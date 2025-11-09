ETV Bharat / bharat

चंडीगढ़ में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सेकेंड हैंड कार बाज़ार, मिलती है बजट फ्रेंडली गाड़ियां

दो परसेंट कमीशन लेते हैं : मनीमाजरा के कार बाजार में डीलर्स कार बेचने और खरीदने वाले दोनों से दो-दो प्रतिशत कमीशन लेते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर 2 लाख रुपये में ग्राहक और कार मालिक के बीच में समझौता होता है तो दोनों को 4-5 हजार रुपये संबंधित डीलर को अदा करने होते हैं.

2018 में मनीमाजरा शिफ्ट किया गया था : कार बाजार के व्यापारियों के मुताबिक 2018 में जब मार्केट को सेक्टर 7 से मनीमाजरा में शिफ्ट किया गया था तो उन्हें सीधे तौर पर नुकसान हुआ था क्योंकि उनके पास जो लोग गाड़ी खरीदने के लिए आते थे, उन्हें सेक्टर 7 का ही पता मालूम था, मनीमाजरा की उन्हें जानकारी नहीं थी. वहीं कोरोना काल में इस मार्केट को पूरी तरह से बंद करना पड़ा था. साल 2023 में इसे फिर से खोला गया. इस समय इस मार्केट में 56 कार व्यापारी है. वहीं हर एक व्यापारी के नीचे सब-डीलर काम करता है. कार बाजार में करीब 500 लोग किसी ना किसी तरह इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं. यहां हर तरह की गाड़ियां मिल जाती हैं लेकिन छोटी गाड़ियों की ज्यादा सेल होती है. यहां पर बिकने वाली सभी गाड़ियों के कागजात पूरी तरह पक्के होते हैं जिससे लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना आगे नहीं करना पड़ता है.

मनीमाजरा में कार बाजार : चंडीगढ़ के मनीमाजरा में एक दिन में एक हजार पुरानी गाड़ियां बिकने के लिए आती है. जो लोग अपने पुरानी गाड़ी बेचना चाहते हैं, उनके लिए भी ये मार्केट काफी फायदेमंद है. ये कार बाजार चंडीगढ़ में हर रविवार दिन भर खुला रहता है. नगर निगम ने हल्लोमाजरा में नया कार बाजार बनाया था, लेकिन वहां सुविधाएं ना होने से डीलर्स काम करने के लिए तैयार नहीं थे. 2018 में इस मार्केट को सेक्टर 7 से मनीमाजरा शिफ्ट किया गया था. सबसे पहले सेक्टर-7 के मध्य मार्ग पर कार बाजार लगता था तो वहां पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लोग कार खरीदने पहुंचते थे. हर रविवार को 100 से ज्यादें कारें बिकती थीं. अब हालत ये है कि हर रविवार 30 से 40 गाड़ियां बिक पाती है.

चंडीगढ़ : हर रविवार चंडीगढ़ के मनीमाजरा में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सेकेंड हैंड कार बाजार लगता है जहां पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर से भी लोग कारें खरीदने के लिए आते हैं.

अच्छी कंडीशन में बेचते हैं गाड़ी (Etv Bharat)

"1984 में हुई थी बाज़ार की शुरुआत" : मनीमाजरा के प्रवेश द्वार पर टूरिस्ट बस पार्किंग पर ओल्ड कारों का बाजार लगने का सबसे ज्यादा फायदा हिमाचल, पंचकूला और जीरकपुर वालों को मिलता है. क्योंकि वहां से लोग जल्दी मनीमाजरा पहुंच जाते है. कार डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रुपिंदर बीर सिंह ने कहा कि कोविड के दौरान डेढ़ साल तक डीलर्स कोई भी कारोबार नहीं कर पाए थे. ऐसे में अब जब डीलर्स ने यहां बिजनेस शुरू किया तो उन्हें किसी तरह की कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है. उन्होंने बताया कि यहां पर हर तरह के मॉडल की कार बिकने के लिए आती है जिसके लिए हर तरह का कागज तैयार होता है. सबसे पहले इस कार मार्केट की शुरुआत 1984 में हुई थी, तब चार लोगों ने इसको शुरू किया था, आज इस मार्केट में 80 ज्यादा कार डीलर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि मार्केट को जब यहां शिफ्ट किया गया था तो प्रशासन की ओर से कई तरह के वादे किए गए थे, लेकिन जब से ये मार्केट यहां शिफ्ट हुआ है, सुविधाओं के नाम पर यहां पर कुछ भी नहीं है. करोड़ों की गाड़ियां धूप में सारा दिन खड़ी रहती है. इसके अलावा इस पार्किंग एरिया की सड़क की हालत खस्ता हाल में है. शासन को हर बार हम फीस के तौर पर अच्छा रेवेन्यू देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी सुविधाओं के नाम पर हमें कुछ नहीं दिया जाता.

1984 में हुई थी बाज़ार की शुरुआत (Etv Bharat)

"प्रशासन नहीं दे रहा सुविधाएं" : कार डीलर्स एसोसिएशन के चेयरपर्सन राकेश गुप्ता ने बताया कि जब ये कार बाजार लगना शुरू हुआ था, तब मैं अपने पिताजी के साथ कारों को बेचने का काम करता था. ये हमारी दूसरी पीढ़ी है जो इस काम में लगी हुई है. जब से ये कार बाजार लग रहा है, तब से सुविधाओं के नाम पर प्रशासन की ओर से हमें कुछ नहीं दिया गया है. हमें यहां पर पीने के लायक पानी भी नहीं मिलता. वहीं दूसरी ओर जो परिवार यहां गाड़ियां देखने के लिए आता है, उस परिवार की महिलाओं और बच्चों के लिए भी यहां किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है.

2018 में मनीमाजरा शिफ्ट किया गया था (Etv Bharat)

"अच्छी कंडीशन में बेचते हैं गाड़ी" : कार डीलर्स एसोसिएशन के सदस्य सतपाल सिंह की भी यही शिकायत है. उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से यहां उन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. आज अगर यहां पर किसी व्यक्ति को पानी पीना है तो वो अपना खुद का खरीद कर लेकर आएगा. यहां पर सरकारी अधिकारी से लेकर आम आदमी तक गाड़ियां खरीदने के लिए आते हैं. हमारी ओर से इन गाड़ियों को अच्छी कंडीशन में बेचा जाता है. सालों पुराना ये मार्केट आज तक परमानेंट मार्केट नहीं बन पाया है. हफ्ते के सिर्फ एक दिन के लिए ही हम सभी को कार बेचने की अनुमति दी जाती है, जिससे सीधे तौर पर कार व्यापारी को नुकसान पहुंचता है.

