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देश में पहली बार झरनों और गाड़-गदेरों की गिनती, उत्तराखंड में तैयार हो रहा जल स्रोतों का सबसे बड़ा डेटाबेस

इस पहल का सबसे बड़ा उद्देश्य एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि देश में कितने प्राकृतिक जल स्रोत मौजूद हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और किन क्षेत्रों में संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है. जल संकट के बढ़ते दौर में यह डेटाबेस भविष्य की जल नीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगा.

पहली बार बनेगा राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड: झरनों और प्राकृतिक जल स्रोतों की गणना केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है. केंद्र सरकार ने पूरे देश में इस दिशा में अभियान शुरू किया है. विभिन्न राज्यों में स्थानीय एजेंसियों और विभागों की मदद से जल स्रोतों का सर्वेक्षण किया जा रहा है.

यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन, अनियोजित विकास और खेती-किसानी में कमी के कारण प्राकृतिक जल स्रोत तेजी से प्रभावित हो रहे हैं. कई इलाकों में झरने पूरी तरह सूख चुके हैं, जबकि कई का जलस्तर लगातार घट रहा है. इसके बावजूद अब तक कोई ऐसा आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, जिसके आधार पर समस्या की वास्तविक गंभीरता को समझा जा सके.

अंतिम चरण में पहुंची गणना: उत्तराखंड में झरनों की गणना का कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है. अधिकारियों के अनुसार अगले एक महीने के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. इसके बाद पहली बार राज्य सरकार के पास यह स्पष्ट आंकड़ा होगा कि प्रदेश में कुल कितने झरने और गाड़-गदेरे मौजूद हैं.

व्यापक डेटाबेस तैयार होगा: उत्तराखंड में लघु सिंचाई विभाग भारत सरकार के सहयोग से इस महत्वाकांक्षी अभियान को चला रहा है. वहीं, हिमालयी क्षेत्रों में जल स्रोतों के संरक्षण और अध्ययन पर काम करने वाली हिमोत्थान संस्था भी स्वतंत्र रूप से झरनों की गणना और दस्तावेजीकरण कर रही है. दोनों प्रयासों का उद्देश्य एक ऐसा व्यापक डेटाबेस तैयार करना है, जिसके आधार पर भविष्य में जल संरक्षण और पुनर्जीवन की योजनाएं बनाई जा सकें.

सदियों से लोगों की जिंदगी का आधार रहे हैं गाड़-गदेरे: उत्तराखंड के पहाड़ों में बहने वाले झरने और गाड़-गदेरे सदियों से लोगों की जिंदगी का आधार रहे हैं. गांवों की पेयजल व्यवस्था से लेकर खेती-किसानी तक इन्हीं प्राकृतिक जल स्रोतों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है, लेकिन विडंबना यह है कि आज तक न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार के पास इन जल स्रोतों की वास्तविक संख्या का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद रहा है. अब पहली बार देश में झरनों और गाड़-गदेरों की व्यवस्थित गणना की जा रही है, जिससे इनके अस्तित्व, स्थिति और भविष्य को लेकर ठोस जानकारी सामने आ सकेगी.

देहरादून: उत्तराखंड में झरने और गाड़ गदेरों के अस्तित्व को जानने की कोशिश की जा रही है. ये पहला मौका है, जब देश में झरनों की गिनती का काम हो रहा है. उत्तराखंड में लघु सिंचाई विभाग के अलावा हिमोत्थान संस्था इस काम को कर रही है. खास बात यह है कि इस गणना के होने से पहली बार यह जाना जा सकेगा कि राज्य में कितने झरने और गाढ़ गदेरे मौजूद हैं.

हिमोत्थान संस्था भी कर रही स्वतंत्र अध्ययन: उत्तराखंड में सरकारी सर्वेक्षण के साथ-साथ हिमोत्थान संस्था भी झरनों की गणना और वैज्ञानिक अध्ययन कर रही है. संस्था भू-वैज्ञानिकों की मदद से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में जल स्रोतों का रिकॉर्ड तैयार कर रही है.

इस डेटाबेस के आधार पर जल स्त्रोतों और झरनों पर नजर भी रखी जा सकेंगी. (ETV Bharat)

उत्तराखंड के टिहरी, अल्मोड़ा और पौड़ी जिलों में संस्था का काम तेजी से चल रहा है. वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और सिरमौर व लद्दाख के लेह क्षेत्र में भी झरनों की पहचान और दस्तावेजीकरण किया जा रहा है. हिमोत्थान के शुरुआती आकलन के अनुसार केवल टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों में ही 36 हजार से अधिक झरने और गाड़-गदेरे मौजूद हो सकते हैं. अब तक टिहरी में लगभग 5500 और अल्मोड़ा में करीब 6000 झरनों का रिकॉर्ड तैयार किया जा चुका है, जबकि पौड़ी जिले में सर्वेक्षण अभी जारी है.

42 हजार से अधिक झरने हुए रिकॉर्ड: दूसरी ओर लघु सिंचाई विभाग की ओर से प्रदेश के सभी 13 जिलों में सर्वेक्षण किया जा रहा है. विभाग के अनुसार अब तक 42,553 झरनों का रिकॉर्ड तैयार किया जा चुका है और अभी भी बड़ी संख्या में जल स्रोतों की पहचान होने की संभावना है.

पहाड़ों पर कई जल स्रोत सूखने की कगार पर पहुंच गए है. (ETV Bharat)

सर्वेक्षण के शुरुआती आंकड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने ला रहे हैं. इनमें सबसे अधिक झरने अल्मोड़ा जिले में पाए गए हैं. यहां कुल 9,600 से अधिक झरनों को रिकॉर्ड किया गया है. इनमें लगभग 9,450 ग्रामीण क्षेत्रों में और 181 शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं.

दूसरे स्थान पर चमोली जिला है, जहां 8,077 झरने दर्ज किए गए हैं. इसके बाद टिहरी जिले में 4,415 झरने रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें 4,412 ग्रामीण क्षेत्र और केवल तीन शहरी क्षेत्र में स्थित हैं.

इसी तरह उत्तरकाशी जिले में 4,191 झरने दर्ज किए गए हैं. चंपावत में 3,911, पौड़ी में 3,143, पिथौरागढ़ में 2,821, बागेश्वर में 2,339 व रुद्रप्रयाग में 2,268 झरनों का रिकॉर्ड तैयार किया गया है.

देहरादून जिले में भी 1,046 झरने ग्रामीण क्षेत्रों में पाए गए हैं, जबकि नैनीताल जिले में 711 झरनों को रिकॉर्ड किया गया है. ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड का विशाल भूभाग आज भी प्राकृतिक जल स्रोतों पर आधारित है.

तकनीक की मदद से हो रहा सर्वे: इस गणना को वैज्ञानिक और विश्वसनीय बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. सर्वेक्षण दल मौके पर जाकर प्रत्येक जल स्रोत का निरीक्षण कर रहे हैं. मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से झरनों की लोकेशन दर्ज की जा रही है. साथ ही सभी स्रोतों की जियो-टैगिंग भी की जा रही है, जिससे भविष्य में उनकी निगरानी और स्थिति का आकलन आसानी से किया जा सके. इस प्रक्रिया के दौरान जल स्रोत की स्थिति, जल प्रवाह, उपयोग, स्थानीय महत्व और आसपास की भौगोलिक परिस्थितियों से जुड़ी जानकारी भी एकत्र की जा रही है.

भविष्य की योजनाओं का बनेगा आधार: लघु सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता बीके तिवारी के अनुसार,

यह राज्य में अपनी तरह का पहला व्यापक अभियान है. भारत सरकार के सहयोग से यह सर्वेक्षण किया जा रहा है और अगले एक महीने में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. सर्वेक्षण पूरा होने के बाद पहली बार राज्य सरकार के पास झरनों की वास्तविक संख्या और स्थिति से जुड़ा प्रमाणिक डेटा उपलब्ध होगा. इसके आधार पर जल संरक्षण, पुनर्भरण और पुनर्जीवन की योजनाएं तैयार की जा सकेंगी. साथ ही झरनों की नियमित मॉनिटरिंग भी संभव हो पाएगी, जिससे समय रहते उन जल स्रोतों की पहचान की जा सकेगी जो सूखने की कगार पर हैं.

- बीके तिवारी, मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग-

2024 से चल रही तैयारी: इस बड़े अभियान की तैयारी वर्ष 2024 से चल रही थी. लघु सिंचाई विभाग ने केंद्र सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कर्मचारियों को सर्वेक्षण की प्रक्रिया, तकनीकी मानकों और एसओपी की जानकारी दी गई. इसके बाद जनवरी 2026 से राज्यभर में फील्ड सर्वे शुरू किया गया. अधिकारियों का मानना है कि प्रशिक्षण और तकनीकी तैयारी के कारण सर्वेक्षण की गुणवत्ता बेहतर हुई है और प्राप्त आंकड़े अधिक विश्वसनीय होंगे.

नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद बढ़ी चिंता: हिमोत्थान संस्था ने वर्ष 2025 में अपना स्वतंत्र सर्वेक्षण शुरू किया था. इसके पीछे वर्ष 2018 में नीति आयोग द्वारा जारी जल प्रबंधन और स्प्रिंग्स से जुड़ी रिपोर्ट को प्रमुख कारण माना जाता है.

संस्था के विशेषज्ञों का कहना है कि रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों और धरातल की वास्तविक स्थिति में काफी अंतर दिखाई दिया. इसी वजह से संस्था ने हिमालयी राज्यों में स्वयं विस्तृत सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया. संस्था का मानना है कि सही आंकड़ों के अभाव में जल संरक्षण की योजनाएं प्रभावी नहीं हो सकतीं. इसलिए सबसे पहले जल स्रोतों की वास्तविक संख्या और स्थिति का पता लगाना आवश्यक है.

जंगलों के झरने अभी सर्वे से बाहर: विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वे केवल राजस्व क्षेत्रों में स्थित झरनों और जल स्रोतों के हैं. वन भूमि पर मौजूद बड़ी संख्या में जल स्रोतों की गणना अभी नहीं की जा रही है. न तो लघु सिंचाई विभाग और न ही हिमोत्थान संस्था फिलहाल वन क्षेत्रों में मौजूद सभी झरनों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार कर रही है. इसका अर्थ है कि राज्य में झरनों की वास्तविक संख्या वर्तमान आंकड़ों से कहीं अधिक हो सकती है. यदि भविष्य में वन क्षेत्रों को भी सर्वेक्षण में शामिल किया गया तो यह संख्या काफी बढ़ने की संभावना है.

ग्रामीणों की मदद से जुटाई जा रही जानकारी: सर्वेक्षण के दौरान स्थानीय लोगों की मदद भी ली जा रही है. ग्रामीणों से बातचीत कर जल स्रोतों का इतिहास, जल उपलब्धता और पिछले वर्षों में हुए बदलावों की जानकारी एकत्र की जा रही है.

हिमोत्थान संस्था के भू-वैज्ञानिक निखिल के अनुसार,

पिछले दस वर्षों में बड़ी संख्या में जल स्रोत प्रभावित हुए हैं. कई स्थानों पर झरने पूरी तरह सूख चुके हैं, जबकि अनेक स्रोतों का जल प्रवाह कम हो गया है. जिन क्षेत्रों में खेती-किसानी तेजी से कम हुई है, वहां जल स्रोतों के सूखने की गति अपेक्षाकृत अधिक देखी गई है. इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लगभग 80 प्रतिशत आबादी किसी न किसी रूप में प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर है.

- निखिल, भू वैज्ञानिक, हिमोत्थान संस्था -

जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम: झरनों की यह गणना केवल आंकड़े जुटाने का काम नहीं है, बल्कि भविष्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जल मांग के बीच प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है. उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में जहां हजारों गांव आज भी प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर हैं, वहां यह सर्वेक्षण आने वाले वर्षों की जल नीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

पहली बार तैयार हो रहा यह डेटाबेस न केवल झरनों की वास्तविक संख्या बताएगा, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगा कि कौन से स्रोत सुरक्षित हैं, कौन खतरे में हैं और किन क्षेत्रों में तत्काल संरक्षण कार्यों की आवश्यकता है. यही कारण है कि झरनों और गाड़-गदेरों की यह पहली व्यापक गणना उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है.

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