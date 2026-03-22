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पाकिस्तान में लश्कर के आतंकवादी सलाफी की हत्या, परिवार ने चाकू मारा और गोली मार दी

पाकिस्तान में लश्कर के कमांडर की चाकू मारने के अलावा गोली मारकर हत्या कर दी गई है.

Lashkar terrorist Salafi killed in Pakistan
पाकिस्तान में लश्कर के आतंकवादी सलाफी की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर (File Photo- AFP))
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 22, 2026 at 4:23 PM IST

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नई दिल्ली/इस्लामाबाद : पाकिस्तान में शनिवार को ईद की नमाज के बाद आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की उसके परिवार वालों ने चाकू मारकर और गोली मारकर हत्या कर दी.

बताया जाता है कि यह घटना मुरीदके में मरकज के पास तबाह हो चुके लश्कर-ए-तैयबा हेडक्वार्टर के पास हुई. हालांकि हत्या के पीछे की सही वजह अभी पता नहीं चली है, लेकिन खुफिया सूत्रों को पारिवारिक झगड़े का शक है.

सूत्रों ने बताया कि हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि सोशल मीडिया पर घटना के बाद के कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें आतंकवादी को जमीन पर बेजान पड़ा देखा जा सकता है. हालांकि, उनकी सच्चाई वेरिफाई नहीं की जा सकी.

खबरों के मुताबिक, सलाफी अपने एजेंडे को फैलाने के लिए नौजवानों की पहचान करके आतंकवादी विंग के मुरीदके सेंटर में भर्ती के लिए जिम्मेदार था. उसका काम कथित तौर पर लोगों को सोच वाली ट्रेनिंग देकर उनका ब्रेनवॉश करना था. सराफी भारत में वॉन्टेड नहीं था.

वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पाकिस्तान पहले नंबर पर
पाकिस्तान पहली बार वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहले नंबर पर आया है, क्योंकि 2025 के दौरान आतंकवाद से जुड़ी मौतों में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा पब्लिश किए गए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के अनुसार, देश में पिछले साल 1,139 मौतें हुईं, जो बिगड़ते सुरक्षा माहौल को दिखाता है.

यह पूरी रिपोर्ट, जो 163 देशों में आतंकवाद के असर का आकलन करती है, ने बताया कि पाकिस्तान के अपने पड़ोसियों, खासकर अफगानिस्तान के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के साथ-साथ बैन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) की बढ़ती हिंसा ने "बड़े सिक्योरिटी" रिस्क पैदा कर दिए हैं. नतीजों से पता चलता है कि "पाकिस्तान में आतंकवाद से होने वाली मौतें अब 2013 के बाद सबसे अधिक हैं, देश में 2025 में आतंकवाद से 1,139 मौतें और 1,045 घटनाएं दर्ज की गईं." टीटीपी ने देश के अंदर "सबसे खतरनाक" आतंकी ग्रुप और दुनिया भर में तीसरे सबसे खतरनाक ग्रुप के तौर पर अपनी जगह पक्की कर ली है.

आईईपी डेटा से पता चलता है कि "2009 से पाकिस्तान में हुए कुल हमलों में टीटीपी के हमले 67 प्रतिशत से ज़्यादा हैं, और यह पाकिस्तान में दूसरे सबसे एक्टिव ग्रुप, बीएलए से पांच गुना ज़्यादा हमलों के लिए ज़िम्मेदार है." खास बात यह है कि टीटीपी दुनिया के चार सबसे खतरनाक ग्रुप में अकेला ऐसा संगठन था जिसकी ऑपरेशनल गतिविधि में पिछले साल बढ़ोतरी देखी गई.

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