पर रोशन किया है. आज यहां के बच्चे वॉलीबॉल के क्षेत्र में आगे बढ़कर देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का जज्बा पाल रहे हैं.

वर्ष 2005 में जिला मुख्यालय स्थित डे बोर्डिंग बालक-बालिका वॉलीबॉल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई थी. उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यह केंद्र आने वाले वर्षों में झारखंड के खेल मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाएगा. नक्सल प्रभावित क्षेत्र में खेल के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का जो प्रयास शुरू हुआ था, वह आज सफलता की नई इबारत लिख रहा है.

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खिलाड़ियों को दी जा रही ट्रेनिंग (ETV BHARAT)

संसाधनों की कमी फिर भी खिलाड़ियों ने किया नाम रोशन

संसाधनों की कमी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद यहां के खिलाड़ियों ने अपने सपनों को कमजोर नहीं पड़ने दिया. कोच प्रवीण मिश्रा के निर्देशन में लगातार अभ्यास और संकल्प ने यहां के खिलाड़ियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. वॉलीबॉल प्रशिक्षक प्रवीण मिश्रा पिछले दो दशकों से खिलाड़ियों को केवल खेल का प्रशिक्षण ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्हें लक्ष्य हासिल करना भी सिखा रहे हैं, जिसका परिणाम आज साफ दिखाई दे रहा है.

इस प्रशिक्षण केंद्र से अब तक 70 से अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी यहां के खिलाड़ियों ने अनेक पदक और सम्मान अर्जित कर जिले का नाम रोशन किया है.

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वॉलीबॉल खिलाड़ी (ETV BHARAT)

वॉलीबॉल की नेशनल खिलाड़ी रजनी कुमारी, सीता कुमारी आदि खिलाड़ियों ने बताया कि पहले वे लोग वॉलीबॉल के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे. लेकिन जब से वॉलीबॉल खेलने शुरू किया है तब से उनके जीवन में काफी परिवर्तन आए और आज उनकी पहचान समाज में बिल्कुल अलग हो चुकी है. कोच प्रवीण मिश्रा द्वारा प्रतिदिन उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके कारण उनके खेल में भी लगातार निखार आ रहा है. उनका सपना है कि वह देश के लिए खेले और गोल्ड मेडल जीते.

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खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते कोच (ETV BHARAT)

20 वर्षों में कई खिलाड़ियों की बदली जिंदगी

इस संबंध में कोच प्रवीण मिश्रा बताते हैं कि वर्ष 2005 में डे बोर्डिंग केंद्र की स्थापना की गई थी. तब से लेकर अब तक उन्होंने खिलाड़ियों के खेल को निखारने के लिए लगातार प्रयास किया. उन्होंने बताया कि अब तक 70 से अधिक खिलाड़ी इस केंद्र से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुके हैं. खेल के बदौलत ही यहां के कई खिलाड़ी आज भारतीय सेना, झारखंड पुलिस, बीएसएफ तथा अन्य सुरक्षा बलों के साथ-साथ अन्य विभागों में पहुंचकर देश की सेवा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यहां के बच्चे और भी बेहतर करेंगे.

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अभ्यास करते खिलाड़ी (ETV BHARAT)

डे बोर्डिंग सेंटर को रेसीडेंशियल सेंटर में बदलने का प्रयास

वहीं, लातेहार जिला खेल पदाधिकारी अविनेश त्रिपाठी ने कहा कि लातेहार वॉलीबॉल डे बोर्डिंग सेंटर के खिलाड़ी काफी बेहतर कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा और अवसर प्रदान करने के लिए लातेहार उपायुक्त के माध्यम से डे बोर्डिंग सेंटर को रेसीडेंशियल केंद्र के रूप में बदलने की योजना बनाई जा रही है. इससे यहां के खिलाड़ियों को और भी बेहतर सीखने का अवसर मिल पाएगा.

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मैदान में अभ्यास करते खिलाड़ी (ETV BHARAT)

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