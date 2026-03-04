ETV Bharat / bharat

तेलंगाना में 2 राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस में मुकाबला तेज, टिकट पाने के लिए नेताओं में लगी होड़

राज्यसभा की सीट के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाया जा सकता है.

Last day for Rajya Sabha nominations tomorrow - 16 leaders lobby for tickets in Telangana
खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रेवंत रेड्डी (फाइल फोटो) (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 4, 2026 at 7:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तेलंगाना में राज्यसभा की दो खाली सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आने के बीच, कांग्रेस नेता टिकट पाने के लिए पैरवी कर रहे हैं. दोनों सीटों के लिए नामांकन 5 मार्च, 2026, गुरुवार की शाम तक दाखिल करने होंगे.

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ दोनों सीटों के उम्मीदवारों के चयन पर लगभग बीस मिनट तक गहन चर्चा की.

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा एआईसीसी कोटे के तहत एक सीट पर वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंहवी को मैदान में उतारने की संभावना है, जबकि दूसरी सीट के लिए बीसी, रेड्डी, दलित, आदिवासी और अन्य सामाजिक समूहों के एक दर्जन से अधिक नेता पैरवी कर रहे हैं.

राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए दावेदारों में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सलाहकार वेम नरेंद्र रेड्डी, पूर्व मंत्री चिन्ना रेड्डी, सीडब्ल्यूसी के विशेष आमंत्रित सदस्य वामसिचंदर रेड्डी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी. हनुमंत राव, किसान कल्याण आयोग के अध्यक्ष कोडंडा रेड्डी, पूर्व सांसद मधुयाश्की गौड़, पूर्व विधायक इरावती अनिल कुमार, पीसीसी अनुशासन समिति के संयोजक श्याम मोहन, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता राव, डोम्मती सांबैया, बेल्लैया नायक और अन्य शामिल हैं.

सूत्रों के मुताबिक, पूर्व विधायक और कार्यकारी अध्यक्ष जगरेड्डी हाल ही में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे से मिलने दिल्ली गए थे और उनसे अनुरोध किया कि पार्टी के संघर्षरत उम्मीदवारों में से किसी एक, वी. हनुमंत राव या जेटी कुसुमाकुमार को मौका दिया जाए.

पूर्व मंत्री चिन्ना रेड्डी ने भी पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात कर उन्हें राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए टिकट देने के लिए राजी किया है. सीडब्ल्यूसी के विशेष आमंत्रित सदस्य वामसिचंदर रेड्डी, जो दिल्ली में पार्टी कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं.

राज्यसभा की दूसरी सीट किसे मिलेगी?
पार्टी सूत्रों की माने तो, राज्यसभा की सीट के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री, पीसीसी अध्यक्ष और अन्य प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाया जा सकता है. संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी और सरकार दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा. राज्यसभा की दूसरी सीट को लेकर कांग्रेस हाई कमांड का फैसला आज या कल तक आने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: राज्यसभा चुनाव: BJP ने महाराष्ट्र से चार उम्मीदवार घोषित किए, ईवनाते को मिला टिकट

TAGGED:

RAJYA SABHA NOMINATIONS
RAJYA SABHA POLL
CONGRESS
TELANGANA
RAJYA SABHA NOMINATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.