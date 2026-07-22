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पलामू के सतबरवा में मिला 12 मिलियन टन ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार, स्थानीय लोगों में बढ़ी रोजगार की उम्मीद

पलामू के सतबरवा में 12 मिलियन टन ग्रेफाइट का भंडार मिला है. इससे यहां के लोगों में खुशी देखी जा रही है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Graphite Mine in Palamu
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 22, 2026 at 1:58 PM IST

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पलामू: सतबरवा में खामडीह और पूर्णाडीह के बीच 12 मिलियन टन ग्रेफाइट का विशाल भंडार मिला है. यह पलामू प्रमंडल में अब तक का सबसे बड़ा ग्रेफाइट भंडार है.

भंडार की खोज और गुणवत्ता

सतबरवा के खामडीह और पूर्णाडीह क्षेत्र में स्थित यह ग्रेफाइट उच्च गुणवत्ता वाला है. इसका ग्रेड 7.7 कार्बन की मात्रा वाला है. पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों में ग्रेफाइट के भंडार पहले से मौजूद हैं, लेकिन सतबरवा का यह भंडार सबसे बड़ा है. जनवरी-फरवरी में सतबरवा के कई इलाकों में ड्रिलिंग की गई थी, जिसके दौरान ग्रेफाइट चिन्हित किया गया. इसके बाद खनन विभाग द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण किया गया. सर्वे में पाया गया कि अकेले पूर्णाडीह एवं खामडीह क्षेत्र में 12 मिलियन टन ग्रेफाइट मौजूद है. खनन विभाग ने ग्रेफाइट के नीलामी के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी कर ली है.

पलामू के सतबरवा में मिला 12 मिलियन टन ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार (ETV Bharat)

“पलामू गढ़वा में मिलने हर के कई इलाकों में ग्रेफाइट मौजूद है. सतबरवा के पुर्णाडीह के इलाके में 12 मिलियन टन ग्रेफाइट का भंडार मिला है. इस ग्रेफाइट के भंडार का ग्रेड 7.7 है. ग्रेफाइट के भंडार से संबंधित एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और विभाग को समर्पित कर दी गई है. डीजीपीएस सर्वे का भी कार्य पूरा हो गया है और डीमार्केशन भी हो गया है. अब तकनीकी समिति के द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाएगा. सभी कमियों को दूर कर केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार इसे तैयार किया जाएगा और नीलामी के लिए भेजा जाएगा. पलामू गढ़वा में लातेहार के इलाके में उच्च गुणवत्ता वाला ग्रेफाइट मौजूद है जिसमें 80 प्रतिशत तक कार्बन है.”- राजेंद्र उरांव, उपनिदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग

ग्रामीणों में खुशी, पलायन पर लगेगी रोक

ग्रेफाइट भंडार मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीण बेहद खुश हैं. उन्होंने कहा कि अब पलायन नहीं होगा. क्षेत्र में पहले छोटे-छोटे माइंस चलते थे, लेकिन समय के साथ कई बंद हो गए, जिसके कारण स्थानीय लोग मजदूरी के लिए बाहर पलायन करने लगे. खामडीह के उमेश सिंह ने बताया कि पहले गांव में एक छोटा माइंस चलता था, जिससे करीब 100 लोगों को रोजगार मिलता था. माइंस बंद होने के बाद लोग पलायन कर गए. मालदेव सिंह ने कहा कि ग्रेफाइट भंडार मिलने से ग्रामीण बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि जल्द माइंस शुरू हो. माइंस चालू होने से प्रत्यक्ष रूप से 200 से 300 लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों लोग इससे जुड़ेंगे.

बंद पड़े पुराने माइंस शुरू करने की उम्मीद

हाल के दिनों में ग्रेफाइट की मांग बढ़ने से पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों में बंद पड़े माइंस शुरू करने की उम्मीद बढ़ गई है. पलामू के चैनपुर के चांदो सोकरा क्षेत्र एक समय पूरे देश में ग्रेफाइट माइनिंग के लिए चर्चित रहा था, लेकिन 80 के दशक में वन अधिनियम लागू होने के बाद खनन बंद हो गया. डाल्टनगंज के विधायक आलोक चौरसिया ने बताया कि सोकरा माइंस को चालू करने के लिए कई स्तरों पर बातचीत की गई है. उन्होंने अधिकारियों की टीम के साथ कई बार दौरा भी किया है. विधायक ने कहा कि सतबरवा में भंडार मिलने से नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और उनका प्रयास है कि अन्य बंद पड़े ग्रेफाइट माइंस भी शुरू किए जाएं.

लिथियम बैटरी और परमाणु उद्योग में बढ़ती मांग

आमतौर पर लोग ग्रेफाइट को केवल पेंसिल बनाने की सामग्री मानते हैं, लेकिन वास्तव में परमाणु उद्योग और लिथियम बैटरी उद्योग में इसकी बहुत अधिक मांग है. पलामू प्रमंडल में मिलने वाला ग्रेफाइट इन दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त गुणवत्ता वाला है.

खनन विभाग के अनुसार, आने वाले समय में पलामू प्रमंडल ग्रेफाइट उत्पादन का सबसे बड़ा हब बन सकता है. विभाग अन्य ब्लॉकों को भी चिन्हित कर सर्वेक्षण कर रहा है और पलामू के विभिन्न इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाले ग्रेफाइट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

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