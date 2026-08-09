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कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम दल पहुंचा टनकपुर, 12 राज्यों के 44 तीर्थयात्री शामिल

खटीमा: कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है. रविवार शाम यात्रा का दसवां और अंतिम दल टनकपुर पहुंचा. जहां शारदा पर्यटक आवास गृह में इन 44 तीर्थयात्रियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया. देश के 12 राज्यों से पहुंचे इन यात्रियों के स्वागत में टीआरसी कर्मियों, मां पूर्णागिरि पर्यावरण संरक्षण समिति और बच्चों ने कोई कसर नहीं छोड़ी. बुरांश और माल्टा के वेलकम ड्रिंक से हुए स्वागत से तीर्थयात्री भी अभिभूत नजर आए. सोमवार सुबह अंतिम दल के टनकपुर से रवाना होते ही कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का यात्रा सत्र भी संपन्न हो जाएगा.

कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का इस साल का आखिरी यानी दसवां दल रविवार 9 अगस्त की की शाम चंपावत जिले के टनकपुर पहुंचा. 44 सदस्यीय इस दल में देश के 12 राज्यों से आए 28 पुरुष और 16 महिला तीर्थयात्री शामिल हैं. टीआरसी प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि अंतिम दल में बिहार से 1, दिल्ली से 4, गुजरात से 10, जम्मू कश्मीर से 1, झारखंड से 2, मध्य प्रदेश से 2, महाराष्ट्र से 4, राजस्थान से 5, तमिलनाडु से 2, उत्तर प्रदेश से 11, उत्तराखंड से 1 और पश्चिम बंगाल से 1 तीर्थयात्री शामिल हैं. इस दल में सबसे ज्यादा 11 तीर्थयात्री उत्तर प्रदेश से हैं.

कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम दल पहुंचा टनकपुर (वीडियो- ETV Bharat)

हर आयु वर्ग के तीर्थयात्री शामिल: इस दल में शामिल हर आयु वर्ग के तीर्थयात्री शामिल हैं. तीर्थयात्री इस दल की सबसे कम उम्र 21 वर्षीय जय रघुवीर भाई डांगर गुजरात से है. जबकि, राजस्थान के 67 वर्षीय पुरुष तीर्थयात्री आलोक कुमार सबसे अधिक उम्र के यात्री शामिल हैं. अलग-अलग राज्यों से आए यात्रियों के पहुंचने पर टनकपुर में उनका पारंपरिक और भव्य स्वागत किया गया. रविवार को टनकपुर पहुंचने के बाद तीर्थयात्री शारदा पर्यटक आवास गृह में रात्रि विश्राम करेंगे. इसके बाद सोमवार सुबह दल को अगले पड़ाव के लिए रवाना किया जाएगा.