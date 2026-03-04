ETV Bharat / bharat

तेलंगाना में 2 राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस में मुकाबला तेज, टिकट पाने के लिए नेताओं में लगी होड़

खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रेवंत रेड्डी (फाइल फोटो) ( ANI )